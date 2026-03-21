Regenchaos in Brasilien legt MotoGP-Samstag lahm
Die heftigen Regenschauer bei der MotoGP in Goiania sorgen für Probleme mit der Strecke. Der Zeitplan gerät durcheinander – und weitere Schauer sind angekündigt.
Das MotoGP-Rennwochenende im brasilianischen Goiania ist am Samstag durch extreme Wetterbedingungen aus dem Takt geraten. Nachdem das
Die starken Niederschläge der vergangenen Tage führten zu einem unerwarteten Problem auf der Start-Ziel-Geraden des Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. Laut offizieller Mitteilung von FIM und MotoGP wurde die Streckenoberfläche beschädigt, weshalb aktuell Reparaturarbeiten notwendig sind. Der noch sehr frische Asphalt hatte sich gelöst.
Wenige Minuten nach dieser Mitteilung machten Bilder von einem aufgerissenen Asphaltstück die Runde. Auf der Zielgeraden wurde ein etwa zwei Meter breites und etwa einen Meter langes Asphaltstück herausgetrennt – eine unmittelbare Folge der intensiven Niederschläge der vergangenen Tage.
Asphaltstück fehlt, zudem droht weiterer Regen
Die Verantwortlichen arbeiten gemeinsam mit dem lokalen Veranstalter mit Hochdruck an einer Lösung. Wie lange die Instandsetzung dauern wird, ist derzeit jedoch noch offen. Es wurden Krisenmeetings mit den MotoGP-Teammanagern einberufen. Zusätzlich erschwert die Wetterlage die Situation weiter: Für den Nachmittag werden bereits weitere Regenschauer prognostiziert.
Fest steht bereits: Der ursprüngliche Zeitplan für den Samstagnachmittag ist hinfällig. Die Qualifyings der Moto3- und Moto2-Klasse, die ursprünglich um 12:45 Uhr (16:45 Uhr MEZ) beziehungsweise 13:40 Uhr (17:40 Uhr MEZ) Ortszeit angesetzt waren, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.
Sobald der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, soll direkt das nächste geplante Highlight folgen – der MotoGP-Sprint. Dieser war ursprünglich für 15:00 Uhr (19:00 Uhr MEZ) angesetzt, dürfte sich nun jedoch deutlich nach hinten verschieben.
Eine weitere Aktualisierung seitens der Rennleitung wird für 14:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) erwartet. Bis dahin bleibt unklar, wann die MotoGP-Bikes wieder auf die Strecke gehen können.
Das Wetter sorgt damit einmal mehr für Unberechenbarkeit im MotoGP-Zirkus – und stellt Teams, Fahrer und Organisatoren gleichermaßen vor Herausforderungen. Bereits der Freitag war geprägt von schlechtem Wetter.
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