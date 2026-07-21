Schwitzen für Honda: Aleix Espargaro kämpft sich zurück in die MotoGP

Honda-Testfahrer Aleix Espargaro erlebte im vergangenen April einen herben Rückschlag. Der Katalane verletzte sich bei seinem Debüt-Test in Sepang an Bord der 2027er-MotoGP-Honda schwer. Der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Verletzungen in Mitleidenschaft gezogene ältere Espargaro-Racer brach sich in Malaysia mehrere Rückenwirbel. Der umtriebige Athlet war gezwungen, sich einer langwierigen Rehabilitation zu unterziehen.

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Auswirkungen hatte der Testunfall entsprechend auch auf die Lage im HRC-Lager. Mit dem verletzten Aleix Espargaro ging die gesamte Testarbeit an Taka Nakagami. Der Japaner musste für alle Testaufgaben einspringen und fiel damit als Vertretung für den verletzten Johann Zarco bei LCR-Honda aus. Bekanntermaßen wurde Veteran Cal Crutchlow reaktiviert. Der Brite macht bislang einen tadellosen Job, glänzt aber wenig überraschend mehr mit persönlichen Auftritten als mit Spitzenergebnissen.

Doch nicht erst seit dem Sturz von Zarco in Barcelona kämpft Honda 2026 weiter um den Anschluss an die Spitze. Bester Pilot der RC213V ist Luca Marini auf WM-Rang 10. Bei den Herstellern liegt Honda wie schon im vergangenen Jahr auf Position 4. Für 2026 kann es damit nur noch um ein ehrenvolles Ende der 1000er-Ära gehen. Der Fokus liegt auf 2027. Mit neuen Spielregeln, neuer Basis und zwei neuen Piloten, den Weltmeistern Fabio Quartararo und David Alonso, will man mit dem Startschuss zur 850er-Ära zurück in die Elite kehren.

Aleix Espargaro bereitet sich auf die intensive MotoGP-Testphase vor Foto: instagram Aleix Espargaro Aleix Espargaro bereitet sich auf die intensive MotoGP-Testphase vor © instagram Aleix Espargaro

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Damit das gelingt, braucht es auch das intensive Testprogramm – mit Aleix Espargaro. 2025 zu Honda gewechselt, sollte der 36-Jährige laut Technik-Chef Romano Albesiano in der zweiten Jahreshälfte 2026 von Nakagami übernehmen und die Neuentwicklung in Richtung Renntrimm weiterentwickeln. Wozu ein fitter Aleix Espargaro fähig ist, hatte sich beim vergangenen Sepang-Test mit den 1000er-Motorrädern gezeigt, als «AE41» zwischenzeitlich mit Bestzeiten unterwegs war.

Pass um Pass mit der Profimannschaft Lidl-Trek

Die gute Nachricht für HRC. Aleix Espargaro hat die Verletzung hinter sich gelassen. Seit Juni steigerte er die Trainingseinheiten und ist auf dem Rennrad wieder im Vollgas-Modus. Regelmäßig veröffentlicht Espargaro Trainingsprotokolle. Geschuftet wird auch mit den Teamkollegen der Lidl-Trek-Mannschaft. Auch wenn Espargaro 2026 keine Profi-Radrennen bestreitet, ist er weiterhin im Kader der spanischen Rennrad-Mannschaft.

Offen ist, ob das Comeback von Aleix Espargaro bis hin zu einem Ersatz für Cal Crutchlow bei LCR gehen wird. Nach der langen Verletzungspause deutet eher alles darauf hin, dass der Engländer bis zur Rückkehr von Zarco die Rennwochenenden besetzt und Aleix Espargaro seine ganze Energie der 2027er-MotoGP-Honda zukommen lässt.

Kann wieder lachen und trainieren: Aleix Espargaro Foto: instagram Aleix Espargaro Kann wieder lachen und trainieren: Aleix Espargaro © instagram Aleix Espargaro

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