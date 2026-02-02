Weiter zum Inhalt
Offensive: Aprilia reagiert und holt Marco Bezzecchi vom MotoGP-Markt!

Aprilia Racing und Marco Bezzecchi haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. «Bezz» trat in Malaysia zum MotoGP-Altar und sagte für mindestens zwei weitere Jahre «Ja» zu Aprilia.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jetzt offiziell verheiratet: Marco Bezzecchi und die Aprilia RS-GP
Jetzt offiziell verheiratet: Marco Bezzecchi und die Aprilia RS-GP
Foto: Aprilia Racing
Jetzt offiziell verheiratet: Marco Bezzecchi und die Aprilia RS-GP
© Aprilia Racing

Im Artikel erwähnt

Einen Tag vor dem Beginn des offiziellen MotoGP-Tests in Sepang sorgt Aprilia für eine Transfer-Überraschung. Soeben bestätigte Aprilia Racing, dass das Werksteam aus Noale und der Pilot aus Rimini einen mehrjährigen MotoGP-Vertrag unterschrieben haben. Der WM-Dritte 2025 ist damit der erste Stammpilot, der 2026 seine Entscheidung verbindlich getroffen hat.

Bezzecchi in Sepang: «Ich bin überglücklich, dass ich meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert habe. Seit dem ersten Tag, an dem ich unterschrieben habe, hatte ich das Ziel vor Augen, ein langfristiges Projekt aufzubauen. Ich bin froh, dass ich die Unterstützung des gesamten Teams und des gesamten Werks in Noale gefunden habe. Ich hoffe, dass ich ihnen viel Freude bereiten kann, so wie sie mir sicherlich auch viel Freude bereiten werden.»

Freunde – unbestritten, denn Bezzecchi war es, der nach einem holprigen Start kurz vor Saisonmitte 2025 das gesamte Projekt beflügelte und mit nicht weniger als 15 Podestplätzen, gekrönt von einem Doppel-GP-Sieg im WM-Endspurt, die erfolgreichste MotoGP-Saison für Aprilia beendete. Eine außergewöhnliche Verbindung, die nun zu einer «Liebeshochzeit» im Fahrerlager von Sepang führte.

«Bezz» auf dem Weg zum MotoGP-Altar. Bemerkenswert: Der Anzug!
«Bezz» auf dem Weg zum MotoGP-Altar. Bemerkenswert: Der Anzug!
Foto: Aprilia Racing
Herzensache: Die Aprilia RS-GP und Marco Bezzecchi
Herzensache: Die Aprilia RS-GP und Marco Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
Technik-Chef Sterlacchini übergibt die Braut an Bezzecchi
Technik-Chef Sterlacchini übergibt die Braut an Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
Aprilia Racing wartet auf MotoGP-Bräutigam Marco Bezzecchi
Aprilia Racing wartet auf MotoGP-Bräutigam Marco Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
Racing-Boss Rivola herzt Marco Bezzecchi
Racing-Boss Rivola herzt Marco Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
Marco Bezzecchi nach der MotoGP-Trauung
Marco Bezzecchi nach der MotoGP-Trauung
Foto: Aprilia Racing
Jetzt offiziell verheiratet: Marco Bezzecchi und die Aprilia RS-GP
Jetzt offiziell verheiratet: Marco Bezzecchi und die Aprilia RS-GP
Foto: Aprilia Racing
Ohne Worte: Bezzecchi steuert die Aprilia RS-GP auch ab 2027
Ohne Worte: Bezzecchi steuert die Aprilia RS-GP auch ab 2027
Foto: Aprilia Racing
Traten vor dem MotoGP-Altar zusammen: Massimo Rivola und Marco Bezzecchi
Traten vor dem MotoGP-Altar zusammen: Massimo Rivola und Marco Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
«Bezz» auf dem Weg zum MotoGP-Altar. Bemerkenswert: Der Anzug!
© Aprilia Racing

Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola handelte nun schnell und sicherte sich die Dienste des Italieners noch vor der ersten Testrunde in Sepang: «Wir sind natürlich sehr zufrieden, denn die Vertragsverlängerung war unsere Priorität. Wir wollten die Unterzeichnung auf besonders unterhaltsame Weise feiern, was meiner Meinung nach perfekt zu Marcos Persönlichkeit passt. Wir haben einen Weg eingeschlagen, der auf einem soliden Fundament basiert, und die Tatsache, dass Marco sich trotz verschiedener anderer Angebote dafür entschieden hat, bei uns zu bleiben, freut uns sehr und unterstreicht einmal mehr die Arbeit und den Teamgeist dieses Teams.»

Dokumentiert wurde die Verbindung mit einer einzigartigen Idee. Marco Bezzecchi als Bräutigam, die RS-GP als verschleierte Braut, das Team als Trauzeuge und Massimo Rivola als Rennsport-Pater – die Vertragsunterzeichnung der Italiener als gelungene Inszenierung einer bislang fabelhaften Beziehung.

In eine andere Richtung entwickelte sich dagegen die Verbindung mit dem 2024er-Weltmeister Jorge Martin. Der Spanier verhandelt aktuell mit anderen Werken und vieles deutet darauf hin, dass Marco Bezzecchi 2027 einen neuen Teamkollegen erhalten wird.

Traten vor dem MotoGP-Altar zusammen: Massimo Rivola und Marco Bezzecchi
Traten vor dem MotoGP-Altar zusammen: Massimo Rivola und Marco Bezzecchi
Foto: Aprilia Racing
Traten vor dem MotoGP-Altar zusammen: Massimo Rivola und Marco Bezzecchi
© Aprilia Racing

