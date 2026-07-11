Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Sachsenring, Sprint: Ducati-Dreifacherfolg mit Rekord-Sieger Marc Marquez

Mit drei Ducati-Piloten an der Spitze und ohne Marco Bezzecchi ging es in den Sachsenring-Sprint. MotoGP-Champion Marc Marquez kontrollierte die Gegner und ist nun der erfolgreichste Sprinter.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ducati-Dreifacherfolg beim Sachsenring-Sprint
Ducati-Dreifacherfolg beim Sachsenring-Sprint
Foto: Gerhard Schiel
Ducati-Dreifacherfolg beim Sachsenring-Sprint
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die große Schlagzeile vor dem elften MotoGP-Sprint 2026 war weniger die 77. Pole-Position von Weltmeister Marc Marquez als der verheerende Crash von Aprilia-Werkfahrer Marco Bezzecchi. Während sich die Athleten der Königsklasse auf das kurze 15-Runden-Rennen vorbereiteten, befand sich Bezzecchi bereits auf dem Weg nach Italien. Am morgigen Sonntag soll das zertrümmerte linke Schlüsselbein von «Bez» operiert werden.

Werbung

Werbung

Zurück in die Startaufstellung an den Sachsenring. Die erste Startreihe war mit drei Ducati-Piloten belegt. Neben Marc Marquez brachte sich Bruder Alex in Position, daneben Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Racing-Pilot hatte nun die Chance, sich in der WM von Position 3 aus noch weiter nach vorne zu bringen. Mit dem Aus von Bezzecchi und dem schlechten Qualifying von Jorge Martin ist die WM vor den beiden Rennen in Sachsen wieder komplett offen.

Gut positioniert hatten sich dagegen die Trackhouse-Aprilia-Piloten. Platz 4 und 5 für Fernandez und Ogura. Überrascht hatte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo mit der sechsten Zeit, der Franzose hatte sich erst durchs Q1 ins Spiel gebracht. Erst in Reihe 3 bereiteten sich Jorge Martin und KTM-Ass auf den Sprint vor. Pecco Bagnaia steht in Deutschland sogar nur auf der zehnten Position.

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Rahmenbedingungen vor dem Sprint hätten nicht besser sein können. Die Piloten gingen bei 24 Grad in der Luft und leichter Bewölkung in die Aufwärmrunde. Die Tribünen rund um den Traditionskurs zeigten sich schon jetzt nahezu lückenlos gefüllt. Sicher vor dem Start war: Mit 16 Punkten Polster würde Jorge Martin auch in den GP als Spitzenreiter gehen. Die große Frage dagegen – wie viele Punkte bleiben nach dem Sprint übrig?

TV-Programm

Trotz eines Rutschers an der Startmarke gelang es Marc Marquez, den Sprint zur ersten Kurve zu gewinnen. Dahinter bog Alex Marquez ab, vor Ai Ogura, der aber noch in Runde 1 von Fabio Di Giannantonio zurücküberholt wurde. Damit lagen wieder drei Ducatis in Führung. Dahinter – drei Aprilia mit den Trackhouse-Bikes und dem gut gestarteten Jorge Martin. Bagnaia war auf Platz 7 vorgekommen, Quartararo auf 8 vor Pedro Acosta zurückgefallen.

Schnell sah es nach einer Flucht von Marc Marquez aus, doch in Runde 3 zogen sich Alex Marquez und «Diggia» wieder an den Champion heran. Ai Ogura folgte mit einer halben Sekunde auf Rang 4. In der Eingangsrunde 5 hatten sich die Top 4 wieder zusammengefunden und auch Raul Fernandez kam der Spitze wieder näher. Acosta hatte sich derweil Yamaha-Pilot Quartararo geholt und war nun Achter mit 2,8 Sekunden Rückstand auf Marc Marquez.

Bester Aprilia-Pilot beim Sachsenring-Sprint: Ai Ogura
Bester Aprilia-Pilot beim Sachsenring-Sprint: Ai Ogura
Foto: Gerhard Schiel
Bester Aprilia-Pilot beim Sachsenring-Sprint: Ai Ogura
© Gerhard Schiel

Werbung

Werbung

In Runde 6 reagiert der Weltmeister. «AM73» und «Diggia» zogen mit, doch die Lücke zu P4 und Ogura ging wieder um eine halbe Sekunde auf. Dahinter kam Martin unter Druck von Pecco Bagnaia. Ganz am Ende des Felds – Maverick Viñales. Zur Halbzeit kreiste der Spanier schon 15 Sekunden hinter der Spitze und hinter Razgatlioglu und Crutchlow. In Runde 9 zog Marc Marquez das Tempo an. Der Vorsprung auf seinen Bruder betrug nun 0,4 sec, auf Fabio Di Giannantonio eine Sekunde. Bemerkenswert die Fahrt von Rookie Diogo Moreira, der auf Platz 10 als bester Honda-Pilot fuhr.

Im letzten Drittel des Sachsen-Sprints wollte es Gresini-Pilot Alex Marquez noch einmal wissen. «AM73» halbiert den Vorsprung und war damit wieder in Schlagdistanz. Alex, der bereits zwei heftige Stürze mit Verletzungen zu verdauen hatte, zeigte keine Schwäche und fuhr wieder bis ans Hinterrad des ikonischen Bruders.

Auch Di Giannantonio wurde wieder schneller. Zwei Runden vor der Flagge lagen die Top 3 wieder innerhalb von 0,7 s. Fabio Di Giannantoni, der im Finale die schnellste Runde drehte, war nun an Alex Marquez dran. Marc Marquez dagegen kontrollierte den Sprint und ließ weder dem Bruder noch dem WM-Dritten eine Chance. Marc Marquez fuhr 0,368 s vor Alex und 0,813 s vor «Diggia» über den Zielstrich. Mit 19 Siegen im Sprint ist Marquez damit nun auch der erfolgreichste Pilot über die kurze Distanz.

Fabio di Giannantonio (3.) komplettierte das Sprint-Podium
Fabio di Giannantonio (3.) komplettierte das Sprint-Podium
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio (3.) komplettierte das Sprint-Podium
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Das Trackhouse-Duo folgte mit Ogura (4.) und Fernandez (5.). Jorge Martin schaffte Platz 6, hatte im Ziel aber sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger. Bagnaia verteidigte Platz 7 vor Pedro Acosta – Quartararo sicherte sich als Neunter den letzten Punkt. Moreia blieb bester Honda-Vertreter – Position 10. Rookie Nummer 2, Toprak, kam als 17. Nur knapp vor Veteran Cal Crutchlow ins Ziel.

In der WM-Tabelle rückte Di Giannantonio nun bis auf zwei Punkte an Position 2 heran. Marc Marquez ist weiter Fünfter. Sein Rückstand auf WM-Leader Martin schrumpfte auf 31 Zähler.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

08

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien