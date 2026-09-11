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Enger Schlagabtausch im Misano-FP1: Marc Marquez vor Marco Bezzecchi!

Es ging hin und her: Nach den ersten 45 Minuten der MotoGP-Schlacht in Misano behielt Weltmeister Marc Marquez knapp die Oberhand. Es folgte Hausherr Marco Bezzecchi vor Aprilia-Kollege Fernandez.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marc Marquez: Bestzeit zum Auftakt in Misano
Marc Marquez: Bestzeit zum Auftakt in Misano
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez: Bestzeit zum Auftakt in Misano
© Gold and Goose

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Die Piloten der kleineren GP-Kategorien hatten den Helden der Königsklasse am Freitagmorgen als Streckentrockner gedient. Als die Strecke um 10.45 Uhr für die 45-minütige Auftaktsession freigegeben wurde, schien der Asphalt komplett trocken.

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Unglaublich, aber wahr: Das freie Training war 45 Sekunden alt, da überschlug sich die Yamaha von Jack Miller ins Kiesbett. Als wäre es nass, war dem Routinier das Vorderrad beim Anbremsen von Kurve 4 schlagartig weggerutscht. Der Australier musste seine Session auf dem Ersatzbike mit Verspätung fortsetzen.

Nach weniger als einer Minuten am Boden: Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller
Nach weniger als einer Minuten am Boden: Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller
Foto: Gold and Goose
Nach weniger als einer Minuten am Boden: Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller
© Gold and Goose

Nicht auf der Strecke kreisen wie schon beim letzten Event im MotorLand Aragon die Trackhouse-Aprilia mit Ai Ogura und die Tech3-KTM unter Vinales. Beide Athleten fehlen verletzungsbedingt. Während Espargaro Vinales vertritt, steht Oguras Bike. Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori ist zeitgleich mit 850er-Testfahrten in Barcelona beschäftigt.

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Nach zehn Minuten auf der zwar trockenen, aber offensichtlich noch nicht perfekten Piste hatte sich ein erstes Bild ergeben, das von den VR46-Academy-Piloten Marco Bezzecchi (Aprilia) und Luca Marini (Honda) geprägt war. Bezzecchi, mit 24 Punkten Rückstand Dritter der WM-Tabelle, markierte mit einer 1:32,0 min die erste relevante Zeit. Zum Vergleich: Vor 12 Monaten hatte Franky Morbidelli, ebenfalls ein VR46-Athlet, die Bestzeit mit einer 1:31,3 min gesetzt.

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35 Minuten vor Ende der ersten Session mussten die Marshalls zum zweiten Mal aktiv werden: KTM-Ass Pedro Acosta war beim Anbremsen der ersten Kurve abgeflogen. Acosta eilte unversehrt zur Red Bull-Garage, um sich mit seinem zweiten Motorrad wieder einzuklinken.

Nach Crash noch auf Platz 6 im FP1: KTM-Werksfahrer Acosta
Nach Crash noch auf Platz 6 im FP1: KTM-Werksfahrer Acosta
Foto: Gold and Goose
Nach Crash noch auf Platz 6 im FP1: KTM-Werksfahrer Acosta
© Gold and Goose

Auf dem Zeitenmonitor hatten sich derweil die Spanier zu Wort gemeldet. Alex Marquez hatte Platz 2 von Marini übernommen, dahinter Champion Marc Marquez, Acosta und Jorge Martin. Damit hatten sich auch vier Hersteller in den Top 5 platziert.

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Zunächst überhaupt nicht zurechtkam Rookie Toprak Razgatlioglu. «El Turco», der den frühen Crash von Teamkollege Miller aus nächster Nähe verfolgt hatte, traute den Bedingungen noch nicht und beließ es zunächst mit Orientierungsrunden an letzter Position.

Auch an der Spitze wurden die Zeiten lange nicht verbessert. Die meisten Piloten waren nun mit Medium-Rennreifen unterwegs, um Daten zu sammeln. Es dauerte bis zum Start der zweiten Hälfte des FP1, dann gelang Lokalmatador Bezzecchi die erste 1:31er-Runde. LCR-Honda-Pilot Johann Zarco schaffte mit der bis dato drittbesten Rundenzeit ein Ausrufezeichen.

Mit 15 Minuten auf der Uhr kam weitere Bewegung in das FP1. Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, der sich nach dem Aragon-GP weitere Wortgefechte mit seinem Arbeitgeber zum Stichwort «Konkurrenzfähigkeit» geliefert hatte, schob sich auf Platz 6 vor (+0,558 sec). Ganz vorne hatte Marc Marquez nachgelegt. 1;31,680 min und damit Platz 1 für den Vorjahressieger des GP-Rennens. Dahinter jetzt der Sprint-Sieger von 2025, Marco Bezzecchi, vor Teamkollege Jorge Martin, Alex Marquez und Zarco.

Bemerkenswert, Pol Espargaro. Zehn Minuten vor Schluss hielt sich der KTM-Ersatzmann auf Platz 12 und damit vor den Markenkollegen Enea Bastianini und Brad Binder. Weiter ganz hinten mit über vier Sekunden Rückstand – Toprak Razgatlioglu.

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Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi fuhr im FP1 auf Platz 2
Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi fuhr im FP1 auf Platz 2
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi fuhr im FP1 auf Platz 2
© Gold and Goose

Vier Minuten vor dem Abwinken, dann die nächste Revanche von Marco Bezzecchi. Mit 1:31,647 min war der Italo-Racer 0,033 sec schneller als der in der WM-Tabelle fünf Punkte besser notierte Marc Marquez. Eine Minute später presste sich Acosta auf P2 – der Spanier war zwei Tausendstel schneller als «MM93». Dann wurde es noch enger: Johann Zarco verpasste die Bestzeit um 0,003 sec – bis Bezzecchi nochmals nachlegte: 1:31,528 min. Bestzeit. Dann die finale Antwort des Weltmeisters. Als Bezzecchi bereits abgedreht hatte, konterte Marc Marquez und war nochmals 0,060 sec schneller.

Spannend: Die Top 8 – Marc Marquez, Bezzecchi, Fernandez, Alex Marquez, Zarco, Acosta, Marini und Martin – waren am Ende des FP1 durch 0,267 sec getrennt. Während Toprak Razgatlioglu es im Finale mit 0,7 s Rückstand noch auf Platz 14 schaffte, blieb Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia als 18. erneut blass.

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

18

1:31,468

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

19

+0,060

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

19

+0,133

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

18

+0,180

05

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

18

+0,182

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

17

+0,210

07

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

19

+0,254

08

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+0,267

09

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

18

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