Rossi macht sich für Phillip Island stark: «Ein Stück MotoGP-Geschichte!»

Schon seit einiger Zeit wird über die Fortführung des Australien-GP auf Phillip Island diskutiert. Der Vertrag für den MotoGP-Event auf dem Traditionskurs läuft bis Ende 2026. Die Strecke ist spektakulär, deren Infrastruktur aber nicht mehr zeitgemäß – unter anderem sind die Boxengebäude zu klein und veraltet. Wird die Strecke zukünftig aus dem MotoGP-Kalender gestrichen, wäre dies ein herber Verlust. Neue Heimat soll «The Bend Motorsport Park» werden. In Australien wurde deshalb eine Petition zur Erhaltung des Grand Prix auf Phillip Island gestartet ( SPEEDWEEK.com berichtete ).

Mit Ausnahme von 2020 und 2021 (Absage aufgrund der Corona-Pandemie) findet auf dem Phillip Island Circuit seit 1997 das einzige Rennen der Motorrad-WM auf dem australischen Kontinent statt. Die Piste überzeugt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Landschaft direkt am Meer, sondern bringt den Zuschauern als eine der schnellsten Strecken im Kalender jedes Jahr aufs neue spannende Rennen. Auch bei den Fahrern ist der 4,45 km lange Kurs mit seinen fünf Rechts- und sieben Linkskurven sehr beliebt.

Valentino Rossi gewann auf Phillip Island sieben Rennen

Einer, der auf Phillip Island viele Erfolge feierte, ist der neunfache Champion Valentino Rossi. Der Italiener gewann dort fünf MotoGP-Grands-Prix und zwei 250er-Rennen. Wie viele andere möchte auch Rossi, dass die beliebte Rennstrecke im MotoGP-Kalender bleibt. «Es ist ein Stück MotoGP-Geschichte. Es wäre sehr schade, wenn sie mit Phillip Island aufhören würden. Es ist eine Strecke, die man nie vergisst», meinte er am Rande des Langstreckenrennens im australischen Bathurst, wo er am vergangenen Wochenende Dritter wurde.

Einer von Rossis größten Konkurrenten war Casey Stoner. Mit ihm lieferte er sich viele packende Duelle – auch auf Phillip Island. «Er war der größte Rivale, weil er auf Phillip Island immer etwas Besonderes war», musste Valentino Rossi zugeben, der am 16. Februar seinen 47. Geburtstag feierte. Stoner ist auf Phillip Island in der MotoGP-Klasse sechs Mal angetreten – jedes Mal ging der Australier als Sieger hervor.

Casey Stoner und Valentino Rossi auf Phillip Island in der Saison 2009 Foto: Gold & Goose Casey Stoner und Valentino Rossi auf Phillip Island in der Saison 2009 © Gold & Goose

Albert Park in Melbourne ist aus dem Rennen