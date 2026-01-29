Sepang-Shakedown-Test: Tag 1 endet mit Honda-Bestzeit, Toprak überzeugt

Kaum hatte SPEEDWEEK.com den ersten Statusbericht aus Sepang veröffentlicht, wechselte Honda-Testfahrer Aleix Espargaro auf eine zweite RC213V – und legte gewaltig nach. Dass sich der Routinier alles andere als auf grobe Abstimmungen konzentrierte, dokumentierte eine erstaunliche 1:58,0 min. Damit war der Honda-Pilot stellenweise über eine Sekunde in Front – und bereits beim Shakedown nur 1,7 sec über dem Streckenrekord von Pecco Bagnaia (1:56,337 min).

Mit gesteigertem Speed startete auch Yamaha-Hoffnung Toprak Razgatlioglu in die zweite Tageshälfte. Der Neuzugang verblüffte nach insgesamt einem Dutzend Runden und drang ebenfalls unter die berühmte Sepang-Barriere von zwei Minuten. Während Tester Augusto Fernandez am ersten Tag auf drei verschiedenen M1 ausrückte, konzentrierte sich der Superbike-Champion auf nur ein Einsatzgerät.

Toprak Razgatlioglu kam schnell auf gute Rundenzeiten Foto: Gold and Goose Toprak Razgatlioglu kam schnell auf gute Rundenzeiten © Gold and Goose

Kurz vor 14 Uhr kam erneut die rote Flagge zum Einsatz. Pol Espargaro, der sich zuvor ebenfalls auf eine 1:58,6 min verbessert hatte, war in Kurve 1 von der KTM RC16 gefallen. Gut fünf Minuten später wurde der GP-Kurs wieder freigegeben und der eifrige Katalane hatte den Ausrutscher ohne Blessuren überstanden. Doch viel Schwung wollte erst einmal nicht aufkommen. Am frühen Nachmittag – in Sepang gehen die Uhren sieben Stunden auf Mitteleuropa vor – blieben lange alle MotoGP-Prototypen in den Boxen.

Als sich gut zwei Stunden vor Ende des ersten Tages die Strecke wieder füllte, war erstmals auch Yamaha-Tester Andrea Dovizioso auf der Strecke zu sehen. Der Italiener hatte die mit der Nummer 2 gekennzeichnete V4-M1 von Fernandez übernommen. «Dovi» büßte knapp drei Sekunden auf den über zehn Jahre jüngeren Spanier ein.

Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass es zu dieser Jahreszeit in Sepang am Nachmittag regnet – doch der GP-Kurs blieb verschont. Die Tester konnten bis zur Flagge um 18 Uhr ihrer Arbeit nachgehen.

Neben Pol Espargaro drehte Lorenzi Savadori die meisten Runden. Wenig überraschend, denn der Italiener muss als Solist die Werksmaschinen aus Noale vorbereiten. Dazu kommt: Nach der Absage von Jorge Martín kommt «Sava» auch beim offiziellen Test ab dem 3. Februar an der Seite des WM-Dritten Marco Bezzecchi zum Einsatz. Der zähe Italiener bewegte vier Motorräder und kam auf eine 2:00,3 min.

Test-Comeback für Mika Kallio auf der KTM RC16 Foto: Gold and Goose Test-Comeback für Mika Kallio auf der KTM RC16 © Gold and Goose

Auch wenn Tag 1 des Shakedowns noch keine Aussagen zum endgültigen Leistungsstand der 2026er-Entwicklungen zulässt, so hat sich nach acht Stunden Testbetrieb ein erstes Bild ergeben: Honda, KTM, KTM, Honda – vor Rookie Toprak Razgatlioglu. LCR-Neuverpflichtung Moreira verbesserte sich ebenfalls, blieb aber lange über der Marke von 2:00 min. Platz 9 für den jungen Brasilianer nach der ersten Hitzesitzung auf der MotoGP-Honda. Unauffällig bewegte Michele Pirro verschiedene GP26. Dabei tauchte der Test-Veteran ebenfalls unter 2:00 min.

Auf die Testpiloten und Rookies warten zwei weitere Shakedown-Tage. Es wird damit gerechnet, dass am Freitag auch die Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller auf die Strecke gehen.

Ducati-Tester Pirro auf der GP26 Foto: Gold and Goose Ducati-Tester Pirro auf der GP26 © Gold and Goose

Zeiten Shakedown Sepang-Test, Tag 1:

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Aleix Espargaro (E) Honda 1:58,091 min 2. Pol Espargaro (E) KTM +0,524 sec 3. Dani Pedrosa (E) KTM +1,052 4. Toprak Razagatlioglu (TR) Yamaha +1,556 5. Augusto Fernandez (E) Yamaha +1,667 6. Michele Pirro (I) Ducati +1,712 7. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +2,212 8. Diogo Moreira (BR) Honda +2,803 9. Mika Kallio (FIN) KTM +5,112

