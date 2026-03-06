Red Bull-KTM-Tech3-Teammanager Goyon: Sauer und wütend nach dem Auftakt!

Aus KTM-Sicht war der MotoGP-Saisonstart ein Riesenerfolg. Nach den beiden Auftaktrennen heißt der WM-Führende Pedro Acosta und dank dem starken Brad Binder – Platz 6 im Sprint, Position 7 im GP – ist Red Bull KTM Factory Racing erstmals überhaupt auch auf Platz 1 der Teamwertung. Nur in der Hersteller-WM liegen die Österreicher nicht an der Spitze. Aprilia sammelte im Verbund noch mehr Punkte.

Dass der Thailand-GP für KTM nicht noch großartiger verlief, das lag vor allem am sportlichen Ausfall der Tech3-Mannschaft. Ausgerechnet beim Debüt unter neuer Inhaberschaft und in Anwesenheit von Günther Steiner konnten Enea Bastianini und Maverick Vinales nicht einmal im Ansatz mit Acosta und Binder mithalten.

KTM: vorne mit Acosta, hinten mit Vinales

Die Fakten: Während das Factory-Racing-Duo am Samstag mit Platz 1 und 6 glänzte, liefen «La Bestia» und «Top Gun» auf 17 und 19 ein. Unglaublich, aber wahr: Maverick Vinales verlor über die 13-Runden-Distanz 21 Sekunden auf den Sieger – auf der gleichen Maschine.

Tech3: Maverick Vinales mit Teameigner Günther Steiner Foto: Gold and Goose Tech3: Maverick Vinales mit Teameigner Günther Steiner © Gold and Goose

Nur wenig besser verlief der GP aus Tech3-Sicht. Vinales fuhr bis Runde 20 auf dem vorletzten Platz und schnappte sich erst im Finale Rookie Razgatlioglu für Rang 16. Enea Bastianini bewies einmal seine Qualitäten im Überholen, doch von Rang 20 losgefahren war für den Italiener auf Platz 12 das Ende erreicht. Die beiden Tech3-Piloten hatten auf Acosta beim Vergleich der schnellsten Rennrunden acht Zehntel verloren. Die Konsequenz: Nie war die Kluft zwischen den beiden Teams größer. Platz 1 für die Einheit unter Aki Ajo – Rang 9 für die Struktur unter Nicolas Goyon.

Noch Tage nach dem Grand Prix steckt dem Franzosen der Auftakt in den Knochen. Nicolas Goyon im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Direkt nach dem Rennen am Sonntag war ich schlicht sauer und verärgert. Anders kann man es nicht beschreiben, wenn man keine Erklärung hat, was hier soeben passiert ist. Es war auch mir nicht möglich, Günther Steiner zu erklären, warum das gleiche Motorrad einmal vorne und einmal hinten fährt.»

Der Fahrer macht den Unterschied

Goyon ergänzt: »Was man festhalten kann, ist, dass in der MotoGP bekanntlich der Pilot der entscheidende Faktor ist. Ich schätze, 70 Prozent liegen in der Hand des Fahrers, 30 liegen beim Motorrad. In der Formel 1 dürfte es da andersherum sein. In der MotoGP kann ein überragender Fahrer auf einem nicht siegfähigen Bike unter gewissen Umständen ein Spitzenergebnis erreichen – in der Formel 1 nicht.»

Der Teammanager ist sich der Lage bewusst: «Wir haben von KTM die identische Basis – KTM hat alle Karten ausgespielt und geliefert. Aber unsere Piloten konnten es in Thailand nicht umsetzen. Maverick hatte einen sehr guten Test in Sepang – er hatte überhaupt eine sehr starke Vorbereitung im Winter beim Training, aber mit der Ankunft in Thailand kamen erste Probleme, die sich dann am Rennwochenende verstärkt haben. Wir haben alles dafür getan, ihm das zu geben, was er sich wünscht, doch das Urvertrauen in sein Bike wollte einfach nicht kommen. Wir können nur hoffen, dass es eine Einmalsituation war, denn in dieser Phase der Saison kann man sich nicht mehr als eine Nullnummer erlauben.»

Schlechtes Timing für Nullnummer

Das gilt auch mit Blick auf den Transfermarkt. Der befindet sich in einer heißen Phase. Während der nächsten Überseerennen werden alle großen Entscheidungen getroffen. Und gelingt es Maverick Vinales nicht, in den WM-Punkten aufzutauchen, dann wird es selbst für den 10-fachen MotoGP-Sieger schwer, ein gutes Engagement für 2027 zu finden.

Typisch Bastianini: Aufholjagd bis auf Platz 12 Foto: Gold and Goose Typisch Bastianini: Aufholjagd bis auf Platz 12 © Gold and Goose