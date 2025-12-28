Sepang: Regen bremste Honda bei MotoGP-Test mit 850er-Motor

HRC sammelte vor Weihnachten auf der Rennstrecke die ersten Erfahrungen mit dem 850-ccm-Motor. Der japanische Hersteller hatte sich dafür den Sepang International Circuit ausgesucht.

Testfahrer Takaaki Nakagami hatte in Malaysia einen Prototyp mit reduzierter Aerodynamik und eben einem 850-ccm-Triebwerk zur Verfügung, darüber hinaus war das Bike mit Pirelli-Reifen bestückt. Ab 2027 wird Pirelli alleiniger Ausrüster in der MotoGP und löst Michelin ab. Beeinträchtigt war der Test durch schlechtes Wetter, weshalb Nakagami mit dem 850er-Bike nur wenige Runden bei trockenen Bedingungen absolvieren konnte.

Einige Tage vor Weihnachten veröffentlichte Honda auf Social Media zudem eine erste Hörprobe des 850-ccm-Motors. Damit und mit dem Sepang-Test demonstrierte der größte Motorradhersteller der Welt, dass er bei der Entwicklung des 2027er-Bikes bereits auf einem guten Weg ist.

2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Neben einer abgespeckten Aerodynamik und dem Wegfall jeglicher Vorrichtungen zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices) ist die Reduzierung des Hubraums von 1000 ccm auf 850 die einschneidendste Neuerung. Dazu kommt der Wechsel auf die Pirelli-Reifen.

