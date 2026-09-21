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Red Bull Ring exklusiv: 850er-MotoGP-Test mit Marquez, Acosta, Zarco, & Co.

Erst zum zweiten Mal fand ein gemeinsamer MotoGP-Test aller Werke mit Reifenausrüster Pirelli statt. Auf den Red Bull Ring gingen der Weltmeister, Neulinge und auch der mögliche Rückkehrer Vinales.

MotoGP

Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
Foto: David Ulrich
Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
© David Ulrich

Im Artikel erwähnt

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Die Entwicklung der neuen MotoGP-Generation für 2027 mit nur noch 850 ccm großen Vierzylinder-Antrieben ist auf dem vorläufigen Höhepunkt angekommen. Längst haben alle Werke die Energien in Richtung der grundlegend geänderten Prototypen für die kommenden Jahre geändert. Während die europäischen Werke – Aprilia und Ducati stecken in einem engen Kampf um die Fahrer- und Hersteller-WM – parallel versuchen, die Performance der bestehenden Motorräder zu verbessern, sind die japanischen Projekte noch stärker auf die 850er-Generation fokussiert.

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Nach etlichen privaten Tests, erst in der vergangenen Woche wurden in Europa auf verschiedenen Strecken Erprobungen gefahren und einem ersten großen offiziellen Test, in Brünn, der auch die Stammpiloten erstmals mit der neuen MotoGP-Hardware in Kontakt brachte, fand am heutigen Montag nach dem Österreich-GP der nächste gemeinsame 850er-Test mit dem neuen Reifenausrüster statt.

Spielberg-Sieger Pedro Acosta auf der 850er-MotoGP-KTM
Spielberg-Sieger Pedro Acosta auf der 850er-MotoGP-KTM
Foto: David Ulrich
Spielberg-Sieger Pedro Acosta auf der 850er-MotoGP-KTM
© David Ulrich

Im Artikel erwähnt

Als Erstes auf den Red Bull Ring gingen die Sieger des Events vom Vortag. KTM testete in Spielberg mit großem Aufgebot. Sonntagsheld Acosta erprobte die 850er-KTM ebenso wie Pol Espargaro, Brad Binder und Moto2-Ass Senna Agius, der im kommenden Jahr zu der Tech3-Mannschaft stoßen wird. Bemerkenswert: Auch Maverick Viñales nutzte die Veranstaltung für einen MotoGP-Fitness-Check mit Blick auf den Japan-GP am übernächsten Wochenende. Sofern die körperliche Verfassung sehr gut ist, soll Vinales den Rest der Saison in jedem Fall bestreiten. Für Test- und Ersatzfahrer Pol Espargaro wurde ein früher, aber harmloser Crash in Kurve 2 notiert. Der Spanier konnte zurück in die Box fahren.

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Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
Foto: privat
Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke
© privat

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Ducati, in Spielberg auch mit der 850er in Rot unterwegs, musste wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet auf Vielfahrer Nicolo Bulega verzichten. Neben Marc Marquez war dafür der Ende 2026 ausscheidende Franky Morbidelli auf der Strecke. Auch Youngster Fermin Aldeguer war für Ducati Corse im Testeinsatz.

Marco Bezzecchi erprobte die 850er-Aprilia
Marco Bezzecchi erprobte die 850er-Aprilia
Foto: David Ulrich
Marco Bezzecchi erprobte die 850er-Aprilia
© David Ulrich

Eher überschaubar ging es bei Aprilia zu. Sprint-Sieger und WM-Tabellenführer Jorge Martin hatte Spielberg genauso wie Ai Ogura bereits am Sonntag verlassen. Beide fahren 2027 als Teamkollegen im Yamaha-Werksteam. Mit der Erprobung beschäftigt waren dagegen Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Testfahrer Lorenzo Savadori.

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Honda-Youngster Diogo Moreira
Honda-Youngster Diogo Moreira
Foto: David Ulrich
Honda-Youngster Diogo Moreira
© David Ulrich

Drei MotoGP-Piloten wurden auch bei Honda aufgestellt. Neben Taka Nakagami, der beim GP auf der 1000er verblüffte und vor Luca Marini ins Ziel fuhr, fuhren auch die LCR-Athleten Zarco und Moreira.

Offensiv ging Yamaha ans Werk. Der aktuell abgeschlagene Motorrad-Riese aus Japan bot in Österreich neben Tester Augusto Fernandez Hoffnungsträger Toprak Razgatlioglu auf. Plus Routinier Jack Miller, der im kommenden Jahr mit Yamaha in die Superbike-WM wechseln wird. Mit Izan Guevara durfte zudem neben Senna Agius ein zweiter Moto2-Pilot mit der 850er-M1 auf den Kurs. Der Spanier absolvierte Ende 2025 allerdings einen ersten Test, damals noch mit der 1000er in Valencia.

Raul Fernandez (Aprilia) vor Franco Morbidelli (Ducati)
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franco Morbidelli (Ducati)
Foto: David Ulrich
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franco Morbidelli (Ducati)
© David Ulrich

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Journalisten hatten am Montag keinen Zugang zum Fahrerlager. Der letzte offizielle 850er-Test vor dem Debüt der neuen MotoGP-Generation am 1. Dezember in Valencia findet ohne frei zugängliche Zeitnahme statt. Dass der Test auf dem Red Bull Ring bei guten Bedingungen über die Bühne ging, belegt das exklusiv SPEEDWEEK.com zur Verfügung stehende Bildmaterial.

Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
Foto: David Ulrich
Johann Zarco (Honda) und Marco Bezzecchi (Aprilia)
Johann Zarco (Honda) und Marco Bezzecchi (Aprilia)
Foto: David Ulrich
Taka Nakagami (Honda)
Taka Nakagami (Honda)
Foto: David Ulrich
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franky Morbidelli (Ducati)
Raul Fernandez (Aprilia) vor Franky Morbidelli (Ducati)
Foto: David Ulrich
KTM-Testfahrer Pol Espargaro
KTM-Testfahrer Pol Espargaro
Foto: David Ulrich
Moto2-Pilot Senna Agius
Moto2-Pilot Senna Agius
Foto: David Ulrich
Rookie Diogo Moreira
Rookie Diogo Moreira
Foto: David Ulrich
Brad Binder
Brad Binder
Foto: David Ulrich
Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: David Ulrich
Toprak Razgatlioglu beim Spielberg-Test
© David Ulrich

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

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