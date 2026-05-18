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Razgatlioglu nach hartem Catalunya-GP: «Konnte die Kurve nicht mehr sehen»

MotoGP-Neuzugang Toprak Razgatlioglu war nach dem Grand Prix auf der Piste von Barcelona ebenfalls angezählt. Die heftigen Stürze der Kollegen Marquez und Zarco hinterließen Spuren bei «El Turco».

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Yamaha-MotoGP-Rookie Razgatlioglu vor KTM-Pilot Maverick Vinales
Yamaha-MotoGP-Rookie Razgatlioglu vor KTM-Pilot Maverick Vinales
Foto: Gold and Goose
Yamaha-MotoGP-Rookie Razgatlioglu vor KTM-Pilot Maverick Vinales
© Gold and Goose

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Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu zählte zu jenen Piloten der Königsklasse, die den Großen Preis von Katalonien ohne Sturz überstanden. Und doch wirkte der von der Superbike-WM umgestiegene Dreifach-Weltmeister nach dem in drei Teile zersägten GP-Event sichtlich angeschlagen.

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Das Rennen selbst und auch die Tatsache, dass «El Turco», wie vier weitere Piloten, 90 Minuten nach dem Event mit einer Zeitstrafe von 16 Sekunden (wegen inkorrektem Reifenluftdruck) getadelt wurde, wurden nach den Geschehnissen auf dem Circuit zur Nebensache. Toprak Razgatlioglu beschäftigten die schweren Stürze: «Das war ein sehr schwerer Tag für uns alle. Wir alle haben zwei außergewöhnlich schwere Unfälle gesehen. Die ersten gingen an meine Mannschaft – ich wollte eigentlich nur wissen, wie es Alex Marquez und Johann Zarco geht.»

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Der Unfall von Marquez war deshalb auch für den vom letzten Startplatz losgefahrenen Rookie heftig, weil er wie die Kollegen Zeuge des Szenarios bei der Anfahrt zu Kurve 11 wurde. «Wenn du einen Fahrer siehst, der sich nicht bewegt, das hat eine ganz andere Qualität, das beschäftigt einen sehr. Ich habe das heute erlebt. Die Situation nach Kurve 10 war heftig. Als ich zu der Stelle kam, sah es dort verrückt aus. Vor lauter Staub und Teilen konnte ich die Kurve nicht mehr sehen.»

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Toprak, der nach dem ersten Rennabbruch Rivale und Mitverursacher Pedro Acosta zurück an die Box geschoben hatte, hatte vom zweiten Horrorunfall weniger mitbekommen: «Den Unfall von Johann habe ich dann erst später auf dem Video gesehen – ein Riesenunfall und ich war sehr erleichtert, als mir das Team sagte, dass er so weit ok ist. Wir sind Rennfahrer, aber fokussieren kann man sich nur dann, wenn man weiß, dass sie nicht in großer Gefahr sind.»

Auch Toprak Razgatlioglu sieht den Startvorgang in Barcelona mit einem MotoGP-Bike kritisch: «Ich bin hier auch schon mit den Superbikes gefahren – und ich empfand das als weniger gefährlich. Der Punkt ist, auf dem Superbike hast du viel mehr Kontrolle über alles. In der MotoGP bist du mehr Passagier, weil mehr Systeme eingebunden sind, die es mitunter riskanter machen.»

Aus sportlicher Sicht gab es nach der Reise nach Barcelona nicht viel zu berichten. Platz 17 im Sprint, Platz 16 im verlustreichen GP-Rennen. Ein weiteres intensives Wochenende in der MotoGP-Wirklichkeit, ohne WM-Punkte – dafür mit den ersten Horrorbildern vor Augen als noch frischer MotoGP-Athlet.

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
Der Sturz von Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
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Sieger Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

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Zeit

Bestzeit

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01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

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