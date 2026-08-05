Silverstone: Nachbildung von Barry Sheenes Lederkombi wird versteigert

«Two Wheels for Life» veranstaltet im Rahmen des britischen Grand Prix in Silverstone an diesem Wochenende Auftritte von MotoGP-Fahrern und Live-Auktionen. Bei den Auktionen der Wohltätigkeitsorganisation haben Fans die Möglichkeit, auf seltene Erinnerungsstücke von Fahrern und Teams zu bieten.

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Zu den kostbaren Objekten, die in Silverstone unter den Hammer kommen, gehört eine einzigartige Nachbildung von Barry Sheenes Dainese-Lederkombi, die zum Gedenken an den 50. Jahrestag seines ersten von zwei Weltmeistertiteln im Jahr 1976 entworfen wurde. Der Anzug, den Barrys Sohn Freddie Sheene beim «Goodwood Festival of Speed» im Juli getragen hatte, wurde von den Rennlegenden Steve Parrish und Kenny Roberts signiert.

Die Lederkombi kann beim britischen GP ersteigert werden Foto: Two Wheels for Life Die Lederkombi kann beim britischen GP ersteigert werden © Two Wheels for Life

Wer in Silverstone nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, auf der Online-Auktionsseite der Wohltätigkeitsorganisation «CharityStars» auf Erinnerungsstücke mitzubieten.

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Die gesammelten Spenden kommen Programmen zugute, die Gesundheitspersonal dabei unterstützen, abgelegenen Gemeinden in ganz Afrika lebenswichtige medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55

Neben den Auktionen können Fans vor Ort während des gesamten GP-Wochenendes Einblicke hinter die Kulissen genießen – inklusive Treffen mit den Assen aus der MotoGP, Moto2 und Moto3.

Über «Two Wheels for Life»

Two Wheels for Life ist eine Wohltätigkeitsorganisation der FIM und der MotoGP. Laut eigener Angabe sammelt die Organisation Geld, «dass bedürftige Menschen in Afrika Zugang zu lebensrettenden Gesundheitsmaßnahmen erhalten.»

Freddie Sheene mit Kenny Roberts und Steve Parrish beim Goodwood Festival Foto: Two Wheels for Life Freddie Sheene mit Kenny Roberts und Steve Parrish beim Goodwood Festival © Two Wheels for Life

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