Spanische Biermarke ist der Titelsponsor des Brasilien-GP 2026

2026 kehrt die MotoGP nach Brasilien zurück. Nun wurde bekanntgegeben, wer der Titelsponsor des Grand Prix von Brasilien sein wird: die spanische Biermarke Estrella Galicia 0,0.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jetzt auch der Titelsponsor des Brasilien-GP: Estrella Galicia 0,0
Jetzt auch der Titelsponsor des Brasilien-GP: Estrella Galicia 0,0
Foto: motogp.com
Jetzt auch der Titelsponsor des Brasilien-GP: Estrella Galicia 0,0
© motogp.com

Vom 20. bis 22. März findet auf dem Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna das zweite Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 statt. Als Titelsponsor des Brasilien-GP wird Estrella Galicia 0,0 – das offizielle Bier der MotoGP – fungieren.

«Es ist eine fantastische Nachricht für uns, Estrella Galicia 0,0 als Titelsponsor für den Grand Prix von Brasilien begrüßen zu dürfen. Estrella Galicia 0,0 ist der offizielle Bierpartner der Meisterschaft und einer unserer engagiertesten Partner, wenn es um Fahrer und Fans geht – sie unterstützen unglaubliche Talente und bieten eine fantastische Show», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO der MotoGP. «Brasilien hat bereits seine ursprüngliche Kapazität ausverkauft, und dieses Titelsponsoring von Estrella Galicia 0,0 wird sich sicherlich als unglaublicher Gewinn erweisen, wenn wir zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten in dieses Land zurückkehren.»

Lokalmatador Diogo Moreira hat ebenfalls einen Sponsoring-Vertrag mit Estrella Galicia 0,0. Er wird 2026 im LCR-Honda-Team seine Rookie-Saison in der MotoGP bestreiten. Moto2-Weltmeister Moreira ist der erste GP-Champion in der Geschichte Brasiliens. MotoGP-Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) und Vize-Weltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) werden ebenfalls schon seit vielen Jahren von Estrella Galicia 0,0 unterstützt. Auch Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda hat einen Deal mit der spanischen Biermarke.

Estrella Galicia 0,0 ist auch der Titelsponsor des Grand Prix von Spanien, der im Mai in Jerez stattfindet.

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

