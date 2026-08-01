Rudi Moser: Seine Stimme verstummt, seine Geschichten bleiben

Rudi Moser ist tot. Der ehemalige Eurosport- und ATV-Kommentator verstarb am 27. Juli, wie SPEEDWEEK.com bereits berichtete , völlig überraschend während eines Krankenhausaufenthalts. Der Grazer, der in Zeltweg aufwuchs, wurde 62 Jahre alt und hinterlässt seine Lebensgefährtin sowie seinen Sohn Paul.

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In den 1990er-Jahren prägte Moser als Stimme der Motorrad-WM bei Eurosport eine ganze TV-Generation. Zunächst kommentierte er die Rennen an der Seite von Dieter Braun, später mit Jürgen Fuchs. Anschließend wechselte er zum österreichischen Privatsender ATV. Dort endete seine Tätigkeit allerdings unrühmlich, nachdem er sich über Anweisungen des Senders hinwegsetzte und auf eigene Faust zum Grand Prix von Japan gereist war.

Unvergessen bleiben vor allem Mosers Streckenvorstellungen bei ATV. Statt auf nüchterne Analysen zu setzen, schlüpfte er selbst in die Lederkombi und fuhr die Grand-Prix-Kurse auf einem Superbike ab. Während die Bilder meist gemütliches Rolltempo in einem einzigen Gang zeigten, schilderte Moser über das Helmmikrofon leidenschaftlich jede Bodenwelle, jede Kurve und jede Herausforderung, als befände er sich im Qualifying. Das obligatorisch ausgestreckte Knie durfte dabei ebenso wenig fehlen. Die enorme Diskrepanz zwischen Bild und Kommentar verlieh den Einspielern einen unverwechselbaren Slapstick-Charakter – und machte sie für viele Fans zum Kult.

Neben dem Motorradsport kommentierte Moser über Jahre auch Rennen des alpinen Ski-Weltcups bei Eurosport – stets mit seinem eigenen Humor und einer gehörigen Portion Unterhaltung. Seine journalistische Laufbahn hatte er zuvor bei Antenne Austria und Radio Monte Carlo begonnen, wo er unter anderem über die Formel 1 berichtete und zahlreiche Kontakte in die Motorsportwelt knüpfte.

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Wer Moser kannte, erinnert sich an einen außergewöhnlich geselligen Menschen. Für die einen war er trinkfest, für die anderen einfach ein Genussmensch, der das Leben in vollen Zügen auskostete. Vor allem aber war er ein großartiger Erzähler – nicht umsonst trug er im Freundeskreis den Spitznamen «Radio-Rudi».

Nach seiner Fernsehkarriere kehrte Moser zu seiner zweiten großen Leidenschaft zurück: dem Kochen. Das Handwerk hatte er einst beim österreichischen Spitzenkoch Reinhard Gerer gelernt. Später brachte er es bis zum Küchenchef eines renommierten Ausflugsgasthofs bei Graz, ehe er ab 2015 auf Kreuzfahrt- und Expeditionsschiffen arbeitete.

Noch im April stand Moser in einem Lokal in der Südsteiermark hinter dem Herd und begeisterte Gäste mit regionaler Küche. Seine markante Stimme ist nun verstummt – die Geschichten, die er erzählte und schrieb, werden vielen Motorsportfans jedoch in Erinnerung bleiben.