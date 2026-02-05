Sepang-Test, Tag 3: Ducati-Stars dominieren – noch steht der Streckenrekord

Punkt 10 Uhr stürmten etlichen Athleten auf den Sepang International Circuit. Nach 20 Minuten zeigte Aprilia mit einer Dreifachspitze auf – Bezzecchi mit einer bereits niedrigen 1:57 min vor Trackhouse-Racer Raul Fernandez und vor Teamkollege Ai Ogura – dahinter Joan Mir, der auf der Honda RC213V bis dato die Bestzeit in Sepang hält (1:56,874 min).

Beeindruckend: Fabio Di Giannantonio. Der Italiener aus der Rossi-Mannschaft aus Tavullia startete mit einer Sprint-Simulation. «Diggia» drehte konstant 1:57er-Zeiten und steigerte sich nach 10 Runden in Serie auf eine 1:57,081 und Rang 2. Nach 45 Minuten verschärfte sich das Tempo. Pecco Bagnaia bestätigte sein Wohlgefühl und drehte seine erste 1:56er-Runde beim Test. Damit führte die Nummer 63 erstmals wieder eine MotoGP-Session an.

Dann übernahm wieder Fabio Di Giannantonio. Der Römer war nach einer kurzen Pause wieder mit neuen Reifen und offensichtlich für eine Zeitattacke ausgerückt. In der ersten fliegenden Runde fiel dann die Bestmarke von Joan Mir vom Vormittag des zweiten Tags: 1:56,785 min.

Alex Marquez: 0,6 sec unter der Pole-Zeit beim Malaysia-GP

Nur zwei Minuten später war der VR46-Pilot wieder Zweiter, denn Alex Marquez legte mit einer 1:56,402 min nach. Damit war die Zeitenjagd offiziell eröffnet – noch 0,07 s fehlten nach exakt einer Stunde am Finaltag auf den Streckenrekord. Zugleich ist «AM73» damit bereits handfeste 0,6 s unter der letzten Pole-Zeit.

Marc Marquez hielt sich derweil zurück. Nachdem der Weltmeister am ersten Tag verblüfft hatte und am zweiten Tag nur wenige Runden drehte (am Nachmittag war «MM93» gar nicht gefahren), war der Dominator des letzten Jahres wieder im Testeinsatz. Auf Rang 6 verlor er nach zwei Stunden aber gut 0,7 s auf den jüngeren Bruder, der den Highspeed-Abflug am Mittwoch am besten verdaut hat. Beide Brüder waren auch mit dem gleichen Aero-Paket auf der Piste.

Souverän: MotoGP-Weltmeister Marc Marquez Foto: Gold and Goose Souverän: MotoGP-Weltmeister Marc Marquez © Gold and Goose

Eine Stunde vor dem Ende des Vormittagsabschnitts war das Bild vertraut. Mit Alex Marquez an der Spitze haben sich fünf Desmosedici in den Top 6 festgesetzt. Lediglich Marco Bezzecchi, auch das ist keine Überraschung, hatte sich als Fünfter wieder weit vorne platziert.

Vergleichsweise enttäuschend bis dato die Zeiten der Honda-Fahrer. Während Mir, Zarco und vor allem Luca Marini am Tag lange geschlossen in den Top 6 fuhren, rutschten die RC213V-Piloten ab. Mir tauchte mittags als Neunter auf, Zarco und Marini wurden auf 14 und 19 geführt. Hier dreht sich die Testarbeit offensichtlich immer noch um verschiedene Spezifikationen.

Als das MotoGP-Feld dem Stopp um 13 Uhr näherkam, überraschte Marc Marquez die Konkurrenz. Um kurz nach 12 leuchten Bestzeiten auf – doch es blieb vorerst bei einer Verbesserung auf Platz 3. Der Spanier zeigte auch den größten Fleiß – Marc Marquez sammelte am Vormittag Daten aus 29 Runden.

KTM: Unauffällig schnell

Eine relevante Verbesserung schaffte nun auch KTM-Pilot Enea Bastianini. Der Italiener schob sich mit einer 1:57,290 min an Teamkollege Vinales und bis auf 0,03 sec an Acosta heran. «La Bestia» ist damit eine volle Sekunde schneller als im Qualifying beim letzten GP – und auch flotter als Acosta, der im letzten November von Platz 5 startete.

Enea Bastianini: Konstante Steigerung beim Tech3-Pilot Foto: Gold and Goose Enea Bastianini: Konstante Steigerung beim Tech3-Pilot © Gold and Goose

Dass die Piloten nicht mit einer einheitlichen Teststrategie unterwegs sind, belegen die vergleichsweise großen Abstände mit einem Delta von einer Sekunde in den Top 10.

Nicht in Erscheinung traten am Vormittag die beiden Neueinsteiger. Moreira wird auf 17 notiert. Bitter: Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu rangiert hinter Yamaha-Tester Fernandez auf dem letzten Platz. Beim Shakedown war der Pramac-Rookie aber schon schneller unterwegs. Immerhin: Die Yamaha-Piloten konnzten nach einem Tag Zwangspause wieder ausrücken.

Wie am Vortag beschäftigt das Fahrerlager auch heute die Frage, ob es trocken bleibt. Wird es wie angekündigt am späten Nachmittag wieder nass, könnte der Zeitenkrimi ausfallen.

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test, Tag 3 (13 Uhr):