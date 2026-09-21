Red Bull Ring exklusiv: 850er-MotoGP-Test mit Marquez, Acosta, Zarco, & Co.

Die Entwicklung der neuen MotoGP-Generation für 2027 mit nur noch 850 ccm großen Vierzylinder-Antrieben ist auf dem vorläufigen Höhepunkt angekommen. Längst haben alle Werke die Energien in Richtung der grundlegend geänderten Prototypen für die kommenden Jahre geändert. Während die europäischen Werke – Aprilia und Ducati stecken in einem engen Kampf um die Fahrer- und Hersteller-WM – parallel versuchen, die Performance der bestehenden Motorräder zu verbessern, sind die japanischen Projekte noch stärker auf die 850er-Generation fokussiert.

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Nach etlichen privaten Tests, erst in der vergangenen Woche wurden in Europa auf verschiedenen Strecken Erprobungen gefahren und einem ersten großen offiziellen Test, in Brünn, der auch die Stammpiloten erstmals mit der neuen MotoGP-Hardware in Kontakt brachte, fand am heutigen Montag nach dem Österreich-GP der nächste gemeinsame 850er-Test mit dem neuen Reifenausrüster statt.

Spielberg-Sieger Pedro Acosta auf der 850er-MotoGP-KTM Foto: David Ulrich Spielberg-Sieger Pedro Acosta auf der 850er-MotoGP-KTM © David Ulrich

Als Erstes auf den Red Bull Ring gingen die Sieger des Events vom Vortag. KTM testete in Spielberg mit großem Aufgebot. Sonntagsheld Acosta erprobte die 850er-KTM ebenso wie Pol Espargaro, Brad Binder und Moto2-Ass Senna Agius, der im kommenden Jahr zu der Tech3-Mannschaft stoßen wird. Bemerkenswert: Auch Maverick Viñales nutzte die Veranstaltung für einen MotoGP-Fitness-Check mit Blick auf den Japan-GP am übernächsten Wochenende. Sofern die körperliche Verfassung sehr gut ist, soll Vinales den Rest der Saison in jedem Fall bestreiten. Für Test- und Ersatzfahrer Pol Espargaro wurde ein früher, aber harmloser Crash in Kurve 2 notiert. Der Spanier konnte zurück in die Box fahren.

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Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke Foto: privat Maverick Vinales ging beim Spielberg-Test ebenfalls auf die Strecke © privat

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 02.10.2026 - 01:55

Ducati, in Spielberg auch mit der 850er in Rot unterwegs, musste wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet auf Vielfahrer Nicolo Bulega verzichten . Neben Marc Marquez war dafür der Ende 2026 ausscheidende Franky Morbidelli auf der Strecke. Auch Youngster Fermin Aldeguer war für Ducati Corse im Testeinsatz.

Marco Bezzecchi erprobte die 850er-Aprilia Foto: David Ulrich Marco Bezzecchi erprobte die 850er-Aprilia © David Ulrich

Eher überschaubar ging es bei Aprilia zu. Sprint-Sieger und WM-Tabellenführer Jorge Martin hatte Spielberg genauso wie Ai Ogura bereits am Sonntag verlassen. Beide fahren 2027 als Teamkollegen im Yamaha-Werksteam. Mit der Erprobung beschäftigt waren dagegen Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Testfahrer Lorenzo Savadori.

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Honda-Youngster Diogo Moreira Foto: David Ulrich Honda-Youngster Diogo Moreira © David Ulrich

Drei MotoGP-Piloten wurden auch bei Honda aufgestellt. Neben Taka Nakagami, der beim GP auf der 1000er verblüffte und vor Luca Marini ins Ziel fuhr, fuhren auch die LCR-Athleten Zarco und Moreira.

Offensiv ging Yamaha ans Werk. Der aktuell abgeschlagene Motorrad-Riese aus Japan bot in Österreich neben Tester Augusto Fernandez Hoffnungsträger Toprak Razgatlioglu auf. Plus Routinier Jack Miller, der im kommenden Jahr mit Yamaha in die Superbike-WM wechseln wird. Mit Izan Guevara durfte zudem neben Senna Agius ein zweiter Moto2-Pilot mit der 850er-M1 auf den Kurs. Der Spanier absolvierte Ende 2025 allerdings einen ersten Test, damals noch mit der 1000er in Valencia.

Raul Fernandez (Aprilia) vor Franco Morbidelli (Ducati) Foto: David Ulrich Raul Fernandez (Aprilia) vor Franco Morbidelli (Ducati) © David Ulrich

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Journalisten hatten am Montag keinen Zugang zum Fahrerlager. Der letzte offizielle 850er-Test vor dem Debüt der neuen MotoGP-Generation am 1. Dezember in Valencia findet ohne frei zugängliche Zeitnahme statt. Dass der Test auf dem Red Bull Ring bei guten Bedingungen über die Bühne ging, belegt das exklusiv SPEEDWEEK.com zur Verfügung stehende Bildmaterial.