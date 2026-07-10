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Sachsenring, FP1: Sturz von Marc Marquez und Aprilia-Bestzeit!

Marc Marquez stürzte beim Trainingsauftakt der MotoGP auf dem Sachsenring und beendete das FP1 auf der zweiten Position. Die Bestzeit ging an Aprilia-Pilot Raul Fernandez. Zwei Yamahas in den Top-7!

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez rutschte in Kurve 3 von der Strecke
Marc Marquez rutschte in Kurve 3 von der Strecke
Foto: F. Weisse
Marc Marquez rutschte in Kurve 3 von der Strecke
© F. Weisse

Im Artikel erwähnt

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Pünktlich um 10:45 Uhr nahmen die 21 MotoGP-Piloten bei nahezu idealen Bedingungen das erste freie Training des Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring in Angriff. Gresini hatte bereits vor dem Wochenende in Hohenstein-Ernstthal bekanntgegeben, nur mit Alex Marquez anzutreten. Fermin Aldeguer fällt nach seinem Sturz in Assen verletzungsbedingt aus und wird nicht ersetzt.

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Gelbe Flaggen bereits zu Beginn: LCR-Ersatzpilot Cal Crutchlow erlebte einen Fehlstart in die Session und musste seine Honda RC213V bereits in der ersten Runde abstellen. Es handelte sich um einen technischen Defekt. Crutchlow kehrte an die LCR-Box zurück, um auf seine Ersatzmaschine zu steigen.

Marc Marquez crasht beim ersten Stint!

Für den ersten Sturz des MotoGP-Rennwochenendes sorgte Weltmeister Marc Marquez. Die Ducati mit der Startnummer 93 rutschte nach wenigen Minuten am Ausgang von Kurve 3 bei niedrigem Tempo über das Vorderrad ins Kiesbett. Marquez blieb unverletzt, und auch seine Werks-Desmosedici trug lediglich leichte kosmetische Schäden davon.

Im Artikel erwähnt

VR46-Pilot Fabio di Giannantonio gab zu Beginn des FP1 das Tempo vor und wechselte sich mit Ducati-Markenkollege Alex Marquez an der Spitze ab. Es wurden niedrige 1:21er-Zeiten gefahren. Zum Vergleich: Die Polezeit im Vorjahr lag bei 1:19,071 Minuten, die FP1-Bestzeit bei 1:20,372 Minuten.

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Maverick Vinales zerstört seine KTM RC16

Tech3-Pilot Maverick Vinales sorgte nach 13 Minuten für den ersten Sturz in Kurve 11. Beim Umlegen auf rechts rutschte Vinales über das Vorderrad von der Strecke, blieb aber aber unverletzt. Doch die KTM RC16 des Spaniers überschlug sich mehrfach und wurde stark beschädigt.

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Maverick Vinales flog bei hohem Tempo ab
Maverick Vinales flog bei hohem Tempo ab
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales flog bei hohem Tempo ab
© Gold & Goose

Nach einer kurzen Reparaturpause setzte Marc Marquez die Session fort und reihte sich nach 21 Minuten auf der zweiten Position hinter Bruder Alex ein. Wenig später notierte der Titelverteidiger die erste 1:20er-Runde des Wochenendes und schob sich an die Spitze der Wertung. Auch Fabio di Giannantonio fuhr unter 1:21 Minuten und übernahm die zweite Position.

Zwölf Minuten vor dem Ende der 45-minütigen Session stürzte VR46-Pilot Franco Morbidelli in Kurve 3. Der Italiener fuhr ausgangs der langgezogenen Rechtskurve über eine Bodenwelle und verlor schlagartig die Kontrolle über seine Ducati Desmosedici. Diese Bodenwelle hatte bereits Marc Marquez zu Sturz gebracht und Francesco Bagnaia eine Schrecksekunde beschert.

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Nach frühem Sturz zurück: Platz 2 zum Auftakt für Marc Marquez
Nach frühem Sturz zurück: Platz 2 zum Auftakt für Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Nach frühem Sturz zurück: Platz 2 zum Auftakt für Marc Marquez
© Gold and Goose

Raul Fernandez verdrängt Marc Marquez an der Spitze

In den finalen Minuten wurde die Reihenfolge durcheinandergebracht, weil einige Fahrer mit frischen Reifen auf die Strecke zurückkehrten. Die Spitze rückte enger zusammen. Fünf Minuten vor dem Ende stand aber weiterhin Marc Marquez’ 1:20,880er-Runde an der Spitze der Wertung.

Kam spät, aber gewaltig: P1 im FP1 für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez
Kam spät, aber gewaltig: P1 im FP1 für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Kam spät, aber gewaltig: P1 im FP1 für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez
© Gold and Goose

Diese Zeit wurde drei Minuten vor dem Ende von Raul Fernandez knapp unterboten. Der Trackhouse-Pilot umrunde den Sachsenring in 1:20,829 Minuten und übernahm die Spitze der Wertung. Diese Zeit wurde von Marc Marquez beim finalen Versuch gefährdet. Im ersten Sektor notierte Marquez eine neue absolute Bestzeit, verlor im zweiten Teil der Runde aber einige Zehntelsekunden. Fernandez blieb vorn, Marquez war mit 0,051 Sekunden Rückstand Zweiter.

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Fabio di Giannantonio beendete den Trainingsauftakt auf der dritten Position und lag gut eine Zehntelsekunde zurück. Auf Position 4 folgte Honda-Werkspilot Joan Mir, der in der Schlussphase einige starke Rundenzeiten fuhr und schlussendlich nur 0,115 Sekunden Rückstand hatte.

Yamaha überrascht: Miller und Rins in den Top-7

Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller überraschte beim Auftakt mit Platz 5. Yamaha-Markenkollege Alex Rins bestätigte die starke Form als Siebter. Fabio Quartararo wurde auf der 15. Position geführt, Toprak Razgatlioglu auf Position 16.

Stark: Jack Miller lag nur 0,171 Sekunden zurück
Stark: Jack Miller lag nur 0,171 Sekunden zurück
Foto: Gold & Goose
Stark: Jack Miller lag nur 0,171 Sekunden zurück
© Gold & Goose

Die beiden Werks-Aprilias meisterten den Sprung in die Top-10. Marco Bezzecchi erlebte eine unauffällige Session und wurde auf der achten Position geführt. Teamkollege Jorge Martin landete auf Position 10. Franco Morbidelli behauptete sich trotz Sturz ebenfalls in den Top-10.

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KTM-Werkspilot Pedro Acosta beendete das FP1 auf der zwölften Position und war damit zweitbester RC16-Pilot hinter Maverick Vinales, der sich trotz High-Speed-Sturz in Kurve 11 auf die elfte Position schob.

Assen-Sieger Ai Ogura stand klar im Schatten von Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez und wurde mit 0,921 Sekunden Rückstand auf der 17. Position geführt.

Das einstündige Zeittraining der MotoGP wird um 15:00 Uhr gestartet.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

22

1:20,829

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+0,051

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

18

+0,107

04

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

20

+0,115

05

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

23

+0,171

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

21

+0,173

07

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

20

+0,488

08

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

21

+0,541

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

16

+0,552

10

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

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