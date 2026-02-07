Sepang-Test: Brad Binder spürt KTM-Fortschritt – Zeiten fehlen aber noch

Der Sepang-Test brachte für Brad Binder ein gemischtes Bild: Der KTM-Werksfahrer belegte in der kombinierten Wertung lediglich Rang 15, lag 1,188 Sekunden zurück und war damit nur der viertbeste Pilot der Marke. Gleichzeitig stand der Südafrikaner vor einer Art Neubeginn – etwa durch den neuen Crewchief Phil Marron, der aus der Superbike-WM ins MotoGP-Projekt von KTM wechselte.

Trotz der durchwachsenen Rundenzeiten in Sepang zog Binder ein vorsichtig positives Fazit. «Ich habe gegen Ende die Teile zusammengebracht, die ich gut finde. Es fühlte sich damit besser an. Ich konnte keine schnelle Runde fahren, fühlte mich aber auf dem Motorrad wohler. Unterm Strich bin ich mit der Arbeit, die wir zusammen in der Box geleistet haben, ziemlich zufrieden. Sicher wäre ich gern deutlich schneller gefahren, doch ich habe jetzt ein besseres Gefühl. Jetzt hoffe ich, dass sich diese Zuversicht in bessere Rundenzeiten umwandelt.»

Auffällig: Binder absolvierte in Sepang weder eine Sprint- noch eine Grand-Prix-Simulation – ein wichtiger Programmpunkt in der Vorbereitung. «Ich hatte keine Zeit für eine Simulation – weder für eine Sprint- noch für eine Rennsimulation. Das ist etwas, das wir in Thailand machen können», erklärte er mit Blick auf den abschließenden Vorsaison-Test in Buriram, bei dem vor dem Saisonstart 2026 noch viel Arbeit wartet.

Brad Binder Foto: Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose

Ein zentrales Thema bleibt für den KTM-Piloten die Qualifying-Performance. Sie war bereits im Vorjahr ein Problem und stellt auch in diesem Jahr eine Herausforderung dar. «Ich habe noch Arbeit vor mir. Doch mein Gefühl war deutlich besser», hielt Binder fest. Generell wünsche er sich mehr Zeit für Tests, um die Fortschritte auch in konstante Rundenzeiten ummünzen zu können.

Vor allem in einem Bereich sieht der 30-Jährige noch konkreten Verbesserungsbedarf: «Wir können das Turning definitiv noch ein bisschen verbessern.» Gleichzeitig erkennt Binder im Vergleich zur Situation vor zwölf Monaten deutliche Fortschritte im Gesamtverständnis des Pakets. «Ich habe jetzt ein deutlich besseres Verständnis. Die Situation ist generell besser als im letzten Jahr. Jetzt haben die Jungs erst einmal frei bis Thailand. Dort können wir weiter daran arbeiten, etwas aufzubauen.»

Der Fokus richtet sich damit klar auf Buriram: Dort soll das KTM-Projekt den nächsten Schritt machen – damit sich das bessere Gefühl auch in konkurrenzfähigen Ergebnissen niederschlägt. Gute Ergebnisse zu Saisonbeginn sind für Binder immens wichtig, denn die Vertragsverhandlungen für die Saison 2027 und darüber hinaus laufen bereits. Binders Marktwert ist auf Grund der durchwachsenen Saison im Vorjahr etwas gesunken.

