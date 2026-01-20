So sieht Ducati-Teammanager Tardozzi die Zukunft von Pecco Bagnaia.

Auch dieses Jahr kommt dem ehemaligen Superbike-Ass und Langzeit-Teammanager Davide Tardozzi eine Schlüsselrolle im Fahrerlager zu. Bei Tardozzi laufen alle operativen Leitungen des mit Abstand erfolgreichsten Teams der letzten Jahre zusammen. Ducati-CEO Claudio Domenicali erwähnte bei der offiziellen Teampräsentation des MotoGP-Projekts im Wintersportparadies Madonna di Campiglio noch einmal die 88 Podestplätze, die seine Mannschaft in Serie erreicht hat – und applaudierte damit auch in die Richtung des Teammanagers.

Werbung

Werbung

Angesprochen auf sein Sorgenkind der abgelaufenen, den auf WM-Rang 5 abgerutschten Pecco Bagnaia, bleibt der leidenschaftliche Tardozzi auch 2026 äußerlich gelassen. In Madonna di Campiglio verriet der 66-jährige Corse-Manager SPEEDWEEK.com-Redakteur Stephan Moosbrugger: «Wir haben viel mit Pecco geredet, denn wir haben die Situation, in der er sich 2025 befand, eingehend analysiert. Als Erstes haben wir nach dem Saisonende aber gesagt, dass er Zeit mit seiner Frau verbringen, sich ausruhen und einige Wochen nicht über die vergangene Saison nachdenken soll.»

Tardozzi weiter: »Als er dann aus dem Urlaub zurückkam, haben wir uns die vergangene Saison im Detail angesehen. Gigi, Mauro Grassilli und ich haben sehr viel mit ihm geredet. Abschließend kann ich sagen, dass er realisiert hat, was seine Probleme waren. Er ist ein cleverer Kerl, ihm ist viel klar geworden – etwa die vielen Situationen, in denen Ducati in eine Richtung gepusht hat und er es nicht verstanden hat. Unsere starke Beziehung zueinander hat viel geholfen, um zu verstehen, was falsch gelaufen ist und was richtig war. Wir freuen uns auf die Zukunft.»

Werbung

Werbung

Dauerthema 2025 war auch die Technik der GP25, die Doppelweltmeister Bagnaia mit Ausnahme des Wunder-GP von Japan nicht das benötigte Vertrauen schenken konnte. Davide Tardozzi bekräftigte in den Dolomiten noch einmal, dass Ducati auch für 2026 alles unternimmt, um das Einsatzgerät bestmöglich auf Bagnaias Bedürfnisse auszurichten: «Wir haben die Kapazitäten, um für jeden Fahrer individuell zu arbeiten. Es ist nicht so, wie ich es schon gelesen habe, dass Ducati sich nur an den Wünschen von Marc orientiert – das ist nicht wahr», betonte der Italiener. «Wenn wir neue Teile bringen, dann für beide Fahrer. Wir bringen nie nur eine Sache und geben es nur einem. Am Ende entscheidet der Fahrer, ob er ein neues Teil haben möchte oder nicht. Ein Werksfahrer hat bei uns die Möglichkeit, sein Bike an seinen Fahrstil anzupassen. Wir bringen Dinge, die uns helfen. Final entscheidet es aber allein der Fahrer, ob die neue Entwicklung an seinem Motorrad verbaut wird oder nicht.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Eine klare Haltung vertritt der Ducati-Lenovo-Teammanager auch bei der spannenden Frage zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Italiener, der auf der Desmosedici bislang 31 Grand-Prix-Sieger herausfahren konnte. Tardozzi: «Es geht in erster Linie darum, uns zu überzeugen, dass er derselbe Pecco ist, den wir sehr gut kennen. Wir sind mit Pecco aber noch nicht in Verhandlungen. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen – der erste ist es, den Deal mit Marc unter Dach und Fach zu bringen. Nachdem sich dieser entschieden hat, werden wir mit dem anderen Fahrer sprechen.»

Ducati ist weit davon entfernt, den großen Helden der Jahre 2022 und 2023 fallen zu lassen, doch nach 2025 gilt für Pecco Bagnaia mehr denn je: Nur die Leistung auf der Strecke zählt.

Werbung