Regenchaos in Brasilien legt MotoGP-Samstag lahm

Das MotoGP-Rennwochenende im brasilianischen Goiania ist am Samstag durch extreme Wetterbedingungen aus dem Takt geraten. Nachdem das MotoGP-Qualifying am Vormittag noch bei trockenen Bedingungen über die Bühne gegangen war, kam es zu einem Problem mit dem Belag der frisch sanierten Rennstrecke in Brasilien.

Werbung

Werbung

Die starken Niederschläge der vergangenen Tage führten zu einem unerwarteten Problem auf der Start-Ziel-Geraden des Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. Laut offizieller Mitteilung von FIM und MotoGP wurde die Streckenoberfläche beschädigt, weshalb aktuell Reparaturarbeiten notwendig sind. Der noch sehr frische Asphalt hatte sich gelöst.

Wenige Minuten nach dieser Mitteilung machten Bilder von einem aufgerissenen Asphaltstück die Runde. Auf der Zielgeraden wurde ein etwa zwei Meter breites und etwa einen Meter langes Asphaltstück herausgetrennt – eine unmittelbare Folge der intensiven Niederschläge der vergangenen Tage.

Asphaltstück fehlt, zudem droht weiterer Regen

Die Verantwortlichen arbeiten gemeinsam mit dem lokalen Veranstalter mit Hochdruck an einer Lösung. Wie lange die Instandsetzung dauern wird, ist derzeit jedoch noch offen. Es wurden Krisenmeetings mit den MotoGP-Teammanagern einberufen. Zusätzlich erschwert die Wetterlage die Situation weiter: Für den Nachmittag werden bereits weitere Regenschauer prognostiziert.

Werbung

Werbung

Fest steht bereits: Der ursprüngliche Zeitplan für den Samstagnachmittag ist hinfällig. Die Qualifyings der Moto3- und Moto2-Klasse, die ursprünglich um 12:45 Uhr (16:45 Uhr MEZ) beziehungsweise 13:40 Uhr (17:40 Uhr MEZ) Ortszeit angesetzt waren, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Sobald der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, soll direkt das nächste geplante Highlight folgen – der MotoGP-Sprint. Dieser war ursprünglich für 15:00 Uhr (19:00 Uhr MEZ) angesetzt, dürfte sich nun jedoch deutlich nach hinten verschieben.

Eine weitere Aktualisierung seitens der Rennleitung wird für 14:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) erwartet. Bis dahin bleibt unklar, wann die MotoGP-Bikes wieder auf die Strecke gehen können.

Das Wetter sorgt damit einmal mehr für Unberechenbarkeit im MotoGP-Zirkus – und stellt Teams, Fahrer und Organisatoren gleichermaßen vor Herausforderungen. Bereits der Freitag war geprägt von schlechtem Wetter.

Werbung