Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026?
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport auf Sicht mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Im noch frühen Stadium der MotoGP-Saison 2025 unterhielt der damals noch amtierende MotoGP-Weltmeister Jorge Martin Rennsportfans und MotoGP-Fachpublikum mit der
Ein Gedanke des Managements hinter Martin – man wollte den «Martinator» auf die Pole-Position zu den anstehenden Vertragsverhandlungen für die Saison 2027 setzen. Gegen clevere Schachzüge ist nichts einzuwenden, doch der Schuss ging ins Leere. Das von Aprilia ausgearbeitete Vertragswerk war und ist wasserdicht; Martin muss seinen Vertrag für die Rennabteilung aus Noale ableisten.
Der «Fall Martin» ist nur ein Beispiel
Das durchaus amüsante Element des «Falls Martin»: Am gleichen Wochenende, an dem der angeschlagene Jorge Martin vertraglich ausbüchsen wollte, gewann Teamkollege Marco Bezzecchi den Silverstone-GP. Und das war es dann auch schon mit der Debatte um die Konkurrenzfähigkeit der RS-GP.
Erst spurten, dann verhandeln
Vor laufenden Kameras wird das gelungene Comeback des Martinators gewürdigt. Die Beziehung zwischen der Nummer 89 und Aprilia ist offiziell gesundet. Dennoch sitzt der emotionale Schock über die Katastrophen-Saison 2025 des Weltmeisters so tief, dass es über die Vertragsdauer von 2026 hinaus keine weitere Zusammenarbeit geben kann.
Das Beispiel Jorge Martin ist nur ein Beispiel dafür, dass sich die Spielregeln auf dem Transfermarkt in kurzer Zeit deutlich aufgeweicht haben. Auch Nichtveteranen erinnern sich an das ungeschriebene Gesetz der Sommerpause. Über Jahrzehnte ließ man alle Athleten erst einmal spurten, um ein glaubwürdiges Leistungsprofil der Piloten zu erstellen. Waren rund zwei Drittel des GP-Kalenders abgeschwitzt – viele Jahre galt der Brünn-GP im Spätsommer als Deadline – wurden die Verhandlungen über das Folgejahr zum Ende gebracht. Vorab fanden im besten Fall Anbahnungen statt, doch den Löwenteil der laufenden Rennsaison verbrachten die Rennfahrer damit, sich über sportliche Leistungen für eine Beförderung zu empfehlen.
Transfer-Feuerwerk 2027 vor dem ersten Rennen 2026
2025/2026: Noch vor dem Sepang-Test hatten die Manager der potenziell besten MotoGP-Profile die Hersteller in ernsthafte Verhandlungen verwickelt.
Zeitgleich gab MotoGP-Spitzenmanager
Spätestens an dieser Stelle stellt sich unweigerlich die Frage: Wie lässt sich eine Profisportart darstellen, wenn die Hauptdarsteller noch vor der ersten Runde wissen, dass sie im Folgejahr nicht mehr für die gleiche Mission – sprich für den gleichen Hersteller – antreten? Um noch deutlicher zu werden: Wie lässt sich argumentieren, dass ein Profisportler mit einem Millionengehalt noch einmal ins Rennen geschickt wird, obwohl längst feststeht, dass es keine gemeinsame Zukunft geben wird? Kann ein Fabio Quartararo die im Spitzensport verlangten 100 Prozent freisetzen, ohne Zukunft bei Yamaha?
In der normalen Berufswelt werden solche Situationen mit dem Standardsatz «Sie haben eine halbe Stunde, um den Schreibtisch zu leeren und ihren Schlüssel beim Empfang abzugeben – Dank und auf Wiedersehen» geregelt.
Stichwort Glaubwürdigkeit
Im Profisport, und erst recht in der MotoGP, gelten aber andere Regeln. Top-Athleten sind sehr rar und es gilt, Verpflichtungen gegenüber Teilhabern und Sponsoren zu erfüllen. Auch das ändert nichts daran, dass die Glaubwürdigkeit der Königsklasse unter den gegenwärtigen Taktiken leidet.
Und – wie immer – gibt es auch eine andere Sichtweise. Möglich ist auch, dass Piloten nur dann wieder enthemmt angasen, wenn sie sich aus dem beruflichen Nebel freigefahren haben und der Vertrag fürs nächste Jahr unterschrieben ist. Pedro Acosta, WM-Führender nach dem Auftakt, könnte womöglich schon bald nach einer Verlautbarung über seine Zukunft auch offiziell als Beispiel hergenommen werden.
Wenn allerdings Vertragungsverhandlungen mit über einem Jahr Vorlauf von der Ausnahme zur Regel werden, dann dürfte ein bereits im Raum stehendes Regulierungssystem für Transfers unumgänglich werden. So spannend sensationelle Transfers im Moment ihrer Verkündigung auch sind, wenn das Timing zu einem Wechsel nicht passt, dann verliert der einzigartige Sport MotoGP an Stellenwert. Verschiebt sich das Transferzeitfenster, angetrieben von Hausverstand, nicht auf einen nachvollziehbaren Punkt im laufenden Rennbetrieb, dann wird nur ein künstliches System die kurzfristige Profitstrategie der Fahrermanager stoppen.
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