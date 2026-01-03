Spannende Einblicke: MotoGP-Insider analysiert FBI-Fund in Mexiko

Motorsportfans weltweit staunten, als im Dezember letzten Jahres das FBI eine Sammlung von 62 Motorrädern im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar in Mexiko sicherstellte , die Drogenbaron Ryan James Wedding zugeschrieben wird. Zur Sammlung gehörten ehemalige Grand-Prix-Maschinen von Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso und Andrea Iannone. Aber auch exklusive Rennsport-Klassiker und rare Serienmodelle wurden sichergestellt.

Der Fund kreierte viele Fragen. Eine tiefgehende Analyse von Paddock-Insider Taylor Mackenzie auf dessen YouTube-Kanal lieferte nun faszinierende Einblicke. Mackenzie, Sohn des ehemaligen GP-Piloten Niall Mackenzie und Bruder von Superbike-Pilot Tarran Mackenzie, untersuchte die Fotos der Motorräder zusammen mit BSB-Pilot Rory Skinner. Er beschreibt die Sammlung als «absolut unglaubliches Traumziel für jeden Motorrad-Sammler».

Bereits die untere Ebene der Halle erinnerte Mackenzie an «eine High-End-Sammler-Garage». Doch je weiter Mackenzie in die Bilder eintauchte, desto spektakulärer wurde es. Die zweite Ebene offenbarte mit einer Ducati Supermono, einer Ducati TTF2 und einer 125er-Aprilia in Rossi-Farben seltene Sammlerstücke.

Die dritte Ebene glich einem Rennsport-Museum: eine Ducati 916 aus der Superbike-WM, die von Carl Fogarty pilotiert wurde, sowie weitere WM-Superbikes von Ben Bostrom und Scott Russell und eine Honda RC45 aus der Langstrecke von Akira Yanagawa. «Wenn diese Bikes an einem Ort stehen, fragt man sich schon, wie man so etwas unbemerkt zusammenstellen kann», kommentierte Mackenzie.

Reihenweise Grand-Prix-Bikes in einer verlassenen Halle in Mexiko

Die vierte Ebene wird noch exklusiver: 250er- und 500er-Grand-Prix-Bikes von Freddie Spencer, eine Honda NSR 500 von Wayne Gardner und eine MV Agusta von Giacomo Agostini – Maschinen, die man sonst nur in Museen oder bei Sammlerausstellungen sieht. Besonders erstaunlich war für Mackenzie der Besitz mehrerer MotoGP-Bikes. «Wir sprechen hier nicht über Nachbauten. Das sind echte MotoGP-Maschinen, die in dieser Lagerhalle stehen.»

Taylor Mackenzie analysierte die Sammlung bis ins Detail Foto: Gold & Goose Taylor Mackenzie analysierte die Sammlung bis ins Detail © Gold & Goose

Besonders beeindruckend sind laut Mackenzie die modernen MotoGP-Maschinen: Zwei Ducati Desmosedicis von Andrea Dovizioso , zwei Ducati Desmosedicis von Jorge Lorenzo, zwei Ducati Desmosedicis von Loris Capirossi und gleich drei Ducati Desmosedicis von Valentino Rossi. «Man kann sich kaum vorstellen, wie jemand all diese Maschinen zusammenbekommen hat. Es zeigt, dass derjenige, der diese Sammlung zusammenstellt, sein Handwerk versteht», staunte Mackenzie, der vermutet, dass auch seltene Testbikes aus dem Beginn der MotoGP-Viertaktära zur Sammlung gehören. Auf Grund der schlechten Qualität der FBI-Bilder lasse sich das aber nicht zweifelsfrei feststellen.

Wie stellte sich der Drogenbaron seine Sammlung zusammen?

Doch wie gelangten die Bikes überhaupt in Weddings Sammlung? Mackenzie identifiziert mehrere Wege. Einige Maschinen könnten am Ende der Saison direkt von Fahrern gekauft worden sein, die ihre Rennmaschinen behalten oder vom Hersteller geschenkt bekommen hatten. Andere wurden vermutlich direkt bei Herstellern erworben, die seltene oder moderne Rennmaschinen nur an ausgesuchte Sammler verkaufen. Wieder andere kamen über Auktionen in den Besitz der Sammlung, bei denen historische GP- und Superbike-Maschinen den Besitzer wechselten.

Mackenzie ergänzt: «Es gibt eine sehr gute Chance, dass einige Bikes einfach über Auktionen erworben und später in Mexiko gesammelt wurden. Aber wenn man die Fotos genau studiert, sieht man, dass hier mehrere Epochen, mehrere Topfahrer und einige der seltensten Maschinen der Welt vertreten sind.»

Sotheby's versteigerte vor einigen Jahren Valentino Rossis Ducati GP11 Foto: Sothebys Sotheby's versteigerte vor einigen Jahren Valentino Rossis Ducati GP11 © Sothebys

Die Hintergründe von Ryan Wedding sind so spektakulär wie die Maschinen selbst. Vom kanadischen Olympioniken zum meistgesuchten Drogenhändler, der laut FBI Kokain über Mexiko nach Kanada transportierte und unter dem Schutz des Sinaloa-Kartells lebt. Neben Motorrädern und Luxusautos soll er Vermögen in Kryptowährungen versteckt haben. Für Hinweise auf seine Ergreifung werden bis zu 15 Millionen US-Dollar ausgelobt.

