ServusTV: Starke Quoten zur Primetime in Brasilien und in den USA

Die MotoGP-WM schlägt nach einer unfreiwilligen Pause wegen der Nahost-Konflikte erst Ende April beim Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera auf. Die beiden letzten Rennen in Brasilien und in den USA waren nicht nur vor Ort ein Erfolg – auch der österreichische MotoGP-Sender ServusTV durfte sich freuen. Der Salzburger Privatsender aus dem Red Bull Media House konnte sehr gute Quoten verzeichnen.

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Die günstigen Startzeiten für das lineare Fernseh-Publikum in Europa haben ServusTV gute Einschaltquoten beschert. So wurde das MotoGP-Hauptrennen mit Startzeit 22 Uhr MEZ am Sonntag vom Circuit of the Americas (COTA) in Austin von 242.000 Fans verfolgt. Das bedeutet eine Gesamt-Reichweite von 3,2 und einen Gesamt-Marktanteil von zwölf Prozent bei den Zuschauern ab zwölf Jahren – und das trotz der starken Konkurrenz im deutschsprachigen Raum am Sonntagabend.

In der für die Werbeindustrie besonders relevanten Zielgruppe der 12- bis 49-jährigen Personen bedeutete das einen Marktanteil von 14 Prozent. Bereits beim Moto2-Rennen mit Abbruch hatten 180.000 Racing-Fans eingeschaltet, beim Neustart ab 20.50 Uhr waren es dann 168.000.

Auch die Rückkehr der MotoGP-WM nach Brasilien lieferte in der Woche davor gute Zahlen: Beim Hauptrennen auf dem Autodromo Internacional de Goiania Ayrton Senna in Goiania mit Beginn um 19 Uhr europäischer Zeit waren es in Summe 247.000 Zuschauer, die das Rennen der MotoGP-Kategorie bei ServusTV mitverfolgt haben. Dies bedeutete einen Marktanteil von elf Prozent. In der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren waren es 14 Prozent.

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