Sepang, Tag 2: Mir (Honda) bleibt an der Spitze, Regen stoppt Zeitenjagd

Nach einer spannenden ersten Halbzeit an Tag 2 des Sepang-Tests mit Honda-Werksfahrer Joan Mir an der Spitze und einem schwer angeschlagenen Yamaha-Projekt nahmen sich die Piloten Zeit für eine ausführliche Mittagspause. Nach der mittlerweile obligatorischen Session für Startübungen ab 13 Uhr zogen sich die aktiven Piloten mit ihren Mannschaften für rund zwei Stunden zur Analyse zurück.

Gegen 15.30 Uhr war es dann Ducati-Pilot Pecco Bagnaia, den es zuerst wieder auf die aufgeheizte Strecke zog. Wenig später erhielt der Doppelweltmeister der Jahre 2022 und 2023 Gesellschaft von Tech3-Pilot Maverick Vinales, Johann Zarco (Honda) und Fabio Di Giannantonio (Ducati). Nach 15 Minuten hatten dann immerhin zehn Piloten den Testbetrieb fortgesetzt.

Darunter auch Alex Marquez, der die Mittagssession nicht ohne Abflug überstanden hatte. Der Vize-Weltmeister, der am ersten Tag lange die Bestzeit innehatte, steigerte sich mit jedem Umlauf und war nach der ersten halben Stunde klarer Spitzenreiter. Marco Bezzecchi (Aprilia) auf Rang 4 verlor 0,6 s – Vinales als Dritter gar knapp 0,8 s. Schnell war klar, die Piloten verfolgen mit ihren Mannschaften einen gänzlich anderen Plan. Statt einer Bestzeitenjagd standen für die Tester die letzten Kapitel zur Erprobung neuer Teile auf dem Programm. Marquez an der Spitze war mit seiner 1:58,0 min über eine Sekunde langsamer als Spitzenreiter Mir am Vormittag.

Die verunfallte Ducati von Alex Marquez kommt zurück Foto: Gold and Goose Die verunfallte Ducati von Alex Marquez kommt zurück © Gold and Goose

Doch gerade als sich der Kurs immer weiter zu füllen begann, machte erstmals das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Ab 16.15 Uhr Ortszeit begann es, erst leicht, dann kräftiger zu regnen. Grundsätzlich keine Überraschung, denn nachmittägliche Regengüsse gehören in der Region zum Standardprogramm. Aufgrund der hohen Temperaturen ist das nasse Gespenst aber meist so schnell verschwunden, wie es gekommen war.

Nicht so an diesem Tag. Aus dem Schauer wurde solider Regen und gegen 17 Uhr entschieden sich die ersten Fahrer dafür, aus ihrer Lederkombi zu steigen. Lediglich Vinales und Franco Morbidelli nutzten die Bedingungen für einen Regentest und auch Rookie Moreira ließ auf seine LCR-Honda Regenreifen aufziehen.

Der zweite Abschnitt endete damit unergiebig und vorzeitig. Selbst der fleißigste Pilot, Maverick Vinales, kam nur auf acht Runden. Neben der gesamten Yamaha-Mannschaft brachten Luca Marini, Brad Binder, Raul Fernandez, Franco Morbidelli, Enea Bastianini sowie der Schnellste des Tages, Joan Mir, nicht eine Runde zusammen. Auch Marc Marquez, Comeback-Held an Tag 1, blieb in der Box.

Fazit: Neben einer weiteren Tagesbestzeit für Honda (nach dem Shakedown) ging es vor allem in den Boxen zur Sache. Die unfreiwillige Pause aller Yamaha-Athleten war die Nachricht des Tages. Am dritten und letzten Tag wird es spannend. In den noch etwas kühleren Morgenstunden steht ein bissiges Match um die Sepang-Testbestzeit – und den Streckenrekord auf dem Programm.

