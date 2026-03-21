Rennaction ab 19 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Brasilien live zu sehen ist
Am Samstag um 19 Uhr findet auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna der MotoGP-Sprint statt. Wir bieten eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainings-sessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen. Der Große Preis von Brasilien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 14.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 16.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 19 Uhr gestartet wird. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 15.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.
Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den Brasilien-GP nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 14.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 17 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 und ab 18.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag überträgt LA2 ab 15.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live. Ab 1.35 Uhr nachts folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der Königsklasse. RTS2 zeigt nur am Sonntag um 21.05 Uhr eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist. Zeitplan für den Großen Preis von Brasilien 2026 (MEZ):
Samstag, 21. März:
  • 12.40 – 13.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
  • 13.25 – 13.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
  • 14.10 – 14.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
  • 14.50 – 15.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
  • 15.15 – 15.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
  • 16.45 – 17.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
  • 17.10 – 17.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
  • 17.40 – 17.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
  • 18.05 – 18.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
  • 19.00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden)
Sonntag, 22. März:
  • 14.40 – 14.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
  • 16.00 Uhr: Moto3-Rennen (24 Runden)
  • 17.15 Uhr: Moto2-Rennen (26 Runden)
  • 19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (31 Runden)
01
Johann ZarcoLCR Honda
5
7
1:21,257
02
Marc MárquezDucati Lenovo Team
93
17
+0,125
03
Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP
7
16
+0,308
04
Jorge MartinAprilia Racing
89
14
+0,309
05
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
37
15
+0,493
06
Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP
73
16
+0,538
07
Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP
20
17
+0,568
08
Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP
54
13
+0,625
09
Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team
63
15
+0,710
10
Ai OguraTrackhouse MotoGP Team
79
17
+0,810
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Buriram Testing
    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP
    Live
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
