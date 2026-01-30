Weiter zum Inhalt
Sepang-Tag 2: Toprak beschleunigt weiter, KTM beeindruckt mit Spitzenzeit

Bei idealen Bedingungen kommen die Testfahrer mit ihrem umfangreichen Programm voran. Auch die Rundenzeiten werden schneller. Pol Espargaro (KTM) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) stechen heraus.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Pfeilschnell beim Shakedown: KTM-Pilot Pol Espargaro
Pfeilschnell beim Shakedown: KTM-Pilot Pol Espargaro
Foto: Gold and Goose
Pfeilschnell beim Shakedown: KTM-Pilot Pol Espargaro
© Gold and Goose

Am mittleren Tag des Sepang-Shakedowns wiederholten sich die Ereignisse. Wieder waren es drei KTM-Piloten, die als erste in den Arbeitsmodus gingen – und wieder war es Honda-Pilot Aleix Espargaro, der mit einer ersten Bestzeit ganz oben auf den Zeitmonitoren erschien. Erstaunlich auch: Mit einer Zeit von 1:58,066 min war der Katalane nahezu gleich flott unterwegs wie am Tag zuvor.

Dann übernahm in Sachen Speed der jüngere Bruder das Kommando. Der zweite Testtag war gut eine Stunde alt, da sorgte KTM-Tester Pol Espargaro für die erste Zeit unter 1:58 min. Damit liegt das Test-Tempo bereits beim Shakedown deutlich über dem der gleichen Übung ein Jahr zuvor.

Zeitgleich hatte sich richtiger Verkehr auf der Strecke eingestellt. Neben Ducati-Pilot Savadori, Aprilia-Dauerarbeiter Lorenzo Savadori und den weiteren beiden KTM-RC16-Fahrern Dani Pedrosa und Mika Kallio hatte sich auch Rookie Diogo Moreira und die nahezu komplette Yamaha-Belegschaft auf den Weg gemacht. Nach Jack Miller folgten mit Toprak, Augusto Fernández, Fabio Quartararo und Alex Rins vier weitere M1-Piloten.

Den ersten Einsatz hatten die Streckenposten in Kallio, Kurve 5, nach einem Crash von Mika Kallio. Der Finne konnte die Testarbeit nach rund einer halben Stunde wieder fortsetzen.

Absolut erstaunlich wieder – Toprak Razgatlıoğlu Der MotoGP-Neuling spulte auch am Vormittag wieder eifrig Runden ab und verbesserte sich nahezu bei jedem Umlauf. Zur Halbzeit des Shakedowns steigerte sich der Türke auf eine 1:58,805 min. Razgatlioglu ist damit vorerst schnellster der insgesamt sechs Yamaha-Piloten. Teamkollege Jack Miller, der aber erst an Tag 2 zum Test dazugestoßen war, folgt mit zwei Zehnteln Rückstand. Yamaha-Ass Quartararo, der am gestrigen Tag mit seinem möglichen Wechsel zu Honda für frühe Schlagzeilen sorgte, fuhr bislang nur eine Handvoll Runden und kam dabei auf 2:00 min.

Wird immer schneller: Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu
Wird immer schneller: Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Wird immer schneller: Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu
© Gold and Goose

Honda-Rookie Moreira, gestern noch knapp an der Marke von zwei Minuten gescheitert, überprang diese nun knapp: 1:59,930 min für den LCR-Athleten.

Die Bedingungen in Sepang sind weiterhin nahezu perfekt und unterscheiden sich nicht von Tag 1. Da nun aber mehr Gummi auf der Strecke ist, kann – sofern sich das Wetter weiter stabil zeigt – beim anstehenden offiziellen Test der bestehende Streckenrekord fallen KTM-Tester Pol Espargaro fehlen in Abwesenheit der Stammpiloten bereits jetzt nur noch 1,6 s auf die Bestmarke von Pecco Bagnaia.

Zeiten Shakedown Sepang-Test, Tag 2, 13.30 Uhr:

Pol Espargaro (E), KTM, 1:57,933 min

Aleix Espargaro (E), Honda, +0,133

Dani Pedrosa (E), KTM, +0,736

Toprak Razagatlioglu (TR), Yamaha, +0,758

Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,046

Michele Pirro (I), Ducati, +1,222

Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,418

Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,802

Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,973

Diogo Moreira (BR), Honda, +1,997

Alex Rins (E), Yamaha, +2,260

Mika Kallio (FIN), KTM, +6,643

