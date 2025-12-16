SHARK wird offizieller Lizenzpartner der MotoGP

1989 wurde das Unternehmen SHARK gegründet. Der Hersteller von Motorradhelmen hat nach eigenen Angaben stets den Rennsport in den Mittelpunkt seines Tuns gestellt. So hätten bislang 79 Weltmeister einen SHARK-Helm getragen. In der MotoGP vertrauen derzeit Johann Zarco (LCR Honda) und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) auf die französische Marke.

Nun schließt sich SHARK offiziell mit der Königsklasse der Motorrad-WM zusammen, um 2026 eine Reihe von MotoGP-lizenzierten Helmen auf den Markt zu bringen. Die exklusive «SHARK x MotoGP-Kollektion» wird im März vorgestellt. Die Zusammenarbeit soll bis Ende 2028 laufen, hieß es am 16. Dezember in einer offiziellen Mitteilung.

Mit der Partnerschaft möchte SHARK ein neues Kapitel in Sachen Engagement im Rennsport aufschlagen und natürlich die Markenpräsenz in der MotoGP steigern. Die neue Kollektion wird fünf Helme umfassen, die laut SHARK für Fans konzipiert wurden und gemäß den neuesten FIM 2026-Standard zugelassen sind.

«Diese offizielle MotoGP-lizenzierte Kollektion ist ein starkes Symbol für unser Wachstum. Die Marke MotoGP steht für Werte, die weltweit Anklang finden – Leidenschaft, Spannung, Können, Mut, Trotz – und jetzt können Fans dies auf ihren Motorrädern zeigen und ihre Leidenschaft auf der Straße zum Ausdruck bringen», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports. «Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit SHARK. Diese historische Rennsportmarke hat sich seit jeher den höchsten Sicherheitsstandards verschrieben und macht diesen Adrenalinkick für alle Motorradfahrer zugänglich.»

«Es ist eine Ehre, diese lizenzierte Kollektion zu entwerfen, die die Werte von MotoGP und SHARK widerspiegelt. Diese Partnerschaft steht im Mittelpunkt unserer Mission: hochwertige Helme zu entwickeln, die Innovation in den Vordergrund stellen und die Anforderungen der MotoGP erfüllen», meinte Christophe Merkel, CEO der 2Ride-Gruppe, zu der SHARK gehört. «Diese Helme werden sowohl für Rennfahrer als auch für Alltagsmotorradfahrer erhältlich sein, sodass jeder konzentriert bleiben und seine beste Leistung bringen kann.»