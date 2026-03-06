ServusTV: Starker Marktanteil beim MotoGP-Auftakt in Thailand

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Der Auftakt in die MotoGP-WM-Saison 2026 am vergangenen Wochenende in Buriram in Thailand brachte auch für den österreichischen MotoGP-Sender ServusTV einen starken Saisonstart – dies trifft sowohl auf das lineare Angebot als auch auf die digitalen Nutzer zu.
Der erste Stopp der neuen MotoGP-Saison auf dem Chang International Circuit brachte für ServusTV einen Marktanteil von 24,8 Prozent in der Basis der Zuschauergruppe von 12 Jahren aufwärts. In der wichtigen Zielgruppe der 12- bis 49-jährigen Zuschauer war es mit 27,1 Prozent sogar der beste MotoGP-Saisonstart seit Erwerb der Übertragungsrechte im Jahr 2016. Anstieg auch auf ServusTV On Auf der digitalen Plattform ServusTV On erreichte der MotoGP-Auftakt in Thailand insgesamt 455.000 Video-Views, was einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Saisonstart des Jahres 2025 entspricht. Auch das Sprintrennen am letzten Februar-Tag trug mit Marktanteilen von 16,3 Prozent in der Sehergruppe bei 12+ und 16 Prozent in der Kategorie der 12- bis 49-Jährigen zu einem krönenden Monatsabschluss des Salzburger Privatsenders aus dem Red Bull Media House bei.
Insgesamt behauptete ServusTV damit auch im Februar seine Spitzenposition unter den österreichischen Privatsendern. Ein dynamisches Wachstum verzeichnet der Sender derzeit auch im Digitalbereich mit insgesamt 3,4 Millionen gesehenen Minuten (watched minutes) im Monat Februar. Der Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island in Australien brachte in Summe rund 330.000 Video-Views (Live und On-demand). Dies entspricht einer Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Marco BezzecchiAprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
72
26
39:36,270
1:30,487
25
02
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
37
26
+5,543
1:30,657
32
03
Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
25
26
+9,259
1:30,627
23
04
Jorge MartinAprilia Racing
Jorge Martin
Aprilia Racing
89
26
+12,182
1:30,713
18
05
Ai OguraTrackhouse MotoGP Team
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
79
26
+12,411
1:31,129
17
06
Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
49
26
+16,845
1:31,016
12
07
Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
33
26
+17,363
1:31,088
13
08
Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team