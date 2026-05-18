Razgatlioglu nach hartem Catalunya-GP: «Konnte die Kurve nicht mehr sehen»
MotoGP-Neuzugang Toprak Razgatlioglu war nach dem Grand Prix auf der Piste von Barcelona ebenfalls angezählt. Die heftigen Stürze der Kollegen Marquez und Zarco hinterließen Spuren bei «El Turco».
Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu zählte zu jenen Piloten der Königsklasse, die den Großen Preis von Katalonien ohne Sturz überstanden. Und doch wirkte der von der Superbike-WM umgestiegene Dreifach-Weltmeister nach dem in drei Teile zersägten GP-Event sichtlich angeschlagen.
Das Rennen selbst und auch die Tatsache, dass «El Turco», wie vier weitere Piloten, 90 Minuten nach dem Event mit einer
Der
Toprak, der nach dem ersten Rennabbruch Rivale und Mitverursacher Pedro Acosta zurück an die Box geschoben hatte, hatte vom zweiten Horrorunfall weniger mitbekommen: «Den
Auch Toprak Razgatlioglu sieht den Startvorgang in Barcelona mit einem MotoGP-Bike kritisch: «Ich bin hier auch schon mit den Superbikes gefahren – und ich empfand das als weniger gefährlich. Der Punkt ist, auf dem Superbike hast du viel mehr Kontrolle über alles. In der MotoGP bist du mehr Passagier, weil mehr Systeme eingebunden sind, die es mitunter riskanter machen.»
Aus sportlicher Sicht gab es nach der Reise nach Barcelona nicht viel zu berichten. Platz 17 im Sprint, Platz 16 im verlustreichen GP-Rennen. Ein weiteres intensives Wochenende in der MotoGP-Wirklichkeit, ohne WM-Punkte – dafür mit den ersten Horrorbildern vor Augen als noch frischer MotoGP-Athlet.
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