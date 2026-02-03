Schock für Quartararo: Vorzeitiges Test-Ende nach Crash in Sepang

Fabio Quartararo war einer der wenigen Stammfahrer, die vor dem offiziellen MotoGP-Test bereits viele Runden auf dem Sepang International Circuit absolviert hatten. Weil Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D eingestuft ist, durften Quartararo, Teamkollege Alex Rins und Jack Miller schon letzte Woche beim Shakedown-Test ran. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu war als Rookie ohnehin startberechtigt.

Am ersten Tag des offiziellen Tests am 3. Februar hatte Quartararo zu Beginn der Session einen heftigen Abflug in Kurve 5. Zunächst kam von Teammanager Massimo Meregalli die Entwarnung – Fabio habe sich beim Sturz nichts gebrochen. Nach einem Aufenthalt im Medical Center und einer langen Pause setzte der 26-Jährige den Test fort und landete in der Zeitenliste auf Rang 9 – mit 0,851 sec Rückstand auf Marc Marquez (Ducati), der die schnellste Zeit fuhr. Als dann der MotoGP-Weltmeister von 2021 kurz nach dem Ende von Tag 1 um ca. 18.30 Uhr Ortszeit vor die Journalisten trat, musste er verkünden, dass sein Test bereits nach dem ersten Tag zu Ende ist. Der Crash, bei dem ihm das Vorderrad wegrutschte, war doch heftiger als zunächst angenommen. Quartararo brach sich den Ringfinger an der rechten Hand.

Fabio Quartararo trug von seinem Crash einige Spuren davon Foto: Gold & Goose Fabio Quartararo trug von seinem Crash einige Spuren davon © Gold & Goose

«Es war ein harter Start, glücklicherweise hatten wir die zwei Testtage beim Shakedown», sagte ein sichtlich geknickter Quartararo. Er wird nun die Heimreise nach Europa antreten und sich in Barcelona weiteren Tests unterziehen.

Der Yamaha-Star verliert nun zwei wichtige Testtage, um die Entwicklungsarbeit bei der V4-M1 voranzutreiben. Doch ganz so dramatisch sah er es nicht. «Wir haben alles ausprobiert, was wir zum Testen hatten. Natürlich wären zwei weitere Tage gut gewesen, um die Elektronik und die Mappings abzustimmen, aber ich denke, dass wir mehr als genug gemacht hatten. Wir haben vier Fahrer und haben uns viele Teile untereinander aufgeteilt. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass ich den Test beende, um für Buriram 100 Prozent fit zu sein», betonte Quartararo.

Quartararo sieht noch viel Arbeit für Yamaha

Yamaha war am ersten Testtag insgesamt mit sechs Fahrern auf der Strecke. Neben den Stammpiloten waren auch die beiden Testfahrer Andrea Dovizioso und Augusto Fernandez im Einsatz. Somit konnten viele Daten und Erkenntnisse gesammelt werden. Wie beurteilt Quartararo die erzielten Fortschritte und wie zuversichtlich ist er für den Saisonstart in Thailand? «Ich kann nicht behaupten, dass ich zuversichtlich bin. Man konnte sehen, wie sehr wir gelitten haben. Unsere Rundenzeiten waren nicht sehr gut», grübelte er. «Das Einzige, was ich tun kann, ist es, mein Bestes zu geben.» Hat er sich bereits vollständig an das V4-Bike gewöhnt? «Ja, komplett. Ich habe sofort gespürt, was ich ändern muss. Ich denke aber, dass unser V4 nicht so ausgereift ist, wie der von den anderen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns – was das Einlenkverhalten, die Traktion, die Elektronik, der Grip und die Power betrifft. Es gibt noch viele Dinge, die angepasst werden müssen.»

Fabio Quartararo wird sich nun voll auf seine Genesung konzentrieren. Es sieht aber danach aus, dass er bereits in zweieinhalb Wochen beim Buriram-Test wieder auf seiner Yamaha sitzen wird.

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1: