Rennaction ab 9 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint in Thailand live zu sehen ist
Am Samstag um 9 Uhr findet auf dem Chang International Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der «Große Preis von Thailand» an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM.
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 5 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 6.40 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint live. Ab 16.15 Uhr wird eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 5.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live. Ab 16.05 Uhr folgt eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der Königsklasse. In der Nacht auf Montag folgt ab 2.50 Uhr noch einmal eine Aufzeichnung der Rennen der Moto2 und der MotoGP.
RTS2 überträgt am Samstag ab 8.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 7.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Um 8.15 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens, und ab 8.50 Uhr wird auf RTS2 der MotoGP-Grand-Prix live übertragen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2026 (MEZ):
Samstag, 28. Februar:
02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 1. März:
04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)
07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand