Silverstone: Nachbildung von Barry Sheenes Lederkombi wird versteigert
Beim MotoGP-Wochenende in Silverstone können Fans seltene Erinnerungsstücke von Fahrern und Teams aus der Motorrad-WM ersteigern – darunter eine Replika-Lederkombi von Barry Sheene.
«Two Wheels for Life» veranstaltet im Rahmen des britischen Grand Prix in Silverstone an diesem Wochenende Auftritte von MotoGP-Fahrern und Live-Auktionen. Bei den Auktionen der Wohltätigkeitsorganisation haben Fans die Möglichkeit, auf seltene Erinnerungsstücke von Fahrern und Teams zu bieten.
Zu den kostbaren Objekten, die in Silverstone unter den Hammer kommen, gehört eine einzigartige Nachbildung von Barry Sheenes Dainese-Lederkombi, die zum Gedenken an den 50. Jahrestag seines ersten von zwei Weltmeistertiteln im Jahr 1976 entworfen wurde. Der Anzug, den Barrys Sohn Freddie Sheene beim «Goodwood Festival of Speed» im Juli getragen hatte, wurde von den Rennlegenden Steve Parrish und Kenny Roberts signiert.
Wer in Silverstone nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, auf der Online-Auktionsseite der Wohltätigkeitsorganisation «CharityStars» auf Erinnerungsstücke mitzubieten.
Die gesammelten Spenden kommen Programmen zugute, die Gesundheitspersonal dabei unterstützen, abgelegenen Gemeinden in ganz Afrika lebenswichtige medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
Neben den Auktionen können Fans vor Ort während des gesamten GP-Wochenendes Einblicke hinter die Kulissen genießen – inklusive Treffen mit den Assen aus der MotoGP, Moto2 und Moto3.
Über «Two Wheels for Life»
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