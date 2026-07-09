Sachsenring 2025: Marc Marquez mit kurzem Prozess – Pole, Doppelsieg

Vor den Rennen in Hohenstein-Ernstthal ging es vor einem Jahr zunächst um das große Ganze – und Erleichterung. Mit festem Händedruck wurden die Verträge zur Durchführung des Deutschland-GP auf dem Sachsenring verlängert. Dank weiter immenser Besucherzahlen gelang es allen Beteiligten, das Rennspektakel im Osten abzusichern. Bis mindestens 2031 werden sich die GP-Helden den Wasserfall hinter dem Fahrerlager hinunterstürzen.

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Um den Deutschland-GP lange spannend zu halten und nicht von vornherein an Seriensieger und Sachsenring-Spezialist Marc Marquez zu übergeben, schaltete sich das Wetter ein. Regen am Samstag wirbelte das Geschehen teilweise durcheinander – und nahm auch Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf. So flog im Qualifying KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales ab und verletzte sich die Schulter. Ein Vorfall, der nicht nur die 2025er-Saison eliminierte, sondern die weitere Karriere des Spaniers sabotierte.

Johann Zarco überraschte mit Startreihe 1 in Sachsen Foto: Gold and Goose Johann Zarco überraschte mit Startreihe 1 in Sachsen © Gold and Goose

Fehlerfrei blieb dagegen der Dominator der letzten Saison. Marc Marquez war auf einem nassen Sachsenring nicht zu stoppen – «MM93» holte sich die Pole vor Honda-Held Johann Zarco und Aprilia-Pilot Bezzecchi. Der Italiener, der erstmals beim Event zuvor in Assen mit der RS-GP in beiden Rennen auf dem Podest stand, zeigte auch in Deutschland zunächst weiter Konstanz. Im Sprint, immer noch auf nasser Piste, setzte «Bez» Marquez unter Druck, wurde aber doch um eine Sekunde geschlagen. Mit auf dem Podest stand Fabio Quartararo. Der zweite Franzose hatte sich immerhin für Startreihe 2 qualifiziert und Fabio Di Giannantonio im Kampf um Platz 3 besiegt. Landsmann Zarco wurde über die kurze Distanz dagegen bis auf P7 zurückgespült.

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Alex Marquez landete klar vor Bagnaia – aber hinter Bruder Marc Foto: Gold and Goose Alex Marquez landete klar vor Bagnaia – aber hinter Bruder Marc © Gold and Goose

Der Große Preis von Deutschland bot dann zwar einen trockenen Untergrund, aber so trickreiche Bedingungen, dass das Match zum verlustreichsten Rennen der 2025er-Kampagne werden würde, auch weil dank der Verletzung von Vinales und dem krankheitsbedingten Ausfall von Enea Bastianini die komplette Tech3-Mannschaft erst gar nicht ins Rennen ging. Nach 30 Runden sahen nur 10 Fahrer das Ziel, mit zwei Spaniern ganz vorn – und zwei Spaniern am Ende (Fernandez und Rins).

Marc Marquez erwies sich im Juli 2025 auch am Sachsenring als unantastbar. Der Ducati-Lenovo-Pilot nahm Bruder Alex über sechs, Teamkollegen Pecco Bagnaia über zehn Sekunden ab. Es war der siebte Doppelsieg auf dem Weg zum Titel und eine weitere klare Ansage an die MotoGP-Konkurrenz. Mit einem Dreifach-Erfolg für Bologna war auch von Aprilia noch keine Rede – was auch am Crash von Marco Bezzecchi und am erst gar nicht angetretenen Jorge Martin lag.

Der Sachsenring-GP 2025 endete für Marco Bezzecchi im Kies Foto: Gold and Goose Der Sachsenring-GP 2025 endete für Marco Bezzecchi im Kies © Gold and Goose

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Während Yamaha Racing über Platz 4 von Fabio Quartararo jubelte, raufte man sich im KTM-Lager die Haare. Nach Platz 9 im Sprint landete Acosta neben der Strecke. Lediglich Brad Binder brachte die RC16 als Siebter ins Ziel. Betretenheit herrschte auch im Honda-Lager, denn Le-Mans-Sieger Zarco konnte Startplatz 2 nicht nutzen. Auch die LCR-Honda war unter den acht Ausfällen in Sachsen.