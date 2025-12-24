Schnee und Kälte können LCR-Honda-Pilot Johann Zarco nichts anhaben

Johann Zarco (LCR Honda) ist einer der wenigen MotoGP-Piloten, die auch privat und abseits der Rennstrecke gerne mit dem Motorrad unterwegs sind. So fuhr er etwa in der Saison 2021 mit einer Oldtimer-Ducati von Südfrankreich zum Aragon-GP – damals legte er 950 km zurück.

Werbung

Werbung

Der Franzose lebt seit einiger Zeit in Andorra. Er hat die Distanz von seinem Wohnsitz zur Rennstrecke im MotorLand Aragon auch schon mit seinem Honda X-ADV zurückgelegt. Mit dem 750-ccm-Roller ist Zarco regelmäßig unterwegs – auch wenn die Bedingungen alles andere als sommerlich und angenehm warm sind. So machte der 35-Jährige kürzlich eine Spritztour bei Eiseskälte und Schnee. Von der frostigen Ausfahrt postete Zarco auf Instagram ein Foto mit dem passenden Text: «Der mangelnde Grip bleibt das Hauptproblem».

So konnte der Routinier eine Parallele ziehen zu seinem Job als MotoGP-Fahrer. Der Honda-Scooter von Zarco war mit Schnee überdeckt, er selbst war mit einer dicken Winterjacke bekleidet.

Johann Zarco erlebte 2025 eine solide Saison. Höhepunkt war sein Heimsieg in Le Mans – es war der zweite Triumph in seiner MotoGP-Karriere. In der zweiten Saisonhälfte lief es dann nicht mehr ganz so gut. Mit 148 Punkten landete er auf Gesamtrang 12 und war damit bester Honda-Fahrer. 2026 geht er in sein drittes Jahr mit HRC.

Werbung

Werbung