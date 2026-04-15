ServusTV: Mega-Quoten-Monat dank Rennsportformaten mit MotoGP und Formel 1

ServusTV darf sich freuen. Der Salzburger Privatsender aus der Struktur Red-Bull Media House hat den März 2026 mit einem Monatsmarktanteil von 4,7 Prozent abgeschlossen. 4,4 Prozent Marktanteil waren es in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-jährigen Zuschauer. ServusTV bleibt damit in Österreich weiter die klare Nummer 1 in der Palette der Privatsender.

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Immer wichtiger werden zudem auch das digitale Angebot sowie On-Demand-Formate. Über die Plattform ServusTV ON wurden im März 6,1 Millionen Video-Views und 126 Millionen «Watch Minutes» erzielt, was einem Anstieg um 16 Prozent im Vergleich zum März 2025 entspricht.

Wesentlichen Anteil an den guten Zahlen des Senders haben neben Co-Produktionen und Heimatformaten die umfangreichen Live-Sendungen in den Rennsport-Top-Ligen Formel-1 und MotoGP-WM. Das Auftaktrennen der Formel-1-Saison in Australien Anfang März kam bei ServusTV zum Beispiel auf einen Gesamt-Marktanteil von 60,5 Prozent (Altersklasse 12+) sowie auf über 66 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen.

Insgesamt erreichte der Privatsender mit allen Rennübertragungen am Auftaktwochenende der Formel 1 eine Nettoreichweite von über einer Million Zuschauer. Die zweite Live-Übertragung der neuen Formel-1-Saison bei ServusTV war der Grand Prix von Japan in Suzuka. Das Rennen kam hier auf 54,1 Prozent Marktanteil in der Basis und schaffte 55,3 Prozent in der relevanten Zielgruppe (12–49). Bei der Plattform ServusTV ON erzielten die beiden Rennwochenenden im März zudem 1,0 Millionen Video-Aufrufe.

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Auch die MotoGP-WM leisten großen Anteil am Erfebnis. Der Auftakt-Event der MotoGP-WM 2026 in Thailand lieferte Marktanteile von 26 Prozent (12+) und 28,2 Prozent (12–49). Diese Zahlen markierten den besten MotoGP-Auftakt seit Erwerb der Übertragungsrechte in der Saison 2016. Auch in der europäischen Primetime behauptete sich ServusTV mit Rennsport-Übertragungen: Das zweite MotoGP-Rennen des Jahres in Brasilien kam auf 11,4 Prozent bzw. 13,4 Prozent Marktanteil. Der dritte Lauf in Austin erzielte zuletzt 11,7 Prozent bzw. 14,2 Prozent Marktanteil. Bei ServusTV on erzielten MotoGP-Inhalte im März 1,5 Mio. Aufrufe von Videos.