Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Souveräne Revanche: Marco Bezzecchi demontierte die MotoGP-Elite in Buriram

Auf einen Crash beim Sprint ließ Aprilia-Ass Marco Bezzecchi eine überragende Antwort folgen. Der Italiener fuhr das perfekte Rennen, siegte und bescherte seinem Arbeitgeber einen unvergesslichen Tag.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Buriram-Triumph für Marco Bezzecchi
Buriram-Triumph für Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Buriram-Triumph für Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Besser hätte Marco Bezzecchi nicht antworten können: Von Startplatz 1 ließ der Dritte des letzten Jahres keine Zweifel und kommandierte die MotoGP-Konkurrenz vom ersten Meter an. Dem Racer aus Rimini gelang es am Sonntag, sich aus allen Querelen herauszuhalten. Schon nach der ersten Kurve vor Marc Márquez in Führung legte die Nummer 72 kontinuierlich nach.

Werbung

Werbung

Nach Runde 1 war Bezzecchi bereits fast eine Sekunde in Front, zur Rennmitte der 26-Runden-Hitzeschlacht waren es drei Sekunden auf den mittlerweile auf Platz 2 gefahrenen Raul Fernandez und im Ziel betrug der Vorsprung auf Pedro Acosta 5,5 s. Auch die schnellste Rennrunde ging mit einer 1:30,487 min an Bezzecchi. Damit war der Aprilia-Frontmann rund vier Zehntel schneller als Weltmeister Marc Márquez.

Sieger des Thailand-GP 2026: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
Sieger des Thailand-GP 2026: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Sieger des Thailand-GP 2026: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nach einer frenetisch gefeierten Rückkehr ins Fahrerlager sprudelte es aus Held des Noale-Projekts hervor: «Gestern habe ich einen kleinen Fehler gemacht, der leider große Konsequenzen hatte. Es war super wichtig, heute zurückzuschlagen – und es hat alles zusammengepasst. Der Start war schon sehr gut und danach hat das Motorrad einfach fantastisch funktioniert. Ich muss mich wieder bei meiner Mannschaft bedanken, sie haben mich perfekt unterstützt. Danke auch an alle, die mich von daheim aus unterstützt haben und für mich früh aufgestanden sind!»

Werbung

Werbung

Bezzecchi weiter: «Ich wusste, meine Pace ist gut. Ich habe auf der einen Seite versucht ruhig zu bleiben, aber zugleich gleich etwas Abstand aufzubauen. Diese Strategie hat funktioniert. Ein leichtes Rennen war es aber nicht, die Reifen zu verstehen und korrekt einzusetzen war bis zum Ende die Herausforderung.»

Ein fast perfekter Tag für Aprilia

Auch nach den herausragenden Leistungen der Aprilia-Meute dämpfte «Bezz» die Erwartungen: «Es ist normal, dass man immer auch über die Weltmeisterschaft spricht, aber ich möchte weiterhin Rennen für Rennen angehen!»

Für Arbeitgeber Aprilia war es ein nahezu perfekter Renntag. Alle vier Aprilia landeten in den Top 5. Lediglich KTM-Pilot Acosta gelang es, die ultimative Aprilia-Party zu verhindern. Die RS-GP-Fahrer und KTM-Youngster Acosta sorgten dafür, dass Ducati nach einer Serie von 88 Rennen nicht zur Siegerehrung geladen wurde.

Mit der überragenden Leistung beim ersten Rennen über die volle GP-Distanz ist der Italiener auch in der WM-Tabelle zurück. Aus dem Nichts sprang Bezzecchi auf Platz 2. Unglaublich, aber wahr: Nach dem Thailand-GP führt KTM-Ass Acosta vor allen vier Aprilia-Piloten. Dahinter der konstante Brad Binder. Erst auf Platz 7 folgt die erste Ducati unter Fabio Di Giannantonio.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen in Buriram
Willkommen zum Rennen in Buriram
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Razgatlioglu und Miller
Razgatlioglu und Miller
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Morbidelli und Bagnaia
Morbidelli und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Acosta und Martin
Acosta und Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Martin und Acosta
Martin und Acosta
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Buriram
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien