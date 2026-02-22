Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Rennsimulations-Sturz: Alex Marquez kopiert unfreiwillig Bruder Marc

Sturz in der Rennsimulation, Platz 5 und viel Zuversicht: Alex Marquez sieht in der neuen Ducati Fortschritte – und fühlt sich als Titelkandidat 2026 deutlich besser vorbereitet.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach dem zweiten MotoGP-Testtag in Buriram zog Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez trotz eines Sturzes ein positives Fazit. Der Spanier arbeitete konsequent an Abstimmung und Rennrhythmus – und sieht sich mit der neuen Ducati für die Saison 2026 besser gerüstet als im Vorjahr.

Werbung

Werbung

In der Zeitenliste landete Marquez auf Rang 5 mit 0,293 Sekunden Rückstand und war damit drittbester Ducati-Pilot hinter den beiden Werkspiloten. Gleichzeitig musste er einen Zwischenfall wegstecken: Während einer Rennsimulation am Sonntag kam der 2025er-Vizeweltmeister zu Fall – auch Bruder Marc stürzte am Sonntag bei seinem Versuch, eine Renndistanz zu simulieren.

Die Session musste daraufhin unterbrochen werden. «Ich glaube, die rote Flagge war wegen eines Problems mit den Airfences und nicht wegen meines Sturzes. Es war ein recht sauberer Sturz», erklärte Marquez. «Das passierte während der Rennsimulation – besser jetzt als nächsten Sonntag.» Die Maschine schlug zwar heftig ein, doch der Spanier blieb gelassen: «Alles unter Kontrolle.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Warum Alex Marquez nicht komplett zufrieden ist

Trotz des Ausrutschers zog Marquez ein überwiegend positives Fazit: «Es war nicht schlecht. Ich denke, wir haben über den ganzen Tag hinweg sehr gute Arbeit geleistet.» Vollends zufrieden sei er aber noch nicht: «Ich bin nicht zu 10 von 10 überzeugt oder zufrieden mit dem Test – eher bei 8 von 10. Es gibt noch ein paar Dinge zu verbessern.» Besonders beim Rhythmus habe man sich gegenüber dem Vortag gesteigert: «Unterm Strich fühle ich mich viel wohler als gestern.»

Werbung

Werbung

Dass es weiterhin Potenzial gibt, gehört für ihn zum Alltag in der Königsklasse: «Mit einem MotoGP-Bike will man immer alles verbessern – Bremsen, Traktion, Einlenken, einfach alles. Das perfekte Motorrad gibt es nicht.» Gleichzeitig warnte er vor der Konkurrenz: «Auch andere Hersteller und Fahrer sind sehr schnell, besonders Aprilia.» Für das Rennwochenende fordert er daher kluge Entscheidungen: «Wir müssen intelligent arbeiten und nächstes Wochenende ein solides Rennwochenende abliefern.»

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

Ein zentrales Thema blieb die neue Ducati-Generation. Marquez ist überzeugt, dass das 2026er-Bike einen Schritt nach vorne darstellt im Vergleich zur GP24, die er 2025 pilotierte. «Ich denke, die Balance unseres Pakets ist dieses Jahr etwas besser als im Vorjahr, es ist kompletter. Wir haben mehr Potenzial», sagte der Gresini-Pilot.

Mehr Möglichkeiten mit der aktuellen Ducati

Besonders die Entwicklungsmöglichkeiten über die Saison hinweg stimmen ihn optimistisch: «Wir haben im Laufe des Jahres deutlich mehr Optionen, uns zu verbessern und verschiedene Lösungen zu testen.» Gleichzeitig mahnt er zur Realität: «Dieses Jahr wird alles enger sein, und Konstanz wird noch wichtiger sein als im vergangenen Jahr.»

Werbung

Werbung

Die Arbeit mit Testfahrer Michele Pirro, der kurzfristig als Ersatz von Stammpilot Fermin Aldeguer nominiert wurde, ordnete Marquez nüchtern ein: «Er war ein Teamkollege wie jeder andere. Er verfolgt seinen eigenen Plan und testet Dinge für Ducati.»

Nach seiner starken Saison 2025, die er als Vizeweltmeister abschloss, gehört Marquez nun automatisch zu den Favoriten. Der Erwartungsdruck habe sich dadurch aber nicht erhöht – im Gegenteil: «Ich spüre keinen Druck, sondern mehr Selbstvertrauen.»

Im Vorjahr sei vieles neu gewesen, die Voraussetzungen in diesem Jahr sind besser: «Ich fühle mich besser vorbereitet als im Vorjahr, aber man weiß nie, ob es reicht. Die Saison ist sehr lang, und alle Details müssen richtig gemanagt werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 4

  2. Test session 3

  3. Test session 2

  4. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

30

1:28,668

02

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

28

+0,097

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

36

+0,505

04

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

21

+0,628

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+0,646

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

34

+0,724

07

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

31

+0,756

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

31

+1,004

09

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+1,033

10

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

29

+1,060

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien