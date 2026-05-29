Rossi rüstet auf: 12B SPORTS ist neuer Hauptsponsor von VR46 Racing
VR46 Racing präsentierte beim Heim-GP in Mugello mit 12B SPORTS einen neuen Hauptsponsor. Das Logo der Sportmedienplattform ist ab sofort auf den Bikes von Di Giannantonio und Morbidelli zu sehen.
Der Große Preis von Italien ist für die heimischen Hersteller und Teams die perfekte Gelegenheit, um bedeutende Weichenstellungen für die Zukunft bekanntzugeben.
Doch auch der italienische Konkurrent Ducati konnte mit Neuigkeiten aufwarten – das VR46-Racing-Team verkündete ebenfalls einen neuen Hauptsponsor. Ab dem Rennwochenende in Mugello ziert das Logo der italienischen Sportmedienplattform 12B SPORTS die Desmosedicis und Lederkombis von Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli.
«Wir freuen uns sehr, für diese Saison den neuen Hauptsponsor 12B SPORTS bekannt zu geben, eine Sportmedienplattform der nächsten Generation, die über unseren schönen Sport berichtet», meinte VR46-Direktor Alessio «Uccio» Salucci. «Unsere Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Leidenschaft für den Sport, insbesondere für die MotoGP. Unser Ziel ist es, die MotoGP-Fans noch stärker einzubinden und sie Teil unserer Saison zu machen, die voller unglaublicher Momente ist, die sie durch die Berichterstattung von 12B SPORTS hautnah miterleben können.»
«VR46 ist mehr als nur ein Rennteam. Es ist ein Symbol für Leidenschaft, Authentizität und den Geist der MotoGP. Als Hauptsponsor sind wir stolz darauf, an der Seite eines der legendärsten Teams dieses Sports zu stehen und den Fans die entscheidenden Momente noch näher zu bringen», betonte Rory Anderson von 12B SPORTS.
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