Razgatlioglu nach hartem Catalunya-GP: «Konnte die Kurve nicht mehr sehen»

Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu zählte zu jenen Piloten der Königsklasse, die den Großen Preis von Katalonien ohne Sturz überstanden. Und doch wirkte der von der Superbike-WM umgestiegene Dreifach-Weltmeister nach dem in drei Teile zersägten GP-Event sichtlich angeschlagen.

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Das Rennen selbst und auch die Tatsache, dass «El Turco», wie vier weitere Piloten, 90 Minuten nach dem Event mit einer Zeitstrafe von 16 Sekunden (wegen inkorrektem Reifenluftdruck) getadelt wurde, wurden nach den Geschehnissen auf dem Circuit zur Nebensache. Toprak Razgatlioglu beschäftigten die schweren Stürze: «Das war ein sehr schwerer Tag für uns alle. Wir alle haben zwei außergewöhnlich schwere Unfälle gesehen. Die ersten gingen an meine Mannschaft – ich wollte eigentlich nur wissen, wie es Alex Marquez und Johann Zarco geht.»

Der Unfall von Marquez war deshalb auch für den vom letzten Startplatz losgefahrenen Rookie heftig, weil er wie die Kollegen Zeuge des Szenarios bei der Anfahrt zu Kurve 11 wurde. «Wenn du einen Fahrer siehst, der sich nicht bewegt, das hat eine ganz andere Qualität, das beschäftigt einen sehr. Ich habe das heute erlebt. Die Situation nach Kurve 10 war heftig. Als ich zu der Stelle kam, sah es dort verrückt aus. Vor lauter Staub und Teilen konnte ich die Kurve nicht mehr sehen.»

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Toprak, der nach dem ersten Rennabbruch Rivale und Mitverursacher Pedro Acosta zurück an die Box geschoben hatte, hatte vom zweiten Horrorunfall weniger mitbekommen: «Den Unfall von Johann habe ich dann erst später auf dem Video gesehen – ein Riesenunfall und ich war sehr erleichtert, als mir das Team sagte, dass er so weit ok ist. Wir sind Rennfahrer, aber fokussieren kann man sich nur dann, wenn man weiß, dass sie nicht in großer Gefahr sind.»

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Auch Toprak Razgatlioglu sieht den Startvorgang in Barcelona mit einem MotoGP-Bike kritisch: «Ich bin hier auch schon mit den Superbikes gefahren – und ich empfand das als weniger gefährlich. Der Punkt ist, auf dem Superbike hast du viel mehr Kontrolle über alles. In der MotoGP bist du mehr Passagier, weil mehr Systeme eingebunden sind, die es mitunter riskanter machen.»

Aus sportlicher Sicht gab es nach der Reise nach Barcelona nicht viel zu berichten. Platz 17 im Sprint, Platz 16 im verlustreichen GP-Rennen. Ein weiteres intensives Wochenende in der MotoGP-Wirklichkeit, ohne WM-Punkte – dafür mit den ersten Horrorbildern vor Augen als noch frischer MotoGP-Athlet.

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