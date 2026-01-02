Spaniens Sportlerwahl 2025: Marc Marquez verpasste den Sieg
Bei der Wahl zum spanischen Sportler des Jahres musste MotoGP-Weltmeister Marc Marquez Tennis-Star Carlos Alcaraz den Vortritt lassen.
Tennis-Superstar Carlos Alcaraz wurde beim jährlichen «Los 100 del Deporte» der Marca zum Sportler des Jahres 2025 gewählt. Mit 44,37 Prozent der Stimmen setzte sich der 22-jährige El Palmar-Spross klar gegen seine Konkurrenten durch. MotoGP-Legende Marc Marquez musste sich mit 21,5 Prozent zufrieden geben und belegte damit nur den zweiten Platz, knapp vor Alberto Gines, der 17,5 Prozent der Stimmen erhielt.
Für Marc Marquez war das Ergebnis sicherlich eine kleine Enttäuschung. Nach seinem Triumph in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2025 – dem ersten Titel nach einer sehr schwierigen Phase seiner Karriere – hatten viele Fans gehofft, dass der 32-jährige Spanier auch diese Ehrung für sich entscheiden könnte.
Marquez’ Saison war geprägt von spektakulären Siegen und eindrucksvollen Comebacks auf der Strecke. Insbesondere seine taktische Finesse in den Rennen und sein souveräner Umgang mit der Ducati beeindruckten Fans und Experten gleichermaßen.
Doch Alcaraz’ herausragendes Jahr auf dem Tennisplatz setzte neue Maßstäbe. Der Youngster verteidigte seinen Titel bei den French Open im längsten Finale der Turniergeschichte gegen Jannik Sinner, in dem er drei Matchbälle abwehrte, und gewann zudem die US Open. Mit diesen Erfolgen ist Alcaraz nun der jüngste Spieler mit mehreren Major-Titeln auf allen drei Belägen. Insgesamt erreichte er zwischen April und Oktober neun Finals in Folge und feierte sieben Turniersiege. Darüber hinaus wurde er als Weltranglistenerster am Jahresende bestätigt und erhielt den Stefan-Edberg-Sportsmanship-Award für seine faire Spielweise.
Für Marquez war die Wahl zum Sportler des Jahres dennoch eine Bestätigung seiner außergewöhnlichen Karriere. Neun Weltmeistertitel, davon acht in der Königsklasse, sprechen für sich.
In einer von Tennis dominierten Sportlandschaft Spaniens behauptet sich Marquez weiterhin als Aushängeschild des Motorsports. Sein zweiter Platz zeigt zudem, dass seine Leistungen trotz der globalen Aufmerksamkeit für Alcaraz von der Öffentlichkeit hoch geschätzt werden.
Alberto Gines, der mit 17,5 Prozent nur knapp hinter Marquez landete, komplettiert das Podium. Der junge Kletterer sorgte 2025 mit sensationellen Leistungen in internationalen Wettkämpfen für Aufsehen und verdeutlicht die Vielfalt des spanischen Spitzensports.
Auch wenn Marquez bei der Wahl hinter Alcaraz zurückblieb, bleibt seine Stellung als Motorsport-Ikone unangefochten. Die Konkurrenz durch einen der derzeit größten Tennisstars Spaniens unterstreicht vielmehr die Breite und Stärke des spanischen Spitzensports. Marquez greift in der neuen Saison nach seinem zehnten WM-Titel und hat damit erstmals die Möglichkeit, Erzfeind Valentino Rossi zu überholen, mit dem er 2025 gleichgezogen hat.
