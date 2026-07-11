Sachsenring, FP2: Alex Marquez vor Aprilia-Duo – Yamaha-Crash in Kurve 1

Blauer Himmel, Sonnenschein und 20 Grad begrüßten die 21 MotoGP-Piloten am Samstagmorgen zum zweiten freien Training auf dem Sachsenring. Im Mittelpunkt standen die Rennabstimmung sowie die letzten Vorbereitungen auf das Qualifying und den Sprint.

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Diogo Moreira (LCR-Honda) und Franco Morbidelli (VR46-Ducati) waren bereits nach dem Zeittraining am Freitagnachmittag mit Gridstrafen belegt worden. Beide müssen im Grand Prix drei Startplätze nach hinten. Grund war das Behinderungen anderer Fahrer auf einer schnellen Runde. Für Morbidelli war es bereits der zweite Verstoß in Folge, nachdem er schon in Assen wegen eines ähnlichen Vorfalls bestraft worden war.

Die Bestzeit vom Freitag hielt Weltmeister Marc Marquez. Der Ducati-Werkspilot hatte den 3,671 Kilometer langen Sachsenring in 1:19,394 Minuten umrundet. Zu Beginn des FP2 bewegten sich die Rundenzeiten zunächst im mittleren 1:20er-Bereich, wobei die beiden Werks-Ducatis das Tempo vorgaben. Später setzte sich Gresini-Pilot Alex Marquez mit einer 1:20,333er-Runde an die Spitze.

Alex Rins fliegt in Kurve 1 ab – Yamaha bereitet Ersatzmaschine vor

Kurz nach er Halbzeit der Session sorgte Yamaha-Werkspilot Alex Rins für gelbe Flaggen im ersten Sektor. Der Spanier war in Kurve 1 abgeflogen. In der Yamaha-Box wurde das zweite Motorrad für den Einsatz vorbereitet.

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An der Spitze gab es wenig Bewegung, Alex Marquez behauptete sich weiterhin auf der ersten Position. Dahinter hatte sich Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi in Stellung gebracht. Und auch Pedro Acosta schaffte den Sprung in die Top-3. Die beiden Werks-Ducatis von Marc Marquez und Francesco Bagnaia waren auf die Positionen 4 und 5 abgerutscht. Hinter den Erwartungen blieb KTM-Pilot Maverick Vinales, der auf der letzten Position geführt wurde.

Alex Marquez vorn, Maverick Vinales Letzter

Die Bestzeit von Alex Marquez wurde in der Schlussphase des FP2 nicht gefährdet. Der spanische Gresini-Ducati-Pilot behauptete sich mit seiner 1:20,333er-Runde an der Spitze. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) schob sich wenige Sekunden vor Schluss auf die zweite Position, hatte aber bereits 0,321 Sekunden Rückstand. Auf Position 3 folgte mit Marco Bezzecchi eine weitere Aprilia.

Starke FP2-Session von Toprak Razgatlioglu: Platz 10 Foto: Gold and Goose Starke FP2-Session von Toprak Razgatlioglu: Platz 10 © Gold and Goose

Pedro Acosta war als Vierter bester KTM-Pilot. Weltmeister Marc Marquez komplettierte die Top-5. Francesco Bagnaia belegte die sechste Position, muss auf Grund seiner schwachen Vorstellung am Freitag aber im Q1 antreten. Ai Ogura folgte auf Position 7 vor Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo. Jorge Martin und Toprak Razgatlioglu komplettierten die Top-10.

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Maverick Vinales blieb Letzter. Der für 2027 arbeitslose Spanier lag 1,921 Sekunden zurück.