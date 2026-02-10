Spektakel in Malaysia: Die MotoGP startete souverän in die Saison 2026

Die MotoGP hat die zweite offizielle Meisterschaftseröffnung in zweierlei Hinsicht perfekt gemeistert. Erstens sah es atemberaubend aus. Der Standort in der Innenstadt von Kuala Lumpur, im strahlenden Licht der PETRONAS Twin Towers, verlieh der Veranstaltung Kraft und Bedeutung. Die riesige Bühne und die Neon-Branding-Elemente vermittelten ebenfalls den Eindruck einer großen Show. Die Übertragung strahlte über den Bildschirm und begeisterte das Publikum vor Ort trotz des Regens. Die MotoGP gewann an Bedeutung; man musste nur die Gesichter und Reaktionen der Fahrer selbst sehen, als sie nacheinander auf die Bühne kamen. Es war eine Mischung aus Hochstimmung, Verwirrung, Überraschung und vielleicht auch etwas Dankbarkeit. Fast jeder, dem ein Mikrofon vor die Nase gehalten wurde, bedankte sich überschwänglich.

Pecco Bagnaia und Marc Marquez Foto: motogp.com Pecco Bagnaia und Marc Marquez © motogp.com

Es war auch eine eindringliche Erinnerung an die Emotionen und die Begeisterung der Fans für ihre Leistungen. Das Grand-Prix-Fahrerlager hatte gerade eine Woche voller anstrengender Testfahrten auf dem Sepang International Circuit vor leeren Tribünen hinter sich gebracht, und die Präsentation war eine großartige Möglichkeit, diese intensive Blase zu durchbrechen – um für einen Moment die Scheuklappen abzulegen.

Jack Miller und Toprak Razgatlioglu waren die «Anheizer»

Der zweite Unterschied war der Einsatz der MotoGP-Bikes, als jedes Team nacheinander eine kleine «Stadtrennstrecke» befuhr. «Gibt es einen schöneren Sound?», fragte der neue Teamchef von Red Bull KTM Tech3, Günther Steiner, die Moderatoren, während Maverick Vinales und Enea Bastianini die RC16 vorsichtig die Straße entlang bewegten. Der Regen hatte die Stimmung gedämpft und die Möglichkeit von Burnouts oder Stoppies zunichte gemacht, aber das Dröhnen der MotoGP-Motorräder hallte so stark von den Wolkenkratzern wider, dass man es sogar im Livestream spüren konnte. Es war eine kluge Entscheidung, zwei der charismatischsten Fahrer der Startaufstellung – Jack Miller und Toprak Razgatlioglu – als Erste fahren zu lassen, da der Australier und der Türke beschlossen, seitlich über den nassen Asphalt zu rutschen. Die Bedingungen beraubten uns jedoch eines weiteren einhändigen Burnouts von Marc Marquez.

2025 steuerten die Fahrer Straßenbikes ihrer jeweiligen Marken im Zentrum von Bangkok, was eine kommerzielle und praktische Lösung war, aber die millionenschweren Prototypen sind ebenso Teil der Serie wie die Fahrer, und es war eine kluge Entscheidung, sie mit einzubeziehen. Dies muss ein wesentlicher Bestandteil für die Zukunft sein.

Pedro Acosta und Brad Binder Foto: motogp.com Pedro Acosta und Brad Binder © motogp.com

Die Präsentation 2026 wurde über die MotoGP-App, YouTube (wo sie über 200.000 Aufrufe verzeichnete) und über die jeweiligen TV-Übertragungspartner wie DAZN gezeigt, sodass sie leicht aufzufinden war. Sie fand vor dem Mittagessen (MEZ), am frühen Morgen (EST) und mitten in der Nacht (PST) statt und sorgte für einen Ansturm auf die sozialen Medien. Der Teaser des MotoGP-Gruppenfotos vor den PETRONAS-Türmen am Freitag weckte die Vorfreude und unterstrich, dass die Serie Ambitionen hat, zu wachsen.

Viele MotoGP-Fans in Malaysia

Kuala Lumpur war ein «sicheres» Terrain. MotoGP ist in diesem Land sehr beliebt, und der Grand Prix von Malaysia ist ein zuverlässiger Publikumsmagnet mit einem Rekord von 191.000 Zuschauern im Jahr 2025, nachdem bereits 2024 mit 184.900 Zuschauern ein Rekord gebrochen worden war. Trotz des ungemütlichen Wetters waren Tausende von Fans vor Ort.

Auch für 2026 war Kuala Lumpur praktisch. Die Logistik und die Kosten für die Teams waren relativ gering. Die Motorräder und das Personal befanden sich bereits im Land, und für die Präsentation waren nur ein paar zusätzliche Übernachtungen in einem Hotel im Zentrum erforderlich. Mit Thailand und Malaysia hat die Dorna nun innerhalb von zwei Jahren zwei seiner wichtigsten asiatischen Fangemeinden erschlossen, und vielleicht bleibt nur noch Jakarta auf der Liste, was garantierte Zuschauerzahlen, willige Gastgeber und Partner sowie kostengünstige Lösungen angeht.

Shows dieser Art können sich oft in die Länge ziehen, aber das Produktionstempo war rasant, die Fragen an die Fahrer waren kurz und humorvoll, und die Übergänge von der Bühne zu den Motorrädern waren nahtlos. Ja, der ständige Hype der einheimischen Moderatoren kann nerven (mein persönlicher Favorit war die Frage an Franco Morbidelli, ob er mit dem Sepang International Circuit vertraut sei. «Ja, ich kenne die Strecke», grinste der Italiener), aber ihre Aufgabe ist es, für Sensationen zu sorgen... und das alles auf Englisch. Vielleicht sollte für 2027 eine sensiblere Mischung aus dem Anheizen der Menge und der Aufrechterhaltung des Interesses des größeren Streaming-Publikums angestrebt werden?

Die Teams und das Paddock-Personal äußerten sich sehr lobend, auch wenn hinter den Kulissen in Bezug auf Kommunikation und Planung mehr Chaos herrschte als erwartet. Aber offenbar hat die Dorna als einheitliches Team bewundernswert schnell reagiert, um mit dem verheerenden Regen fertig zu werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung sollten entsprechend behandelt werden – die Dorna sollte weiter in ein erfahrenes Organisationsteam investieren, um Risiken zu minimieren und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu fördern.

Enormer Planungsaufwand

Ducati-CEO Claudio Domenicali und Artur Vilalta, Leiter der MotoGP-Kommunikation bei Ducati, erzählten mir im Januar in Italien, dass die Vorstellung des Ducati-Lenovo-Teams eine sechsmonatige Planung zwischen den jeweiligen Partnern wie Madonna di Campiglio, Audi, Ducati Corse, Sponsoren und anderen Interessengruppen erfordert. Die Italiener veranstalten das dreitägige Treffen «Campioni in Pista» nun schon seit vier Jahren in Folge. Kuala Lumpur war der zweite Versuch der Dorna, und zweifellos wird es eine interne Nachbesprechung geben. Was hätte besser sein können? Mit mehr Vorlauf hätte man vielleicht mehr nationalen oder regionalen Schwerpunkt setzen können. Wie kann beispielsweise jemand wie Honda Malaysia ohne eine frühe Kommunikation Budget und Ressourcen bereitstellen und die MotoGP mitnehmen?

Dem MotoGP-Start fehlte auch eine kommerzielle Präsenz durch den Stream. Ja, die Werbeslots für die Hauptpartner der Serie haben die fast zweistündige Zeremonie vielleicht überfrachtet, aber es gibt sicherlich andere kreative Möglichkeiten, um wichtigen Gruppen etwas Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Eine der wichtigsten Fragen, die sich angesichts der Social-Media-Beiträge, die immer noch in den Feeds der Menschen auftauchen, stellt, lautet: Für wen ist die dieses Event gedacht? All diese Kosten und Anstrengungen für einen bereits parteiischen Markt? Wenn ja, was kann getan werden, um dies weiter zu nutzen? Um die Botschaft, die Marke und das Potenzial der MotoGP zu vermitteln?

Vermarktung der MotoGP außerhalb der Rennstrecke

Eine Zeremonie zu inszenieren, die die Fans in der Innenstadt begeistert, aber auch die Aufmerksamkeit der internationalen Zuschauer auf sich zieht, ist eine schwierige Aufgabe. Nach Kuala Lumpur 2026 ist klar, dass es eine großartige Möglichkeit ist, die MotoGP (und die Motorräder) außerhalb einer Rennstrecke und in einer «fremden» Umgebung zu präsentieren, um die Serie zugänglicher zu machen. Meiner Meinung nach ist die TV-Seite natürlich wichtig, aber die Einführung sollte nun als Dorna's Premium-Ticket für Neulinge angesehen werden, um zu hören und zu sehen, worum es bei der Technologie und den Menschen geht. Diese Berührungspunkte gibt es manchmal während der gesamten Saison, wenn proaktive Unternehmen ihre Verbindung zur MotoGP für regionale Marketingzwecke nutzen (indem sie Fahrer und Motorräder zu Autogrammstunden in nicht-motorradbezogene Umgebungen schicken), aber nichts kommt an die mittlerweile etablierte Größe der offiziellen «Eröffnung» heran.

Die Präsentation benötigt Assets wie renommiertere Musikacts (wie kann die MotoGP stärker mit Unternehmen wie Monster Energy und Red Bull zusammenarbeiten?) und dann eine starke lokale Werbung (Pop-ups, Flashmobs, Medienverträge usw.) Monate vor der Veranstaltung. Warum nicht eine Grand-Prix-ähnliche Beteiligung auf den Straßen anstreben?

2025 und Bangkok waren ein Schritt in die richtige Richtung. 2026 in Kuala Lumpur hat gezeigt, dass die MotoGP auch abseits des Asphalts für ausreichend Begeisterung sorgen kann, und hat den Start der Meisterschaft als wichtigen Termin im Kalender weiter gefestigt. Es hat eine echte Begeisterung vor einer Saison ausgelöst, von der viele eingefleischte Fans bereits wissen, dass sie mit dem Ende der 1000-ccm-Ära ziemlich formelhaft sein könnte.