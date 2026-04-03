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ServusTV: Starke Quoten zur Primetime in Brasilien und in den USA

Die beiden MotoGP-Events in Goiania und Austin brachten dem österreichischen Sender ServusTV zur Primetime gute Zuschauerzahlen – und das nicht nur bei der Königsklasse.

Gino Bosisio

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi beim US-GP
Marco Bezzecchi beim US-GP
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi beim US-GP
© Gold & Goose

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Die MotoGP-WM schlägt nach einer unfreiwilligen Pause wegen der Nahost-Konflikte erst Ende April beim Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera auf. Die beiden letzten Rennen in Brasilien und in den USA waren nicht nur vor Ort ein Erfolg – auch der österreichische MotoGP-Sender ServusTV durfte sich freuen. Der Salzburger Privatsender aus dem Red Bull Media House konnte sehr gute Quoten verzeichnen.

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Die günstigen Startzeiten für das lineare Fernseh-Publikum in Europa haben ServusTV gute Einschaltquoten beschert. So wurde das MotoGP-Hauptrennen mit Startzeit 22 Uhr MEZ am Sonntag vom Circuit of the Americas (COTA) in Austin von 242.000 Fans verfolgt. Das bedeutet eine Gesamt-Reichweite von 3,2 und einen Gesamt-Marktanteil von zwölf Prozent bei den Zuschauern ab zwölf Jahren – und das trotz der starken Konkurrenz im deutschsprachigen Raum am Sonntagabend.

In der für die Werbeindustrie besonders relevanten Zielgruppe der 12- bis 49-jährigen Personen bedeutete das einen Marktanteil von 14 Prozent. Bereits beim Moto2-Rennen mit Abbruch hatten 180.000 Racing-Fans eingeschaltet, beim Neustart ab 20.50 Uhr waren es dann 168.000.

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Auch die Rückkehr der MotoGP-WM nach Brasilien lieferte in der Woche davor gute Zahlen: Beim Hauptrennen auf dem Autodromo Internacional de Goiania Ayrton Senna in Goiania mit Beginn um 19 Uhr europäischer Zeit waren es in Summe 247.000 Zuschauer, die das Rennen der MotoGP-Kategorie bei ServusTV mitverfolgt haben. Dies bedeutete einen Marktanteil von elf Prozent. In der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren waren es 14 Prozent.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

15

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