Sachsenring, Warm-up: Di Giannantonio fliegt bei hohem Tempo ab, Marquez 1.

Pünktlich um 9:40 Uhr rollten die verbliebenen 20 MotoGP-Piloten für das zehnminütige Warm-up in Richtung Boxenausfahrt. Das Aufwärmtraining fand bei sehr guten Bedingungen statt. Blauer Himmel und gut 20°C begrüßten die Fahrer der Königsklasse am abschließenden Veranstaltungstag auf den Sachsenring.

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Das Gresini-Team präsentierte am Sonntagmorgen ein besonderes Design. Die Ducati Desmosedici GP26 von Alex Marquez erstrahlte in Blau/Gelb – eine Hommage an das Movistar-Design, mit dem Sete Gibernau auf dem Sachsenring MotoGP-Geschichte schrieb.

Auf Grund der Verletzung von Fermin Aldeguer ging Gresini nur mit einem Fahrer an den Start. Marco Bezzecchi fehlte am Sonntag ebenfalls. Der Italiener war am Samstag schwer gestürzt und soll heute in Italien operiert werden.

Marc Marquez vorn – Di Giannantonio crasht!

Sprintsieger Marc Marquez gab auch im Warm-up das Tempo vor. Nach sieben Minuten übernahm die Startnummer 93 mit einer 1:20,119er-Runde die Führung. Fabio di Giannantonio lag auf der zweiten Position, erlebte aber eine Minute vor dem Ende der Session einen heftigen Schreckmoment.

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Fabio di Giannantinio überstand den Sturz unbeschadet Foto: MotoGP Fabio di Giannantinio überstand den Sturz unbeschadet © MotoGP

Beim Anbremsen in Kurve 8 verlor der Italiener die Kontrolle und stürzte. Die Ducati überschlug sich im Kiesbett und krachte in die Streckenbegrenzung. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Ersten Informationen zufolge verwendete «Diggia» das neue Ducati-Aeropaket, das bisher gemischte Feedbacks erhielt. Der Italiener blieb glücklicherweise unverletzt und kehrte mit einem Scooter in die Box zurück.

Bestzeit zum Aufwärmen: Marc Marquez wieder an der Spitze Foto: Gold and Goose Bestzeit zum Aufwärmen: Marc Marquez wieder an der Spitze © Gold and Goose

Überraschung: Zwei Yamahas in den Top-5

Die Reihenfolge blieb in der letzten Minute unverändert: Marc Marquez behauptete sich vor Fabio di Giannantonio. Alex Marquez fuhr mit dem Gresini-Spezialdesign auf die dritte Position. Fabio Quartararo überraschte mit der viertschnellsten Rundenzeit. Yamaha-Markenkollege komplettierte die Top-5.

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Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Luca Marini (Honda), Diogo Moreira (LCR-Honda) und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) vervollständigten die Top-10. WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) beendete das Warm-up nur auf der 14. Position und lag 1,247 Sekunden zurück.