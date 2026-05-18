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Regen in Barcelona: Pedro Acosta blieb an der Spitze, der GP-Sieger fehlte

Nach drei Stunden hatten die Piloten genug vom Circuit de Catalunya. Regen hatte eingesetzt. Auch wenn die Piste noch einmal trocknete, der Nachmittag brachte keine neuen Erkenntnisse und Bestzeiten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Wieder Schnellster in Catalunya: Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)
Wieder Schnellster in Catalunya: Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)
Foto: Gold and Goose
Wieder Schnellster in Catalunya: Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Der letzte offizielle Testtag der MotoGP mit der bestehenden Technik-Basis (1000 ccm, Michelin-Reifen) litt auch unter den Nachwehen des extrem ereignisreichen GP-Events am Vortag. Abgesehen vom während des GP-Wochenendes fehlenden Marc Márquez mussten verletzungsbedingt drei weitere Spitzenpiloten das Test-Handtuch werfen. Wenig überraschend nicht im Fahrerlager waren Alex Marquez und Johann Zarco und auch der GP-Sieger aus Italien, Fabio Di Giannantonio, sah sich mit einer Handverletzung nicht in der Lage, einen produktiven Testtag abzuspulen.

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Zunächst war auch ein Fernbleiben von Pedro Acosta zu befürchten. Doch der KTM-Pilot zeigte sich am späten Vormittag auf der Strecke und war schnell zur Stelle. Acostas 1:38,7 min bestätigte die körperliche Unversehrtheit. Die Bestmarke hielt bis zum Ende des Tests, denn der um 13 Uhr einsetzende Regen bedeutete für das gesamte Feld: Rückzug aus Barcelona. Zwar wurde die Strecke wieder freigegeben, doch als der knapp 4,7 km lange Kurs wieder abgetrocknet war, hatte die Elite der Motorrad-WM das Fahrerlager bereits verlassen.

Beim Test schneller als im Qualifying: Diogo Moreira
Beim Test schneller als im Qualifying: Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose
Beim Test schneller als im Qualifying: Diogo Moreira
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

Wenig überraschend wurden im technischen Ausklang der aktuellen 1000er-Ära so gut wie keine Neuteile und keine revolutionären Updates an den Prototypen gesichtet. Für die Teams ging es im Schwerpunkt um ein noch tieferes Verständnis der Abstimmungsmöglichkeiten mit den zuletzt homologierten Spezifikationen.

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Entsprechend standen keine Rekordfahrten auf der Agenda. Alle Hersteller verkniffen sich auch nach dem verlustreichen Catalunya-GP riskante Zeitenjagden. Gebummelt wurde aber nicht. Die Zeit von Pedro Acosta lag eine volle Sekunde unter der besten Rennrunde im GP von Di Giannantonio und auf gleichem Niveau wie Acostas Bestmarke im Zeittraining. Bemerkenswert: Mit Enea Bastianini auf Platz 3 und Maverick Vinales auf 4 blieb KTM stärkste Fraktion.

Angezählt die Aprilia-Werksmannschaft. Während Marco Bezzecchi den Vormittag gut nutzte, ging es für Jorge Martin erneut zu schräg zu. Martin kam auch bei Sturz 6 ohne Brüche davon, dürfte also ohne körperliche Einbußen in Mugello antreten.

Beachtlich die Leistung von Honda-Rookie Diogo Moreira, der beim Test schneller war als Italiens MotoGP-Elite mit Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi. Moreira fand nach 41 Runden nicht nur Beständigkeit, sondern auch Speed. Mit 1:39,2 min war er schneller als im Qualifying. Anzumerken ist, dass alle Piloten bestätigten, dass der Kurs am Montagvormittag die meiste Haftung bot.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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