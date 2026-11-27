Marc Marquez verkündete vor dem FP1 in Valencia seinen Rücktritt . Die MotoGP-Welt war geschockt. Die Fans und auch die Fahrer konnten nicht glauben, was sie gerade erlebt hatten. Im Livestream wurde unter anderen Aprilia-Ass Jorge Martin in seiner Box eingeblendet – der Spanier war fassungslos.

Werbung

Werbung

Einer der Ersten aus dem MotoGP-Paddock, der zum Rücktritt des Ducati-Piloten Stellung nahm, war Aprilia-Rennchef Massimo Rivola. Die Kollegen von motogp.com baten den charismatischen Italiener vor das Mikrofon. «Das ist eine große Neuigkeit», schmunzelte Rivola. «Zuerst einmal war es für uns eine Ehre, mit ihm zu kämpfen. Persönlich ist es aber für mich keine große Überraschung, denn wenn man seine verborgenen Botschaften in Betracht zieht, als er uns seine körperliche Verfassung präsentierte … ich bin also nicht wirklich überrascht. Aber natürlich ist es eine schockierende Neuigkeit, wenn der Beste in den Ruhestand geht.»

Aprilia kämpfte 2026 mit Jorge Martin und Marco Bezzecchi gegen Marc Marquez um den Fahrer-WM-Titel. Auf der Strecke lieferten sich die drei Fahrer spannende Duelle. In der Box fieberte Rivola mit. Am Ende musste der Hersteller aus Noale akzeptieren, dass MM93 besser war. «Wir hätten gerne nächstes Jahr einen weiteren Versuch gestartet, ihn zu schlagen. Während dieser Saison haben wir es nur in einzelnen Rennen geschafft. Es ist mit Sicherheit ein großer Verlust für die MotoGP», meinte Rivola.

Massimo Rivola: «Die besten Fahrer sind diejenigen, die dich als Rivale am meisten vorantreiben»

Das Ducati-Lenovo-Team muss sich nun einen neuen Fahrer und einen neuen Teamkollegen für Pedro Acosta suchen. «Ich bin mir sicher, dass Pedro sein Bestes geben wird, um im neuen Team die Führungsrolle einzunehmen. Wenn jemand von so einem Kaliber seinen Rücktritt erklärt, dann wird man zukünftig aber etwas vermissen», sagte Rivola über Marquez. «Er ist einer, den man im Kampf (auf der Strecke) vermissen wird. Die besten Fahrer sind diejenigen, die dich als Rivale am meisten vorantreiben. Du selbst steigerst dann dein Level, um ihn zu schlagen. Danke an ihn, vielleicht finden wir eine andere Herausforderung.»

Werbung

Werbung

«Diese Fahrer sind für uns der größtmögliche Antrieb. Den Besten zu schlagen, ist immer das Ziel», führte Rivola weiter aus. «In diesem Jahr haben wir es ein paar Mal geschafft. Es wäre schön gewesen, es noch einmal zu tun. Aber so ist unser Sport. Sein Talent, seine mentale Stärke … ich denke, dass in diesem Jahr seine mentale Stärke wichtiger war als der pure Speed. Er sagte gestern, dass Bezzecchi der Schnellte und Martin der Kämpfer war in dieser Sason. Das freute mich und ich will ihm danken, dass er unseren beiden Fahrern so viel Respekt entgegenbringt.»