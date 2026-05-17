Schutzengel auch bei MotoGP-Ass Zarco: Update nach schwerem Startunfall
Lange herrschte Unklarheit über den Zustand von MotoGP-Routinier Johann Zarco. Nun ist klar: Der Franzose aus dem Honda-LCR-Team überstand den Catalunya-Startcrash ohne lebensgefährliche Verletzungen.
Die Bilder sind auch für hartgesottene Fans der Motorrad-WM schwer zu ertragen. Johann Zarco kam nach dem
Nach weiteren Untersuchungen und einem Scan des Verunfallten meldete sich Zarco bereits selbst mit einer persönlichen Botschaft: «Wir warten noch auf die finalen Ergebnisse aller Untersuchungen. Derzeit trage ich eine Halskrause, die mehr hilft, als dass sie stört. Ein Problem ist das Knie, die Bänder haben nachgegeben. Dafür ist der Oberschenkel wie befürchtet nicht gebrochen. Es gibt eine nicht sehr schlimme Fraktur am Wadenbein.»
Der 35-Jährige aus Südfrankreich weiter: «Man könnte sagen, der Schrecken war größer als der Schaden. Ich werde die nächste Nacht zur Sicherheit im Krankenhaus verbringen, dann sehen wir weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden – auf bald!»
Auch wenn es sich um einen klassischen Startunfall handelte, entflammte bei dem Vorfall mit Johann Zarco, bei dem auch Bagnaia und Honda-Kollege Luca Marini zu Fall kamen, bereits wieder die Debatte zur Startsicherheit der Rennstrecke von Catalunya, bedingt durch die außergewöhnlich lange Anfahrt zur ersten Passage. Die Bikes der MotoGP erreichen im Pulk den fünften Gang und fast 300 km/h.
Bereits bei einem Motorrad entstehen große Luftwirbel, im Pulk entsteht entsprechend noch deutlich mehr Sogwirkung. Umstände, die es den Piloten noch schwerer machen, die Kontrolle über die komplexen Prototypen zu behalten. Kontrolle, die Zarco nicht mehr hatte, als ihm in der Anbremsphase der Platz ausging.
Nicht zu vergessen: Zarco ging, wie etliche andere Piloten auch, angeschlagen in den dritten Abschnitt des Rennens Denn auch der LCR-Pilot wurde nach dem
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