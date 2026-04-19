Spaß auf vier Rädern: KTM-Ass Pedro Acosta tobte sich mit dem Go-Kart aus

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Pedro Acosta nutzte die lange Rennpause, um sich in seiner spanischen Heimat mit Motocross und Flat Track fit zu halten. Die Offroad-Einheiten dienten dem KTM-Piloten zudem als Vorbereitung auf seinen Heim-GP, der nächste Woche in Jerez über die Bühne geht.
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In dieser Woche stand auch eine Session auf vier Rädern auf dem Programm. Acosta setzte sich in ein Go-Kart und wetzte damit am Freitag auf der Anlage «Go-Karts Mar Menor» in Murcia um die Asphalt-Piste. Der Spanier hatte Spaß und driftete mit dem schnellen Gefährt um die Kurven, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte.
Heim-GP in Jerez Für den 21-Jährigen war das Training mit dem Go-Kart eine willkommene Abwechselung. In wenigen Tagen wird er nach Südspanien reisen, um sich wieder auf seine RC16 zu schwingen. Am Montag nach dem Spanien-GP folgt dann auf dem Circuito de Jerez der offizielle MotoGP-Test.
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Nach drei Grands Prix liegt Pedro Acosta in der Gesamtwertung mit 60 Punkten auf Rang 3. Auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) fehlen ihm derzeit 21 Zähler. Beim Saisonauftakt in Thailand konnte Acosta im Sprint seinen ersten MotoGP-Sieg erzielen.
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