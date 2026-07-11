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Sachsenring, FP2: Alex Marquez vor Aprilia-Duo – Yamaha-Crash in Kurve 1

Gresini-Pilot Alex Marquez fuhr im FP2 auf dem Sachsenring die Bestzeit. Alex Rins kam in Kurve 1 zu Sturz und zerstörte seine Yamaha. KTM-Pilot Maverick Vinales mit zwei Sekunden Rückstand Letzter.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Schnellster MotoGP-Athlet im FP2: Alex Marquez (Gresini-Ducati)
Schnellster MotoGP-Athlet im FP2: Alex Marquez (Gresini-Ducati)
Foto: Gold and Goose
Schnellster MotoGP-Athlet im FP2: Alex Marquez (Gresini-Ducati)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Blauer Himmel, Sonnenschein und 20 Grad begrüßten die 21 MotoGP-Piloten am Samstagmorgen zum zweiten freien Training auf dem Sachsenring. Im Mittelpunkt standen die Rennabstimmung sowie die letzten Vorbereitungen auf das Qualifying und den Sprint.

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Diogo Moreira (LCR-Honda) und Franco Morbidelli (VR46-Ducati) waren bereits nach dem Zeittraining am Freitagnachmittag mit Gridstrafen belegt worden. Beide müssen im Grand Prix drei Startplätze nach hinten. Grund war das Behinderungen anderer Fahrer auf einer schnellen Runde. Für Morbidelli war es bereits der zweite Verstoß in Folge, nachdem er schon in Assen wegen eines ähnlichen Vorfalls bestraft worden war.

Die Bestzeit vom Freitag hielt Weltmeister Marc Marquez. Der Ducati-Werkspilot hatte den 3,671 Kilometer langen Sachsenring in 1:19,394 Minuten umrundet. Zu Beginn des FP2 bewegten sich die Rundenzeiten zunächst im mittleren 1:20er-Bereich, wobei die beiden Werks-Ducatis das Tempo vorgaben. Später setzte sich Gresini-Pilot Alex Marquez mit einer 1:20,333er-Runde an die Spitze.

Im Artikel erwähnt

Alex Rins fliegt in Kurve 1 ab – Yamaha bereitet Ersatzmaschine vor

Kurz nach er Halbzeit der Session sorgte Yamaha-Werkspilot Alex Rins für gelbe Flaggen im ersten Sektor. Der Spanier war in Kurve 1 abgeflogen. In der Yamaha-Box wurde das zweite Motorrad für den Einsatz vorbereitet.

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An der Spitze gab es wenig Bewegung, Alex Marquez behauptete sich weiterhin auf der ersten Position. Dahinter hatte sich Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi in Stellung gebracht. Und auch Pedro Acosta schaffte den Sprung in die Top-3. Die beiden Werks-Ducatis von Marc Marquez und Francesco Bagnaia waren auf die Positionen 4 und 5 abgerutscht. Hinter den Erwartungen blieb KTM-Pilot Maverick Vinales, der auf der letzten Position geführt wurde.

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Alex Marquez vorn, Maverick Vinales Letzter

Die Bestzeit von Alex Marquez wurde in der Schlussphase des FP2 nicht gefährdet. Der spanische Gresini-Ducati-Pilot behauptete sich mit seiner 1:20,333er-Runde an der Spitze. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) schob sich wenige Sekunden vor Schluss auf die zweite Position, hatte aber bereits 0,321 Sekunden Rückstand. Auf Position 3 folgte mit Marco Bezzecchi eine weitere Aprilia.

Starke FP2-Session von Toprak Razgatlioglu: Platz 10
Starke FP2-Session von Toprak Razgatlioglu: Platz 10
Foto: Gold and Goose
Starke FP2-Session von Toprak Razgatlioglu: Platz 10
© Gold and Goose

Pedro Acosta war als Vierter bester KTM-Pilot. Weltmeister Marc Marquez komplettierte die Top-5. Francesco Bagnaia belegte die sechste Position, muss auf Grund seiner schwachen Vorstellung am Freitag aber im Q1 antreten. Ai Ogura folgte auf Position 7 vor Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo. Jorge Martin und Toprak Razgatlioglu komplettierten die Top-10.

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Maverick Vinales blieb Letzter. Der für 2027 arbeitslose Spanier lag 1,921 Sekunden zurück.

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Zeit

01

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

8

1:19,753

02

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

7

+0,111

03

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

9

+0,235

04

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

8

+0,245

05

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

10

+0,331

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

9

+0,431

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

8

+0,617

08

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

7

8

+0,832

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

8

+0,847

10

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