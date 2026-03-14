Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026?

Im noch frühen Stadium der MotoGP-Saison 2025 unterhielt der damals noch amtierende MotoGP-Weltmeister Jorge Martin Rennsportfans und MotoGP-Fachpublikum mit der Ansage, seinem neuen Arbeitgeber Aprilia noch 2025 und damit ein Jahr früher als geplant wieder den Rücken zu kehren. Das Werk aus Noale sei nicht konkurrenzfähig, so die Argumentation aus dem Lager des verletzten Champions, mit dem Ziel, vorzeitig aus dem Vertrag zu kommen.

Werbung

Werbung

Ein Gedanke des Managements hinter Martin – man wollte den «Martinator» auf die Pole-Position zu den anstehenden Vertragsverhandlungen für die Saison 2027 setzen. Gegen clevere Schachzüge ist nichts einzuwenden, doch der Schuss ging ins Leere. Das von Aprilia ausgearbeitete Vertragswerk war und ist wasserdicht; Martin muss seinen Vertrag für die Rennabteilung aus Noale ableisten.

Der «Fall Martin» ist nur ein Beispiel

Das durchaus amüsante Element des «Falls Martin»: Am gleichen Wochenende, an dem der angeschlagene Jorge Martin vertraglich ausbüchsen wollte, gewann Teamkollege Marco Bezzecchi den Silverstone-GP. Und das war es dann auch schon mit der Debatte um die Konkurrenzfähigkeit der RS-GP.

Qualm am Rad und Feuer unter Dach bei Fabio Quartararo und Yamaha Foto: Gold and Goose Qualm am Rad und Feuer unter Dach bei Fabio Quartararo und Yamaha © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Erst spurten, dann verhandeln

Vor laufenden Kameras wird das gelungene Comeback des Martinators gewürdigt. Die Beziehung zwischen der Nummer 89 und Aprilia ist offiziell gesundet. Dennoch sitzt der emotionale Schock über die Katastrophen-Saison 2025 des Weltmeisters so tief, dass es über die Vertragsdauer von 2026 hinaus keine weitere Zusammenarbeit geben kann.

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Das Beispiel Jorge Martin ist nur ein Beispiel dafür, dass sich die Spielregeln auf dem Transfermarkt in kurzer Zeit deutlich aufgeweicht haben. Auch Nichtveteranen erinnern sich an das ungeschriebene Gesetz der Sommerpause. Über Jahrzehnte ließ man alle Athleten erst einmal spurten, um ein glaubwürdiges Leistungsprofil der Piloten zu erstellen. Waren rund zwei Drittel des GP-Kalenders abgeschwitzt – viele Jahre galt der Brünn-GP im Spätsommer als Deadline – wurden die Verhandlungen über das Folgejahr zum Ende gebracht. Vorab fanden im besten Fall Anbahnungen statt, doch den Löwenteil der laufenden Rennsaison verbrachten die Rennfahrer damit, sich über sportliche Leistungen für eine Beförderung zu empfehlen.

Transfer-Feuerwerk 2027 vor dem ersten Rennen 2026

2025/2026: Noch vor dem Sepang-Test hatten die Manager der potenziell besten MotoGP-Profile die Hersteller in ernsthafte Verhandlungen verwickelt. Fabio Quartararo wechselt zu Honda – J orge Martín ersetzt den Franzosen und Pedro Acosta wird 2027 Teamkollege von Marc Marquez bei Ducati Lenovo, so die Schlagzeilen im letzten Monat, noch vor der ersten Ausfahrt im Rennbetrieb. Weiter ging es mit konkreten Aussagen zu Wechseln von weiteren Siegfahrern mit Namen Alex Marquez und Pecco Bagnaia.

Zeitgleich gab MotoGP-Spitzenmanager Carlos Ezpeleta im Mediengespräch zum Thema Transfermarkt zu Protokoll: «Wir dürfen auch nicht vergessen: Hauptaufgabe der MotoGP ist nicht der Transfermarkt. Für uns geht es darum, die Gesamtplattform bestmöglich zu nutzen. Unabhängig vom Transfermarkt, von den neuen technischen Regularien, dem Rennkalender und allen anderen Elementen: Für uns hat die Saison exakt den gleichen, wenn nicht höheren, Stellenwert wie jede andere Saison.»

Werbung

Werbung

Spätestens an dieser Stelle stellt sich unweigerlich die Frage: Wie lässt sich eine Profisportart darstellen, wenn die Hauptdarsteller noch vor der ersten Runde wissen, dass sie im Folgejahr nicht mehr für die gleiche Mission – sprich für den gleichen Hersteller – antreten? Um noch deutlicher zu werden: Wie lässt sich argumentieren, dass ein Profisportler mit einem Millionengehalt noch einmal ins Rennen geschickt wird, obwohl längst feststeht, dass es keine gemeinsame Zukunft geben wird? Kann ein Fabio Quartararo die im Spitzensport verlangten 100 Prozent freisetzen, ohne Zukunft bei Yamaha?

2027 wieder getrennt? Das Ducati-Duo Marc Marquez und Pecco Bagnaia Foto: Gold and Goose 2027 wieder getrennt? Das Ducati-Duo Marc Marquez und Pecco Bagnaia © Gold and Goose

In der normalen Berufswelt werden solche Situationen mit dem Standardsatz «Sie haben eine halbe Stunde, um den Schreibtisch zu leeren und ihren Schlüssel beim Empfang abzugeben – Dank und auf Wiedersehen» geregelt.

Stichwort Glaubwürdigkeit

Im Profisport, und erst recht in der MotoGP, gelten aber andere Regeln. Top-Athleten sind sehr rar und es gilt, Verpflichtungen gegenüber Teilhabern und Sponsoren zu erfüllen. Auch das ändert nichts daran, dass die Glaubwürdigkeit der Königsklasse unter den gegenwärtigen Taktiken leidet.

Werbung

Werbung

Und – wie immer – gibt es auch eine andere Sichtweise. Möglich ist auch, dass Piloten nur dann wieder enthemmt angasen, wenn sie sich aus dem beruflichen Nebel freigefahren haben und der Vertrag fürs nächste Jahr unterschrieben ist. Pedro Acosta, WM-Führender nach dem Auftakt, könnte womöglich schon bald nach einer Verlautbarung über seine Zukunft auch offiziell als Beispiel hergenommen werden.