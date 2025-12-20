Red Bull Ring: Schönberghof-Hotel eröffnet im Februar

Neben dem Abkommen mit der MotoGP-WM verfügt der Red Bull Ring über einen Mega-Vertrag mit der Formel 1, die bis ins Jahr 2041 zu Gast sein wird. Dies gaben die Formel-1-Bosse und Ring-Manager Thomas Überall im vergangenen Sommer mit großem Stolz bekannt. In die malerische Anlage im steirischen Aichfeld wurde zuletzt einiges investiert – unter anderem wird die Boxenanlage für das vergrößerte Formel-1-Starterfeld nach Osten erweitert.

Im Februar 2026 steht der nächste Termin an: Dann öffnet auch wieder das um- und ausgebaute Schönberghof-Hotel am Red Bull Ring in Spielberg seine Türen. Tatsächlich besitzt das Hotel seit den 1970er-Jahren Kultstatus, beherbergte unzählige Rennsport-Superstars und überzeugt durch unvergleichliches Flair sowie den Blick auf die Rennstrecke.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung wird am 30. Januar zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Derzeit laufen die letzten Arbeiten am Um- und Ausbau des Schönberghofs. Eigentümer Mark Mateschitz hat das Schmuckstück nördlich des Red Bull Ring durch einen würfelförmigen Zubau mit fünf Etagen erweitert.

Das neue Gebäude steht westlich vom bisherigen Schönberghof-Hotel und -Restaurant. In die spektakuläre Erweiterung werden insgesamt etwa zwölf Millionen Euro investiert. Sogar ein eigenes, autarkes Heizwerk wurde für das erweiterte Schönberghof-Hotel errichtet. Herzstück des Baus soll eine öffentlich zugängliche Skybar auf dem Dach werden. Im Endausbau sollen die Kapazitäten des Schönberghofs auf das Doppelte steigen, sodass 100 Betten zur Verfügung stehen.

Zur Erinnerung: Ein eigenes Hotelprojekt war bereits Bestandteil der ersten Version des «Projekt Spielberg», das Red Bull-Erfinder Didi Mateschitz geplant hatte. Diese «Groß-Variante» wurde damals jedoch durch eine Bürgerinitiative eines Schlossbesitzers mit anderer Sichtweise verhindert. Die heutige Struktur des Areals entstand erst im Zuge der zweiten, reduzierten Projektierung.