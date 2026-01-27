Spanische Biermarke ist der Titelsponsor des Brasilien-GP 2026

Vom 20. bis 22. März findet auf dem Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna das zweite Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 statt. Als Titelsponsor des Brasilien-GP wird Estrella Galicia 0,0 – das offizielle Bier der MotoGP – fungieren.

Werbung

Werbung

«Es ist eine fantastische Nachricht für uns, Estrella Galicia 0,0 als Titelsponsor für den Grand Prix von Brasilien begrüßen zu dürfen. Estrella Galicia 0,0 ist der offizielle Bierpartner der Meisterschaft und einer unserer engagiertesten Partner, wenn es um Fahrer und Fans geht – sie unterstützen unglaubliche Talente und bieten eine fantastische Show», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO der MotoGP. «Brasilien hat bereits seine ursprüngliche Kapazität ausverkauft, und dieses Titelsponsoring von Estrella Galicia 0,0 wird sich sicherlich als unglaublicher Gewinn erweisen, wenn wir zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten in dieses Land zurückkehren.»

Lokalmatador Diogo Moreira hat ebenfalls einen Sponsoring-Vertrag mit Estrella Galicia 0,0. Er wird 2026 im LCR-Honda-Team seine Rookie-Saison in der MotoGP bestreiten. Moto2-Weltmeister Moreira ist der erste GP-Champion in der Geschichte Brasiliens. MotoGP-Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) und Vize-Weltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) werden ebenfalls schon seit vielen Jahren von Estrella Galicia 0,0 unterstützt. Auch Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda hat einen Deal mit der spanischen Biermarke.

Estrella Galicia 0,0 ist auch der Titelsponsor des Grand Prix von Spanien, der im Mai in Jerez stattfindet.

Werbung