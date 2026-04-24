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Realist Marc Marquez (4.): «Habe derzeit das Potenzial, um zu überleben»

Champion Marc Marquez (Ducati) beendete das MotoGP-Zeittraining in Jerez auf Rang 4. Der Tag sei akzeptabel gewesen – mehr aber nicht. Wie er seine Chancen für das restliche Wochenende einschätzt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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Weil er körperlich noch nicht bei 100 Prozent war und er in diesem Jahr die Ducati noch nicht so fahren konnte, wie er es wollte, blieb Champion Marc Marquez in den ersten drei Grands Prix in der Saison 2026 ohne Sieg. Auch der Highspeed-Crash in Austin war nicht gerade hilfreich, um seine physische Verfassung zu verbessern. Die knapp vierwöchige Rennpause nutzte deshalb der 33-Jährige, um sich weiterhin zu erholen und zu trainieren. Am Donnerstag vor dem Spanien-GP meinte Marquez, dass er sich jetzt viel besser fühle. Ob es jedoch für den Sieg in Jerez reicht, bezweifelte er – der Favorit ist für ihn Marco Bezzecchi (Aprilia).

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Am Freitag fuhr MM93 im ersten freien Training am Vormittag die fünftschnellste Zeit, am Nachmittag im Zeittraining landete er auf dem 4. Platz – 0,017 sec hinter Bezzecchi. «Es war ein akzeptabler Tag – er war nicht gut, aber auch nicht schlecht. Derzeit sind wir vom Rhythmus her und auf der schnellen Runde so um die Positionen 4, 5, 6. Wir werden sehen, wie es im Qualifying läuft. Von da an können wir dann sehen, was in den Rennen möglich ist», lautete das Fazit des neunfachen Weltmeisters.

Was fehlt ihm momentan, um ganz vorne zu sein? «Ich bin einfach etwas langsamer als die anderen», zuckte Marquez mit den Schultern. «Wir arbeiten in unserer Box, um die Schwachstellen zu verbessern. Es sieht danach aus, dass ich im vierten Sektor in den letzten beiden Kurven Zeit verliere. Aber auch in den Linkskurven war das Gefühl heute nicht gut.» Die Linkskurven sind normalerweise eine besondere Stärke von Marc Marquez.

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Im Artikel erwähnt

Nach den Erfahrungen am ersten Trainingstag – wie geht es Marquez körperlich? «In Sachen Physis fühle ich mich okay. Wir müssen nur in der Box arbeiten, um das Feeling zu verbessern», meinte er knapp.

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Fünf Ducati schafften den direkten Einzug ins Q2, aber auch alle vier Aprilia. «Aprilia hat in diesem Jahr einen Schritt gemacht. Wenn du das Bike verbesserst, steigern sich auch die Fahrer», analysierte der Spanier. «Für die anderen Hersteller ist es somit schwer, direkt ins Q2 zu kommen. Wir haben es heute gesehen: Platz 3 und 10 lagen nur eineinhalb Zehntel auseinander. Das bedeutet, dass es in der MotoGP sehr eng zugeht.»

Marc Marquez: «Das letzte Mal, als ich tanzte, war in Motegi»

Bruder Alex Marquez fuhr im Zeittraining die Bestzeit – er war um über eine halbe Sekunde schneller. Hat sich Marc mit Alex ausgetauscht? «Nein, denn manchmal ist es besser, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Ich habe aber seine Daten – ich werde mir diese ansehen, denn wie immer schaue ich mir jene des schnellsten Ducati-Piloten an. Momentan fährt er sehr gut – in der Zeitenjagd, auch mit gebrauchten Reifen. Wir werden sehen, ob wir am Samstag in unserer Box einen Schritt machen können.» Alex Marquez meinte zu seinem guten Gefühl am Freitag auf dem Circuito de Jerez, dass er mit dem Motorrad über die Piste getanzt sei. «Das letzte Mal, als ich tanzte, war in Motegi im letzten Jahr», schmunzelte Marc. «Vielleicht erinnere ich mich nicht mehr, wie man tanzt. Spaß beiseite: Wir versuchen, das Gefühl und unsere Performance zu verbessern.»

Hat Marquez das Gefühl, dass er an diesem Wochenende richtig angreifen kann? «Nein, ich habe nicht das Potenzial anzugreifen – ich habe das Potenzial, um zu überleben. Das Ziel ist es, auf dem Podium zu stehen – das ist aber ein optimistisches Ziel, weil ich mich momentan dort nicht sehe.»

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Jerez (24. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:35,704 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,333 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,523

5.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,544

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,561

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,578

8.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,588

9.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,597

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,655

11.

Joan Mir (E)

Honda

+0,682

12.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,706

13.

Luca Marini (I)

Honda

+0,711

14.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,738

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,763

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,881

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,048

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,160

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,230

20.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,293

21.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,321

22.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,554

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,915

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

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4

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