Rennaction ab 9 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Thailand live zu sehen ist

Am Samstag um 9 Uhr findet auf dem Chang International Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Thailand-GP
Thailand-GP
Foto: Gold & Goose
Thailand-GP
© Gold & Goose

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der «Große Preis von Thailand» an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Samstag um 4.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 6.45 Uhr überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Mo-to2, sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag werden ab 5.20 Uhr die Rennen aller Klassen live gezeigt.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 4.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen – ab 3.40 Uhr läuft bereits der Vorbericht. Ab 6.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 9 Uhr gestartet wird. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 5.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei zeigt am Sonntag ab 8.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 5 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 6.40 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint live. Ab 16.15 Uhr wird eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 5.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live. Ab 16.05 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der Königsklasse. In der Nacht auf Montag folgt ab 2.50 Uhr noch einmal eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der MotoGP.

RTS2 überträgt am Samstag ab 8.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 7.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Um 8.15 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens, und ab 8.50 Uhr wird auf RTS2 der MotoGP-Grand-Prix live übertragen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2026 (MEZ):

Samstag, 28. Februar:

  • 02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 1. März:

  • 04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

  • 07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

  • 09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

