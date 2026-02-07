Zweiter Aprilia-Fahrer 2027 neben Marco Bezzecchi: Was Rennchef Rivola sagt

Einen Tag vor dem offiziellen MotoGP-Test in Sepang bestätigten Marco Bezzecchi und Aprilia Racing die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit bis mindestens Ende 2028. Die Vertragsverlängerung wurde emotional im Rahmen einer Show-Hochzeit von «Bez» mit seiner Braut, einer weißen RS-GP, zelebriert. Es war aber vielmehr als eine gelungene Inszenierung, denn dass Bezzecchi und Aprilia gut zueinander passen, hatte sich bereits zum Saisonstart 2025 abgezeichnet. Es folgten Siege und Podestplätze, am Ende sprang WM-Rang 3 heraus.

«Dass wir Marco so früh in der Saison bestätigen konnten, beweist, dass diese Verbindung zwischen ihm und Aprilia seit Beginn an etwas spezielles war. Es war unsere Priorität, mit ihm zu verlängern», bestätigte Aprilia-Rennchef Massimo Rivola in Sepang. «Wir schätzen auch seine Fähigkeiten, uns die richtige Richtung bei der Weiterentwicklung des Motorrads zu zeigen. Er ist sehr wichtig für die Entwicklung des 2027er-Bikes.»

Auf der anderen Seite der Box sieht es weniger harmonisch aus. Jorge Martin erlebte 2025 ein Katastrophenjahr, in dem er sich viermal verletzte. Dazu kamen beim Spanier Gedanken, den Vertrag mit Aprilia vorzeitig aufzulösen, was Rivola vehement ablehnte. Dass Jorge Martin auch 2027 auf einer RS-GP sitzen wird, ist unwahrscheinlich, zumal er bereits in Verbindung mit Yamaha gebracht wird.

Rivola über Martin: «Die ersten Rennen werden hart sein für ihn!»