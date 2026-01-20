Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

So sieht Ducati-Teammanager Tardozzi die Zukunft von Pecco Bagnaia.

Davide Tardozzi kann in seiner Rolle als Teammanager von Ducati Lenovo sowohl aufbrausen als auch beruhigen. Im Fall von Pecco Bagnaia geht das Corse-Urgestein auch 2026 nicht an die Decke.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Auch 2026 für das Rennteam verantwortlich: Urgestein Davide Tardozzi
Auch 2026 für das Rennteam verantwortlich: Urgestein Davide Tardozzi
Foto: Ducati Corse
Auch 2026 für das Rennteam verantwortlich: Urgestein Davide Tardozzi
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Auch dieses Jahr kommt dem ehemaligen Superbike-Ass und Langzeit-Teammanager Davide Tardozzi eine Schlüsselrolle im Fahrerlager zu. Bei Tardozzi laufen alle operativen Leitungen des mit Abstand erfolgreichsten Teams der letzten Jahre zusammen. Ducati-CEO Claudio Domenicali erwähnte bei der offiziellen Teampräsentation des MotoGP-Projekts im Wintersportparadies Madonna di Campiglio noch einmal die 88 Podestplätze, die seine Mannschaft in Serie erreicht hat – und applaudierte damit auch in die Richtung des Teammanagers.

Werbung

Werbung

Angesprochen auf sein Sorgenkind der abgelaufenen, den auf WM-Rang 5 abgerutschten Pecco Bagnaia, bleibt der leidenschaftliche Tardozzi auch 2026 äußerlich gelassen. In Madonna di Campiglio verriet der 66-jährige Corse-Manager SPEEDWEEK.com-Redakteur Stephan Moosbrugger: «Wir haben viel mit Pecco geredet, denn wir haben die Situation, in der er sich 2025 befand, eingehend analysiert. Als Erstes haben wir nach dem Saisonende aber gesagt, dass er Zeit mit seiner Frau verbringen, sich ausruhen und einige Wochen nicht über die vergangene Saison nachdenken soll.»

Tardozzi weiter: »Als er dann aus dem Urlaub zurückkam, haben wir uns die vergangene Saison im Detail angesehen. Gigi, Mauro Grassilli und ich haben sehr viel mit ihm geredet. Abschließend kann ich sagen, dass er realisiert hat, was seine Probleme waren. Er ist ein cleverer Kerl, ihm ist viel klar geworden – etwa die vielen Situationen, in denen Ducati in eine Richtung gepusht hat und er es nicht verstanden hat. Unsere starke Beziehung zueinander hat viel geholfen, um zu verstehen, was falsch gelaufen ist und was richtig war. Wir freuen uns auf die Zukunft.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ducati-Spitze: Bagnaia, Tardozzi, Dall'Igna, Grassilli, Marquez (v.l.)
Ducati-Spitze: Bagnaia, Tardozzi, Dall'Igna, Grassilli, Marquez (v.l.)
Foto: Ducati Corse
Ducati-Spitze: Bagnaia, Tardozzi, Dall'Igna, Grassilli, Marquez (v.l.)
© Ducati Corse

Werbung

Werbung

Dauerthema 2025 war auch die Technik der GP25, die Doppelweltmeister Bagnaia mit Ausnahme des Wunder-GP von Japan nicht das benötigte Vertrauen schenken konnte. Davide Tardozzi bekräftigte in den Dolomiten noch einmal, dass Ducati auch für 2026 alles unternimmt, um das Einsatzgerät bestmöglich auf Bagnaias Bedürfnisse auszurichten: «Wir haben die Kapazitäten, um für jeden Fahrer individuell zu arbeiten. Es ist nicht so, wie ich es schon gelesen habe, dass Ducati sich nur an den Wünschen von Marc orientiert – das ist nicht wahr», betonte der Italiener. «Wenn wir neue Teile bringen, dann für beide Fahrer. Wir bringen nie nur eine Sache und geben es nur einem. Am Ende entscheidet der Fahrer, ob er ein neues Teil haben möchte oder nicht. Ein Werksfahrer hat bei uns die Möglichkeit, sein Bike an seinen Fahrstil anzupassen. Wir bringen Dinge, die uns helfen. Final entscheidet es aber allein der Fahrer, ob die neue Entwicklung an seinem Motorrad verbaut wird oder nicht.»

Eine klare Haltung vertritt der Ducati-Lenovo-Teammanager auch bei der spannenden Frage zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Italiener, der auf der Desmosedici bislang 31 Grand-Prix-Sieger herausfahren konnte. Tardozzi: «Es geht in erster Linie darum, uns zu überzeugen, dass er derselbe Pecco ist, den wir sehr gut kennen. Wir sind mit Pecco aber noch nicht in Verhandlungen. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen – der erste ist es, den Deal mit Marc unter Dach und Fach zu bringen. Nachdem sich dieser entschieden hat, werden wir mit dem anderen Fahrer sprechen.»

Ducati ist weit davon entfernt, den großen Helden der Jahre 2022 und 2023 fallen zu lassen, doch nach 2025 gilt für Pecco Bagnaia mehr denn je: Nur die Leistung auf der Strecke zählt.

Ducati Dream Team? Marc Marquez und Pecco Bagnaia
Ducati Dream Team? Marc Marquez und Pecco Bagnaia
Foto: Ducati Corse
Die Front der Ducati Desmosedici GP26
Die Front der Ducati Desmosedici GP26
Foto: Ducati Corse
Die Werks-Protoptypen von Marc Marquez und Pecco Bagnaia
Die Werks-Protoptypen von Marc Marquez und Pecco Bagnaia
Foto: Ducati Corse
Ducati GP26 von Marc Marquez
Ducati GP26 von Marc Marquez
Foto: Ducati Corse
Ducati GP26 in «Rosso Centenario»
Ducati GP26 in «Rosso Centenario»
Foto: Ducati Corse
Ducati Desmosedici GP26
Ducati Desmosedici GP26
Foto: Ducati Corse
Die Ducati-Werksfahrer mit ihren 2026er-Prototypen
Die Ducati-Werksfahrer mit ihren 2026er-Prototypen
Foto: Ducati Corse
Ducati Dream Team? Marc Marquez und Pecco Bagnaia
© Ducati Corse

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien