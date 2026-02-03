Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Schock für Quartararo: Vorzeitiges Test-Ende nach Crash in Sepang

MotoGP-Ass Fabio Quartararo hatte an Tag 1 des Sepang-Tests einen heftigen Crash, wobei er sich den Ringfinger an der rechten Hand brach. Der Yamaha-Pilot muss nun die Heimreise nach Europa antreten.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Fabio Quartararo muss nach Tag 1 bereits die Heimreise antreten
Fabio Quartararo muss nach Tag 1 bereits die Heimreise antreten
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo muss nach Tag 1 bereits die Heimreise antreten
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fabio Quartararo war einer der wenigen Stammfahrer, die vor dem offiziellen MotoGP-Test bereits viele Runden auf dem Sepang International Circuit absolviert hatten. Weil Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D eingestuft ist, durften Quartararo, Teamkollege Alex Rins und Jack Miller schon letzte Woche beim Shakedown-Test ran. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu war als Rookie ohnehin startberechtigt.

Werbung

Werbung

Am ersten Tag des offiziellen Tests am 3. Februar hatte Quartararo zu Beginn der Session einen heftigen Abflug in Kurve 5. Zunächst kam von Teammanager Massimo Meregalli die Entwarnung – Fabio habe sich beim Sturz nichts gebrochen. Nach einem Aufenthalt im Medical Center und einer langen Pause setzte der 26-Jährige den Test fort und landete in der Zeitenliste auf Rang 9 – mit 0,851 sec Rückstand auf Marc Marquez (Ducati), der die schnellste Zeit fuhr. Als dann der MotoGP-Weltmeister von 2021 kurz nach dem Ende von Tag 1 um ca. 18.30 Uhr Ortszeit vor die Journalisten trat, musste er verkünden, dass sein Test bereits nach dem ersten Tag zu Ende ist. Der Crash, bei dem ihm das Vorderrad wegrutschte, war doch heftiger als zunächst angenommen. Quartararo brach sich den Ringfinger an der rechten Hand.

Fabio Quartararo trug von seinem Crash einige Spuren davon
Fabio Quartararo trug von seinem Crash einige Spuren davon
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo trug von seinem Crash einige Spuren davon
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es war ein harter Start, glücklicherweise hatten wir die zwei Testtage beim Shakedown», sagte ein sichtlich geknickter Quartararo. Er wird nun die Heimreise nach Europa antreten und sich in Barcelona weiteren Tests unterziehen.

Werbung

Werbung

Der Yamaha-Star verliert nun zwei wichtige Testtage, um die Entwicklungsarbeit bei der V4-M1 voranzutreiben. Doch ganz so dramatisch sah er es nicht. «Wir haben alles ausprobiert, was wir zum Testen hatten. Natürlich wären zwei weitere Tage gut gewesen, um die Elektronik und die Mappings abzustimmen, aber ich denke, dass wir mehr als genug gemacht hatten. Wir haben vier Fahrer und haben uns viele Teile untereinander aufgeteilt. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass ich den Test beende, um für Buriram 100 Prozent fit zu sein», betonte Quartararo.

Quartararo sieht noch viel Arbeit für Yamaha

Yamaha war am ersten Testtag insgesamt mit sechs Fahrern auf der Strecke. Neben den Stammpiloten waren auch die beiden Testfahrer Andrea Dovizioso und Augusto Fernandez im Einsatz. Somit konnten viele Daten und Erkenntnisse gesammelt werden. Wie beurteilt Quartararo die erzielten Fortschritte und wie zuversichtlich ist er für den Saisonstart in Thailand? «Ich kann nicht behaupten, dass ich zuversichtlich bin. Man konnte sehen, wie sehr wir gelitten haben. Unsere Rundenzeiten waren nicht sehr gut», grübelte er. «Das Einzige, was ich tun kann, ist es, mein Bestes zu geben.» Hat er sich bereits vollständig an das V4-Bike gewöhnt? «Ja, komplett. Ich habe sofort gespürt, was ich ändern muss. Ich denke aber, dass unser V4 nicht so ausgereift ist, wie der von den anderen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns – was das Einlenkverhalten, die Traktion, die Elektronik, der Grip und die Power betrifft. Es gibt noch viele Dinge, die angepasst werden müssen.»

Fabio Quartararo wird sich nun voll auf seine Genesung konzentrieren. Es sieht aber danach aus, dass er bereits in zweieinhalb Wochen beim Buriram-Test wieder auf seiner Yamaha sitzen wird.

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:57,018 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,256 sec

3.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,277

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,469

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

6.

Luca Marini (I)

Honda

+0,551

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,675

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,702

9.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,851

10.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,050

11.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,122

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,143

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,176

14.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,234

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+1,295

16.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,302

17.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,595

18.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+1,641

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,664

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,869

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,890

22.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+3,663

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+4,036

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien