Soichiro Honda wurde am 17. November 1906 in Hamamatsu in der Präfektur Shizuoka auf Honshu, der Hauptinsel Japans, gut 100 Kilometer südwestlich von Tokio gelegen, als erstes von fünf Kindern geboren.

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An seiner schulischen Entwicklung hatte er ein eher geringes Interesse, an der Technik und Mechanik hingegen ungleich mehr. So trat er in Tokio eine Lehre in einer Reparaturwerkstatt für Fahr- und Motorräder, später auch für Autos an.

Mit Unterstützung seines dortigen Chefs Art Shokai kehrte er 1928 in seine Heimatstadt Hamamatsu zurück, um dort eine Niederlassung aufzubauen und als Direktor zu führen. Parallel war er nach Feierabend bei seinem Chef, der auch Autorennen fuhr, als Rennmechaniker im Einsatz.

1931 meldete Soichiro Honda sein erstes Patent an, mit dem Metallfelgen an die Stelle der bis dahin üblichen Holzfelgen treten sollten.

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Im Juli 1936 bestritt er selbst als Fahrer und mit einem seiner Brüder als Beifahrer bei der «All Japan Speed Rallye» sein erstes Autorennen. Dieses endete mit seinem ersten von mehreren schweren Unfällen. Beim Oval-Rennen auf dem Tama-River-Kurs bei Tokio des gleichen Jahres lag er mit Rundenrekord bereits weit in Führung, als er beim Überrunden mit einem Nachzügler kollidierte und aus dem Auto geschleudert wurde. Das Auskurieren seiner schweren Verletzungen (unter anderen Schulter- und Handgelenkbruch, Gesichtsverletzungen) dauerte zwei Jahre.

Er hatte die Einsicht, sich auf das Konstruieren zu beschränken und gründete 1937 mit «Tokai Seiki Heavy Industry» seine erste eigene Firma. Mit dieser stellte er Kolben und Kolbenringe her. Dies tat er nicht in erster Linie des Profits wegen, sondern weil er sich der bis dahin dauernden ständigen thermischen Probleme der Verbrennungsmotoren allgemein bzw. speziell dieser Bauteile annehmen wollte. Unzählige unorthodoxe Versuche führte er mit verschiedenen Materialien und Metalllegierungen durch und erkannte dabei, dass sein Ausbildungsstand nicht ausreichte. Somit begann er mit 31 Jahren noch ein Studium an einer technischen Universität.

Im November 1937 «erfand» Soichiro Honda bereits den aus einer Silikon-Metall-Mischung bestehenden «Super-Kolbenring». Mit diesem wurde er Marktführer und Hauptlieferant bei Toyota.

Im Zweiten Weltkrieg produzierte auch «Tokai Seiki Heavy Industry» für die japanische Armee. Für die Massenproduktion wurden in rauen Mengen auch weniger gut ausgebildete Arbeitskräfte benötigt, dem Soichiro Honda mit der Umstellung auf vollautomatisierte und Roboter-unterstützte Fertigung entgegentrat.

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Durch die kriegerische Zerstörung sowie einem verheerenden Erdbeben war Soichiro Hondas Fabrik nach Kriegsende schwer gezeichnet und dennoch so interessant, dass er diese für ein damaliges Vermögen an Toyota verkaufen konnte. Danach war Leere in seinem Kopf, doch nach einem Jahr «Urlaub» und einem Selbstfindungsprozess gründete er im Oktober 1946 in Hamamatsu das «Honda Technical Research Institute» und begann mit der Produktion von Mofas mit Hilfsmotoren. Diese erwiesen sich vor allem bei der verarmten Bevölkerung als Verkaufsschlager.

Am 24. September 1948 gründete er die «Honda Motor Company», sein letztes und größtes Imperium. Anfangs fertigte man 50- bzw. 98-ccm-Motoren, die in Fahrräder eines Geschäftspartners montiert und als Mofas vertrieben wurden. Da der Fahrradproduzent bei den gelieferten Stückzahlen nicht Schritt halten konnte, entschloss sich Honda, komplette Fahrzeuge selbst zu bauen. Das erste eigene Honda-Motorrad war das Modell Namens Dream Typ D mit luftgekühltem 98-ccm-Zweitaktmotor. Diese Technologie erschien Soichiro Honda allerdings nicht als zukunftsfähig, sodass er ab 1951 mit der Honda Dream Typ E mit 146-ccm-Viertaktmotor zur unkomplizierteren Viertakttechnik überschwenkte und auf dieser Schiene fürs zivile Leben blieb.

Beseelt von der Philosophie, den weltweiten Motorradverkauf mit Erfolgen im Rennsport anzukurbeln, besuchte er 1954 die Isle of Man. Es dauerte allerdings bis 1959, als Honda nach ausgiebigen Tests und nationalen Rennen in Japan die Weltbühne betrat. 1960 eroberte Teisuke Tanaka als Dritter beim Großen Preis von Deutschland auf der Solitude bei Stuttgart den ersten Podestplatz für Honda und beim WM-Auftakt 1961 errang der Australier Tom Phillis auf dem Montjuich-Kurs in Barcelona im Rennen der Klasse bis 125 ccm den ersten Grand-Prix-Sieg für das aufstrebende Unternehmen aus dem Land der aufgehenden Sonne. In jenem Jahr war man auch in der Klasse bis 250 ccm überaus erfolgreich, sodass am Jahresende beide Weltmeistertitel an Tom Phillis bzw. Mike Hailwood gingen. Es war die Ouvertüre zu einer beispiellosen und bis heute währenden Erfolgsgeschichte.

Marc Marquez in Barcelona im Jahr 2019 Foto: Thorsten Horn Marc Marquez in Barcelona im Jahr 2019 © Thorsten Horn

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Doch Soichiro Honda war kein reiner Motorrad-Verfechter, sondern ein Fahrzeug-Fanatiker auf ganzer Linie. So entstand bereits in den 1950er-Jahren sein erster Rennwagen. Damals war er auch im Autohandel tätig und stellte mehr zum persönlichen Vergnügen ein Auto mit einem selbstgebauten Fahrwerk und einem gewaltigen amerikanischen V8-Flugzeugmotor auf die Räder.

Als es dann Anfang 1962 zu Gesetzesvorlagen kam, dass die japanische Regierung, gemäß des Vorbilds USA, die Zahl großer japanischen Automobil-Hersteller auf drei limitieren wolle, war Eile geboten. Honda entwickelte innerhalb kürzester Zeit zwei Autos, den Kleinwagen T360 und das Sportcabriolet S360, und stellte diese bereits im Oktober des gleichen Jahres auf der Automobilausstellung in Tokio der Öffentlichkeit vor. Damit war man der Regierung zuvorgekommen, denn nun war ein derartiges Gesetz ad absurdum geführt.

Natürlich sollte es nicht bei den zwei Schnellschüssen bleiben, denn Honda avancierte auch um Vierradbereich schnell zu einem der bedeutendsten Hersteller. Und wieder sollte der Motorsport den Weg ebnen bzw. den Bekanntheitsgrad rasch steigern. Dazu fasste man einen Einstieg in die Formel 1 ins Auge. Diesen Plan setzte man 1964 mit einer Kopie bzw. einer eigenen Weiterentwicklung eines Cooper-Climax und einer völligen Eigenentwicklung eines 12-Zylinder-V-Motors als Antriebsaggregat in die Tat um.

Nach einigen Auf und Abs in der Königsklasse feierte Honda 1987 als Motorenlieferant von Williams und mit dem Brasilianer Nelson Piquet am Steuer den ersten Fahrer-WM-Titel. Daran schloss sich eine Siegesserie mit vier weiteren WM-Titeln in Folge (1988 bis 1991) mit McLaren sowie den Piloten Ayrton Senna und Alain Prost an. Den letzten WM-Titel konnte Soichiro Honda nicht mehr mitfeiern. Er verstarb am 5. August 1991 nach einem arbeitsreichen, aber erfüllten Leben im Alter von 84 Jahren.

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Im Motorrad-Rennsport ist Honda mit 62 WM-Titeln und mit weit über 800 GP-Siegen über alle Klassen hinweg nach wie vor unangefochtener Rekordhalter. Der letzte Titelgewinn in der MotoGP liegt allerdings schon sieben Jahre zurück. Diesen errang 2019 Marc Marquez. Es war damals sein sechster in der Premiumklasse. Am kommenden Wochenende könnte der Spanier in Portimao mit seinem achten Königsklassen-Titel mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter Giacomo Agostini gleichziehen und, für ihn vielleicht noch wichtiger, seinen Erzrivalen Valentino Rossi um einen überflügeln.