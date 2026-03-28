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Späte Niederlage: Bagnaia verlor den Sieg neun Kurven vor der Zielflagge

Pecco Bagnaia (Ducati) sah lange wie der sichere Sieger des Austin-MotoGP-Sprints aus. Doch im Finale musste er sich seinem alten Rivalen Jorge Martin beugen. Bagnaia gratulierte dem «Martinator».

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Sieger und Verlierer gleichzeitig: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Sieger und Verlierer gleichzeitig: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Sieger und Verlierer gleichzeitig: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

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Der seit langem weit abseits der Bestform agierende Pecco Bagnaia erlebte in Texas einen hocherfreulichen Samstag. Der Ducati-Pilot konnte den erhofften Speed-Schritt von Freitag auf Samstag machen, was für den aussichtsreichsten Startplatz 4 im Q2 reichte. Von dort ging es schnell noch weiter voran.

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Schon aus der ersten Runde kehrte die Nummer als Spitzenreiter zurück. Während Teamkollege Marc Márquez seinen Landsmann Fabio Di Giannantonio zum Sturz zwang, hatte Bagnaia das Kommando von Pedro Acosta übernommen. Von dort zog der Vorjahressieger unbeirrt seine Bahnen, der Vorsprung auf die ständig wechselnden Verfolger wuchs zehntel um zehntel und maximal auf gut 1,6 sec.

Und doch reicht es knapp nicht zu einem erneuten Triumph auf dem Circuit of the Americas. Bagnaia hätte den Sprint ungefährdet nach Hause gebracht, wenn nicht der bestens bekannte Rivale der Jahre 2023 und 2024 den längeren letzten Atemzug gehabt hätte. Martin hatte sich anders als Bagnaia für den Medium-Hinterreifen entschieden. Das reichte, um die rote Werks-Ducati am Ende der langen Geraden und rund zwei Kilometer vor der Zielflagge auf der Bremse zu knacken.

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Pecco Bagnaia schaffte als Zweiter den Sprung aus Sprint-Podest
Pecco Bagnaia schaffte als Zweiter den Sprung aus Sprint-Podest
Foto: Gold and Goose
Pecco Bagnaia schaffte als Zweiter den Sprung aus Sprint-Podest
© Gold and Goose

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Zerknirscht war Francesco Bagnaia nur kurz, dann überwog die Freude über den Erfolg des besten Ducati-Piloten. «Wenn man bedenkt, dass es eine große Aufgabe war und ist, dieses Motorrad komplett zu verstehen, dann haben wir besonders heute etwas sehr Gutes geleistet. Wir haben das Tempo erhöht und ich konnte sehr lange genauso fahren, wie ich es wollte, das war ein sehr gutes Gefühl.»

Pecco Bagnaia auch mit Platz 2 happy

Bagnaia weiter: «Vier Runden vor Schluss stiegen die Vibrationen vom Hinterreifen her, das war die Quittung für den Speed zu Beginn, dadurch war ich am Ende machtlos. Ok, wir haben das Rennen verloren, aber ich kann mich sehr über Platz 2 freuen. Mehr war einfach nicht zu erwarten, es war der Abschluss eines guten Tags mit guter Arbeit – ich bin happy!»

Und was sagte der beste Ducati-Pilot im Ziel zum doch harten und entscheidenden Manöver des Martinators? «Ich habe nichts dagegen einzuwenden, das war fairer Rennsport. Jorge hat von uns allen am härtesten gearbeitet. Er hat einen sehr starken Sprint gefahren – und sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich kann ihm nur dazu gratulieren.»

Der Sprint in Texas wirbelte die Tabelle in der MotoGP-WM wieder durcheinander. Während Bagnaia-Bezwinger Martin zum Lohn neuer Spitzenreiter ist, verbesserte sich Ducati-Pilot Bagnaia auf Platz 8. Damit liegt er vor Alex Marquez, aber hinter den gestürzten Fabio Di Giannantonio (4.) und Marc Marquez (6.).

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Willkommen zum Rennwochenende in Austin
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Foto: Gold and Goose
Paddock
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Foto: Gold and Goose
Fans
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Francesco Bagnaia
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Fabio Quartararo
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Maverick Viñales
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Marco Bezzecchi
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Toprak Razgatlioglu
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Marc Márquez
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Ai Ogura
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Fabio di Giannantonio
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Fabio Quartararo
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Enea Bastianini
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
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Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Alex Rins
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Darryn Binder
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Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Raúl Fernández
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Fermin Aldeguer
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Joan Mir
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Pedro Acosta
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Polesetter Fabio di Giannantonio
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Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Pedro Acosta
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Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennwochenende in Austin
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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

63

19

39:00,191

2:02,530

32

02

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

Alex Márquez

Alex Márquez

73

19

+2,089

2:02,678

29

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

49

19

+3,594

2:02,847

22

04

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

21

19

+10,732

2:02,759

18

05

Jack Miller

Jack Miller

Pramac Racing

Jack Miller

Jack Miller

43

19

+11,857

2:03,086

11

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

19

+12,238

2:02,815

10

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Enea Bastianini

Enea Bastianini

23

19

+12,815

2:02,914

9

08

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Luca Marini

Luca Marini

10

19

+15,646

2:03,312

10

09

Ai Ogura

Ai Ogura

TrackHouse Racing

Ai Ogura

Ai Ogura

79

19

+16,344

2:03,200

8

10

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

20

19

+18,255

2:03,026

10

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