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Schutzengel auch bei MotoGP-Ass Zarco: Update nach schwerem Startunfall

Lange herrschte Unklarheit über den Zustand von MotoGP-Routinier Johann Zarco. Nun ist klar: Der Franzose aus dem Honda-LCR-Team überstand den Catalunya-Startcrash ohne lebensgefährliche Verletzungen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Honda-Pilot Johann Zarco traf das Motorrad von Pecco Bagnaia
Honda-Pilot Johann Zarco traf das Motorrad von Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Honda-Pilot Johann Zarco traf das Motorrad von Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

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Die Bilder sind auch für hartgesottene Fans der Motorrad-WM schwer zu ertragen. Johann Zarco kam nach dem Neustart zum Großen Preis von Katalonien in der Anfahrt zu Kurve 1 zu Sturz. Im Getümmel flog der Franzose unter die Ducati von Pecco Bagnaia und verkeilte sich im Bike des Italieners. Bis zum finalen Einschlag im Kies blieb der älteste MotoGP-Pilot mit der Desmosedici verbunden. Hilfe eilte herbei, das Rennen wurde erneut abgebrochen. Nach langen Minuten des Bangens und intensivem Geschehen an der Unfallstelle kam die erste Entwarnung: Johann Zarco ist bei Bewusstsein. Rund 15 Minuten später ging es im Krankenwagen über die Zielgerade in Richtung Medical Centre, dann ins Krankenhaus.

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Zarco wurde an der Unfallstelle versorgt
Zarco wurde an der Unfallstelle versorgt
Foto: Gold and Goose
Zarco wurde an der Unfallstelle versorgt
© Gold and Goose

Nach weiteren Untersuchungen und einem Scan des Verunfallten meldete sich Zarco bereits selbst mit einer persönlichen Botschaft: «Wir warten noch auf die finalen Ergebnisse aller Untersuchungen. Derzeit trage ich eine Halskrause, die mehr hilft, als dass sie stört. Ein Problem ist das Knie, die Bänder haben nachgegeben. Dafür ist der Oberschenkel wie befürchtet nicht gebrochen. Es gibt eine nicht sehr schlimme Fraktur am Wadenbein.»

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Der 35-Jährige aus Südfrankreich weiter: «Man könnte sagen, der Schrecken war größer als der Schaden. Ich werde die nächste Nacht zur Sicherheit im Krankenhaus verbringen, dann sehen wir weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden – auf bald!»

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Der Unfall nach dem Restart von Zarco, Bagnaia und Marini
Der Unfall nach dem Restart von Zarco, Bagnaia und Marini
Foto: Gold & Goose
Der Unfall nach dem Restart von Zarco, Bagnaia und Marini
© Gold & Goose

Auch wenn es sich um einen klassischen Startunfall handelte, entflammte bei dem Vorfall mit Johann Zarco, bei dem auch Bagnaia und Honda-Kollege Luca Marini zu Fall kamen, bereits wieder die Debatte zur Startsicherheit der Rennstrecke von Catalunya, bedingt durch die außergewöhnlich lange Anfahrt zur ersten Passage. Die Bikes der MotoGP erreichen im Pulk den fünften Gang und fast 300 km/h.

Bereits bei einem Motorrad entstehen große Luftwirbel, im Pulk entsteht entsprechend noch deutlich mehr Sogwirkung. Umstände, die es den Piloten noch schwerer machen, die Kontrolle über die komplexen Prototypen zu behalten. Kontrolle, die Zarco nicht mehr hatte, als ihm in der Anbremsphase der Platz ausging.

Nicht zu vergessen: Zarco ging, wie etliche andere Piloten auch, angeschlagen in den dritten Abschnitt des Rennens Denn auch der LCR-Pilot wurde nach dem Horror-Abflug von Alex Marquez von einem herumfliegenden Trümmerteil am Fuß getroffen. Vor dem Re-Start wurde Zarco darauf in der Box behandelt. Danach nahm der Pilot aus der Mannschaft von Lucio Cecchinello wieder den guten fünften Startplatz ein. Sekunden später endete die Spanien-Reise in der Unfallkatastrophe.

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Zeit

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01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

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1:40,046

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