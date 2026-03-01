Souveräne Revanche: Marco Bezzecchi demontierte die MotoGP-Elite in Buriram

Besser hätte Marco Bezzecchi nicht antworten können: Von Startplatz 1 ließ der Dritte des letzten Jahres keine Zweifel und kommandierte die MotoGP-Konkurrenz vom ersten Meter an. Dem Racer aus Rimini gelang es am Sonntag, sich aus allen Querelen herauszuhalten. Schon nach der ersten Kurve vor Marc Márquez in Führung legte die Nummer 72 kontinuierlich nach.

Nach Runde 1 war Bezzecchi bereits fast eine Sekunde in Front, zur Rennmitte der 26-Runden-Hitzeschlacht waren es drei Sekunden auf den mittlerweile auf Platz 2 gefahrenen Raul Fernandez und im Ziel betrug der Vorsprung auf Pedro Acosta 5,5 s. Auch die schnellste Rennrunde ging mit einer 1:30,487 min an Bezzecchi. Damit war der Aprilia-Frontmann rund vier Zehntel schneller als Weltmeister Marc Márquez.

Sieger des Thailand-GP 2026: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Sieger des Thailand-GP 2026: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi © Gold and Goose

Nach einer frenetisch gefeierten Rückkehr ins Fahrerlager sprudelte es aus Held des Noale-Projekts hervor: «Gestern habe ich einen kleinen Fehler gemacht, der leider große Konsequenzen hatte. Es war super wichtig, heute zurückzuschlagen – und es hat alles zusammengepasst. Der Start war schon sehr gut und danach hat das Motorrad einfach fantastisch funktioniert. Ich muss mich wieder bei meiner Mannschaft bedanken, sie haben mich perfekt unterstützt. Danke auch an alle, die mich von daheim aus unterstützt haben und für mich früh aufgestanden sind!»

Bezzecchi weiter: «Ich wusste, meine Pace ist gut. Ich habe auf der einen Seite versucht ruhig zu bleiben, aber zugleich gleich etwas Abstand aufzubauen. Diese Strategie hat funktioniert. Ein leichtes Rennen war es aber nicht, die Reifen zu verstehen und korrekt einzusetzen war bis zum Ende die Herausforderung.»

Ein fast perfekter Tag für Aprilia

Auch nach den herausragenden Leistungen der Aprilia-Meute dämpfte «Bezz» die Erwartungen: «Es ist normal, dass man immer auch über die Weltmeisterschaft spricht, aber ich möchte weiterhin Rennen für Rennen angehen!»

Für Arbeitgeber Aprilia war es ein nahezu perfekter Renntag. Alle vier Aprilia landeten in den Top 5. Lediglich KTM-Pilot Acosta gelang es, die ultimative Aprilia-Party zu verhindern. Die RS-GP-Fahrer und KTM-Youngster Acosta sorgten dafür, dass Ducati nach einer Serie von 88 Rennen nicht zur Siegerehrung geladen wurde.

Mit der überragenden Leistung beim ersten Rennen über die volle GP-Distanz ist der Italiener auch in der WM-Tabelle zurück. Aus dem Nichts sprang Bezzecchi auf Platz 2. Unglaublich, aber wahr: Nach dem Thailand-GP führt KTM-Ass Acosta vor allen vier Aprilia-Piloten. Dahinter der konstante Brad Binder. Erst auf Platz 7 folgt die erste Ducati unter Fabio Di Giannantonio.

