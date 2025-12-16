Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

SHARK wird offizieller Lizenzpartner der MotoGP

Der französische Helm-Hersteller SHARK und die MotoGP sind nun offizielle Partner. 2026 soll eine neue Kollektion von MotoGP-lizenzierten Helmen auf den Markt gebracht werden.

Peter Fuchs

Von

MotoGP

Carmelo Ezpeleta und Christophe Merkel
Carmelo Ezpeleta und Christophe Merkel
Foto: motogp.com
Carmelo Ezpeleta und Christophe Merkel
© motogp.com

Empfehlungen

Werbung

Werbung

1989 wurde das Unternehmen SHARK gegründet. Der Hersteller von Motorradhelmen hat nach eigenen Angaben stets den Rennsport in den Mittelpunkt seines Tuns gestellt. So hätten bislang 79 Weltmeister einen SHARK-Helm getragen. In der MotoGP vertrauen derzeit Johann Zarco (LCR Honda) und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) auf die französische Marke.

Werbung

Werbung

Nun schließt sich SHARK offiziell mit der Königsklasse der Motorrad-WM zusammen, um 2026 eine Reihe von MotoGP-lizenzierten Helmen auf den Markt zu bringen. Die exklusive «SHARK x MotoGP-Kollektion» wird im März vorgestellt. Die Zusammenarbeit soll bis Ende 2028 laufen, hieß es am 16. Dezember in einer offiziellen Mitteilung.

Mit der Partnerschaft möchte SHARK ein neues Kapitel in Sachen Engagement im Rennsport aufschlagen und natürlich die Markenpräsenz in der MotoGP steigern. Die neue Kollektion wird fünf Helme umfassen, die laut SHARK für Fans konzipiert wurden und gemäß den neuesten FIM 2026-Standard zugelassen sind.

Empfehlungen

«Diese offizielle MotoGP-lizenzierte Kollektion ist ein starkes Symbol für unser Wachstum. Die Marke MotoGP steht für Werte, die weltweit Anklang finden – Leidenschaft, Spannung, Können, Mut, Trotz – und jetzt können Fans dies auf ihren Motorrädern zeigen und ihre Leidenschaft auf der Straße zum Ausdruck bringen», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports. «Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit SHARK. Diese historische Rennsportmarke hat sich seit jeher den höchsten Sicherheitsstandards verschrieben und macht diesen Adrenalinkick für alle Motorradfahrer zugänglich.»

Werbung

Werbung

«Es ist eine Ehre, diese lizenzierte Kollektion zu entwerfen, die die Werte von MotoGP und SHARK widerspiegelt. Diese Partnerschaft steht im Mittelpunkt unserer Mission: hochwertige Helme zu entwickeln, die Innovation in den Vordergrund stellen und die Anforderungen der MotoGP erfüllen», meinte Christophe Merkel, CEO der 2Ride-Gruppe, zu der SHARK gehört. «Diese Helme werden sowohl für Rennfahrer als auch für Alltagsmotorradfahrer erhältlich sein, sodass jeder konzentriert bleiben und seine beste Leistung bringen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien