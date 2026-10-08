Rivola (Aprilia): «Marc und Ducati schlagen – die größte Befriedigung»

469 zu 469 – so der WM-Punktestand in der Konstrukteurswertung der MotoGP nach 16 von 22 Events. Das gab es noch nie. Das Duell Aprilia gegen Ducati spitzte sich im Lauf der Kampagne zu. Denn erst einmal drückte das Projekt aus Noale der frühen Saison mit den Speerspitzen Bezzecchi und Martin den Stempel auf. Nach dem Le Mans-GP (Runde 5) führte Aprilia alle Wertungen an, in der Hersteller-WM betrug der Vorsprung früh 34 Punkte. Nicht wenige sprachen von einer Dominanz der von Technik-Chef Fabio Sterlacchini verantworteten RS-GP.

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Doch während Aprilia ab dem Assen-GP in Probleme geriet, gefolgt von der Verletzung Bezzecchis auf dem Sachsenring – fand Ducati Marquez noch vor der Sommerpause zurück in die Erfolgsspur. In Ungarn, Deutschland, Aragon, San Marino und Japan überwältigte der Weltmeister die Konkurrenz im Alleingang – und brachte Ducati Corse wieder in Schlagdistanz – und in Motegi auf Augenhöhe.

Ducati hat sechs Konstrukteurstitel, Aprilia null

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein. Während Ducati Corse den siebten Hersteller-Titel in Serie anstrebt, ist das Konto «Marken-WM» in der Königsklasse noch leer. Es wäre der erste Triumph für die Mannschaft aus dem Piaggio-Konzern.

Rennsportchef Massimo Rivola traf in Mandalika vor den Medien auf Kollegen und Widersacher Luigi «Gigi» Dall’Igna von Ducati Corse um die einzigartige Wettbewerbssituation zu kommentieren. Rivola: «Es ist eine großartige Lage und Gelegenheit, die wir sehr genießen – es ist ein Privileg, in dieser Form gegen ein Werk zu kämpfen, das in den vergangenen Jahren so viele Erfolge in der MotoGP gefeiert hat.»

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Aprilia vs. Ducati: Massimo Rivola mit Konkurrent Gigi Dall'Igna Foto: Gold and Goose Aprilia vs. Ducati: Massimo Rivola mit Konkurrent Gigi Dall'Igna © Gold and Goose

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 09.10.2026 - 02:55

Und wie sieht der Aprilia-Racing-Boss das Finale der Saison 2026? Rivola: «So wie am Anfang! Es wird derjenige ganz vorne sein, der die wenigsten Fehler macht.»

Der Faktor «Marc Marquez»

Eine Besonderheit ist die Konstellation, dass Ducati nun lediglich mit Marc Marquez am WM-Kampf beteiligt ist. Während Fabio Di Giannantonio aktuell auf Platz 6 rangiert, sind bei Aprilia vier Fahrer in der Top-7. Massimo Rivola über den Faktor «MM93»: Zugegeben, es ist ein großer Vorteil, Marc zu haben. Seine Erfahrung in solchen Situationen fehlt uns, aber wir sind ebenfalls sehr gut aufgestellt und haben gleich mehrere Athleten in Positionen, noch aktiv um die WM zu fahren. Und wir werden alles geben, um unsere Stärken zu nutzen. Unser Ziel ist, den Titel nach Noale zu holen – für jedes Mitglied der Aprilia-Familie.»

Der Racing-CEO von Aprilia abschließen: «Marc zu schlagen, das ist die größte Aufgabe überhaupt. Es ist aber auch nicht unmöglich – wir haben es bereits geschafft und das ist die größte Befriedigung, die es jetzt in der MotoGP gibt, die Kombination von Marc und Ducati zu besiegen.»

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