Rossi macht sich für Phillip Island stark: «Ein Stück MotoGP-Geschichte!»
Für MotoGP-Ikone Valentino Rossi gehört der Phillip Island Circuit zu den besten Rennstrecken im Kalender. «Es wäre sehr schade, wenn sie mit Phillip Island aufhören würden», meinte der Italiener.
Schon seit einiger Zeit wird über die Fortführung des Australien-GP auf Phillip Island diskutiert. Der Vertrag für den MotoGP-Event auf dem Traditionskurs läuft bis Ende 2026. Die Strecke ist spektakulär, deren Infrastruktur aber nicht mehr zeitgemäß – unter anderem sind die Boxengebäude zu klein und veraltet. Wird die Strecke zukünftig aus dem MotoGP-Kalender gestrichen, wäre dies ein herber Verlust. Neue Heimat soll «The Bend Motorsport Park» werden. In Australien wurde deshalb eine Petition zur Erhaltung des Grand Prix auf Phillip Island gestartet (
Mit Ausnahme von 2020 und 2021 (Absage aufgrund der Corona-Pandemie) findet auf dem Phillip Island Circuit seit 1997 das einzige Rennen der Motorrad-WM auf dem australischen Kontinent statt. Die Piste überzeugt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Landschaft direkt am Meer, sondern bringt den Zuschauern als eine der schnellsten Strecken im Kalender jedes Jahr aufs neue spannende Rennen. Auch bei den Fahrern ist der 4,45 km lange Kurs mit seinen fünf Rechts- und sieben Linkskurven sehr beliebt.
Valentino Rossi gewann auf Phillip Island sieben Rennen
Einer, der auf Phillip Island viele Erfolge feierte, ist der neunfache Champion Valentino Rossi. Der Italiener gewann dort fünf MotoGP-Grands-Prix und zwei 250er-Rennen. Wie viele andere möchte auch Rossi, dass die beliebte Rennstrecke im MotoGP-Kalender bleibt. «Es ist ein Stück MotoGP-Geschichte. Es wäre sehr schade, wenn sie mit Phillip Island aufhören würden. Es ist eine Strecke, die man nie vergisst», meinte er am Rande des Langstreckenrennens im australischen Bathurst, wo er am vergangenen Wochenende Dritter wurde.
Einer von Rossis größten Konkurrenten war Casey Stoner. Mit ihm lieferte er sich viele packende Duelle – auch auf Phillip Island. «Er war der größte Rivale, weil er auf Phillip Island immer etwas Besonderes war», musste Valentino Rossi zugeben, der am 16. Februar seinen 47. Geburtstag feierte. Stoner ist auf Phillip Island in der MotoGP-Klasse sechs Mal angetreten – jedes Mal ging der Australier als Sieger hervor.
Albert Park in Melbourne ist aus dem Rennen
Es gab auch den Vorschlag, den Australien-GP von Phillip Island zum «Albert Park Street Circuit» in Melbourne zu verlegen. Diese Idee wurde mittlerweile fallen gelassen. «Der Australian Motorcycle Grand Prix ist ein Synonym für Phillip Island, und der Bundesstaat Victoria ist stolz darauf, ihn zu unterstützen. Heute hat die Allan-Labor-Regierung einen Antrag von Dorna Sports abgelehnt, die Veranstaltung von Phillip Island nach Albert Park zu verlegen», hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Bundesstaates Victoria vom 17. Februar. Stattdessen gab es eine Absichtserklärung, in den Grand Prix auf Phillip Island zu investieren. «Victoria hat zugestimmt, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um Dorna Sports dabei zu helfen, eine größere und bessere Veranstaltung über das Jahr 2026 hinaus zu schaffen, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Veranstaltung auf Phillip Island bleibt.»
