Rennaction ab 21 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Austin live zu sehen ist
Am Samstag um 21 Uhr (MEZ) findet auf dem Circuit of The Americas der MotoGP-Sprint statt. Wir bieten eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingsses-sions aller Klassen live zu sehen sind.
Wo der MotoGP-Sprint live gezeigt wird
Wo der MotoGP-Sprint live gezeigt wird© Gold & Goose
Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen. Der Große Preis der USA an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutsch-land live übertragen werden. Am Samstag überträgt DF1 ab 16.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 18.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt DF1 ab 18.15 Uhr alle Rennen live.
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 16.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Vom MotoGP-Sprint wird ab 23.50 Uhr eine Aufzeichnung gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 18.15 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.
Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den US-GP nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 16.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Um 20 Uhr zeigt der Sender das Moto2-Qualifying und ab 20.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Ab 1.55 Uhr nachts zeigt LA2 eine Aufzeichnung der Qualifyings der Kategorien Moto3 und Moto2 und des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt der Sender um 18.55 Uhr das Moto3-Rennen live. Ab 22.40 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Königsklasse und der Moto2. RTS2 zeigt am Samstag um 22 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag um 22.40 Uhr wird auf dem Sender eine Wiederholung des MotoGP-Rennens gezeigt.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist. Zeitplan für den Großen Preis der USA 2026 (MEZ/MESZ):
Samstag, 28. März:
  • 14.40 – 15.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
  • 15.25 – 15.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
  • 16.10 – 16.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
  • 16.50 – 17.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
  • 17.15 – 17.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
  • 18.45 – 19.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
  • 19.10 – 19.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
  • 19.40 – 19.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
  • 20.05 – 20.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
  • 21.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)
  • 22.10 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden)
Sonntag, 29. März:
  • 16.45 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)
  • 17.40 – 17.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
  • 19.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden)
  • 20.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden)
  • 22.00 Uhr: MotoGP-Rennen (19 Runden)
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Freies Training
  2. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Marc MárquezDucati Lenovo Team
93
21
2:00,927
02
Ai OguraTrackhouse MotoGP Team
79
17
+0,053
03
Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team
49
16
+0,187
04
Marco BezzecchiAprilia Racing
72
20
+0,200
05
Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP
73
19
+0,286
06
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
37
17
+0,323
07
Jorge MartinAprilia Racing
89
19
+0,338
08
Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team
63
19
+0,444
09
Luca MariniHonda HRC Castrol
10
19
+0,567
10
Enea BastianiniRed Bull KTM Factory Racing
23
17
+0,652
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP
    Live
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  • Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
