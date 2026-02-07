Weiter zum Inhalt
Sepang-Test: Brad Binder spürt KTM-Fortschritt – Zeiten fehlen aber noch

Platz 15 beim Test in Sepang, neuer Crewchief und bisher ausbleibende Simulationen: Brad Binder sieht vor MotoGP-Saisonstart 2026 aber noch deutlichen Entwicklungsbedarf bei KTM.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

MotoGP Tests

Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
© Gold & Goose

Der Sepang-Test brachte für Brad Binder ein gemischtes Bild: Der KTM-Werksfahrer belegte in der kombinierten Wertung lediglich Rang 15, lag 1,188 Sekunden zurück und war damit nur der viertbeste Pilot der Marke. Gleichzeitig stand der Südafrikaner vor einer Art Neubeginn – etwa durch den neuen Crewchief Phil Marron, der aus der Superbike-WM ins MotoGP-Projekt von KTM wechselte.

Trotz der durchwachsenen Rundenzeiten in Sepang zog Binder ein vorsichtig positives Fazit. «Ich habe gegen Ende die Teile zusammengebracht, die ich gut finde. Es fühlte sich damit besser an. Ich konnte keine schnelle Runde fahren, fühlte mich aber auf dem Motorrad wohler. Unterm Strich bin ich mit der Arbeit, die wir zusammen in der Box geleistet haben, ziemlich zufrieden. Sicher wäre ich gern deutlich schneller gefahren, doch ich habe jetzt ein besseres Gefühl. Jetzt hoffe ich, dass sich diese Zuversicht in bessere Rundenzeiten umwandelt.»

Auffällig: Binder absolvierte in Sepang weder eine Sprint- noch eine Grand-Prix-Simulation – ein wichtiger Programmpunkt in der Vorbereitung. «Ich hatte keine Zeit für eine Simulation – weder für eine Sprint- noch für eine Rennsimulation. Das ist etwas, das wir in Thailand machen können», erklärte er mit Blick auf den abschließenden Vorsaison-Test in Buriram, bei dem vor dem Saisonstart 2026 noch viel Arbeit wartet.

Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
© Gold & Goose

Ein zentrales Thema bleibt für den KTM-Piloten die Qualifying-Performance. Sie war bereits im Vorjahr ein Problem und stellt auch in diesem Jahr eine Herausforderung dar. «Ich habe noch Arbeit vor mir. Doch mein Gefühl war deutlich besser», hielt Binder fest. Generell wünsche er sich mehr Zeit für Tests, um die Fortschritte auch in konstante Rundenzeiten ummünzen zu können.

Vor allem in einem Bereich sieht der 30-Jährige noch konkreten Verbesserungsbedarf: «Wir können das Turning definitiv noch ein bisschen verbessern.» Gleichzeitig erkennt Binder im Vergleich zur Situation vor zwölf Monaten deutliche Fortschritte im Gesamtverständnis des Pakets. «Ich habe jetzt ein deutlich besseres Verständnis. Die Situation ist generell besser als im letzten Jahr. Jetzt haben die Jungs erst einmal frei bis Thailand. Dort können wir weiter daran arbeiten, etwas aufzubauen.»

Willkommen zum Test in Sepang
Alex Márquez
Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Marco Bezzecchi
Enea Bastianini
Marc Márquez
Diogo Moreira
Fabio Quartararo
Johann Zarco
Raúl Fernández
Maverick Viñales
Fabio Di Giannantonio
Alex Rins
Diogo Moreira
Luca Marini
Joan Mir
Franco Morbidelli
Ai Ogura
Francesco Bagnaia
Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez
Brad Binder
Pedro Acosta
Der Fokus richtet sich damit klar auf Buriram: Dort soll das KTM-Projekt den nächsten Schritt machen – damit sich das bessere Gefühl auch in konkurrenzfähigen Ergebnissen niederschlägt. Gute Ergebnisse zu Saisonbeginn sind für Binder immens wichtig, denn die Vertragsverhandlungen für die Saison 2027 und darüber hinaus laufen bereits. Binders Marktwert ist auf Grund der durchwachsenen Saison im Vorjahr etwas gesunken.

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert)

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

Themen

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  2. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

