Razgatlioglu vor Start auf geliebter Misano-Piste: «Fokus aufs Qualifying»

Die Vorschau auf den San-Marino-GP 2026 begann für Yamaha-MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu mit einem wehmütigen Rückblick: «Als ich das letzte Mal in Misano gefrühstückt habe, da hatte ich drei Rennsiege in Folge gefahren», so der Superbike-König des Vorjahres. Nicht nur aufgrund der Erfolge auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli ist Razgatlioglu frisch motiviert für seinen 14. Anlauf, auch in der MotoGP für Furore zu sorgen.

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«Ich mag die Strecke wirklich sehr. Jedes Mal, wenn ich in Misano gefahren bin, war es ein Genuss – und das will ich jetzt auch. Auch wenn die Situation jetzt so viel härter ist. Aber in Aragon haben wir zuletzt nach einem schwachen Start am Freitag eine große Verbesserung in den Rennen gespürt – und ich hoffe sehr, dieses Gefühl mit dem neuen Setting auch hier zu haben.»

Toprak Razgatlioglu mit zuletzt gutem Gefühl in Aragon Foto: Gold and Goose Toprak Razgatlioglu mit zuletzt gutem Gefühl in Aragon © Gold and Goose

Weiter nach vorne soll es auch mit einem geänderten Schwerpunkt gehen. Toprak in Misano: «Wir werden uns hier sehr viel stärker auf ein gutes Abschneiden im Qualifying konzentrieren. Ich denke, wenn ich es hier schaffen sollte, um Platz 10 zu landen, dann wäre einiges möglich. Ein solches Resultat wäre fantastisch und würde sehr gut tun. Wie gesagt: Ich mag die Strecke sehr!»

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Toprak über Bulega: Gutes Paket und viele Tests!

Thema in Misano ist auch die offizielle Bestätigung von Nicolo Bulega für die MotoGP-Mannschaft von VR46 Racing für 2027. Toprak, der den Wechsel seines größten Rivalen 2025 schon mehrmals unterstützt hatte, applaudierte. «Es ist der richtige Zeitpunkt für ihn, ich freue mich auch für ihn, weil er es einfach verdient hat.»

Zugleich ist sich «El Turco» bewusst, dass er zugleich über einen scharfen weiteren Widersacher spricht. «Er wird auf ein starkes Paket haben – und er hat den aus meiner Sicht sehr großen Vorteil, dass er schon jetzt in die Pirelli-Reifenentwicklung für die MotoGP eingebunden ist. Er wird zehn oder zwölf damit absolviert haben. Dazu kommt sein Stil und ich glaube auch, dass die 850er-MotoGP-Maschine einem Superbike viel näherkommt. Für ihn ist es definitiv eine sehr gute Veränderung zum richtigen Zeitpunkt.»

Toprak Razgatlioglu kämpft dagegen weiter auf der 1000er-M1-Yamaha um Achtungserfolge. Mit 14 Punkten rangiert der Neueinsteiger auf WM-Rang 21. In Balaton Park, einer ebenfalls von Toprak verehrten Piste, gelang der Startnummer 07 mit Platz 11 die bislang beste Leistung.